توفر Cognos Analytics أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعارف من البيانات التي يمكنك أن تثق بها إذا كان اتخاذ القرارات القائم على البيانات هو هدفك.

من خلال استخدام Cognos Analytics يمكن لفريق عملك أن يتحول إلى مستخدمين أقوياء، بحيث يمكن لمحللي البيانات لديك التركيز على إيجاد معارف أعمق لتعزيز النتائج. انتقل إلى الجيل الجديد من ذكاء الأعمال (BI) مع قدرات الذكاء الاصطناعي التي لا تقدم فقط صورة دقيقة وموثوقة وكاملة لأعمالك، بل تتنبأ بما سيحدث في المستقبل وتتوقع النتائج وتشرح أسباب حدوثها.



اكتشف تقنيات ذكاء اصطناعي معزّزة، وسرعة أعلى من حيث الأداء وإعداد التقارير، إلى جانب تحسينات طرأت على تجربة المستخدم، كل هذا وأكثر في الإصدار الأحدث.