الصفحة الرئيسية التحليلات Cognos Analytics المزايا
شاهد كيف يمكن أن يؤدي الإعداد الآلي للبيانات واكتشاف البيانات والعروض التصويرية إلى اتخاذ قرارات أكثر موثوقية
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الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتك

توفر Cognos Analytics أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعارف من البيانات التي يمكنك أن تثق بها إذا كان اتخاذ القرارات القائم على البيانات هو هدفك.

من خلال استخدام Cognos Analytics يمكن لفريق عملك أن يتحول إلى مستخدمين أقوياء، بحيث يمكن لمحللي البيانات لديك التركيز على إيجاد معارف أعمق لتعزيز النتائج. انتقل إلى الجيل الجديد من ذكاء الأعمال (BI) مع قدرات الذكاء الاصطناعي التي لا تقدم فقط صورة دقيقة وموثوقة وكاملة لأعمالك، بل تتنبأ بما سيحدث في المستقبل وتتوقع النتائج وتشرح أسباب حدوثها.

اكتشف تقنيات ذكاء اصطناعي معزّزة، وسرعة أعلى من حيث الأداء وإعداد التقارير، إلى جانب تحسينات طرأت على تجربة المستخدم، كل هذا وأكثر في الإصدار الأحدث.

 تقديم Cognos Analytics 12.0: معارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي أسرع وللجميع
تعرف على سبب تسمية IBM شركة رائدة في السوق في تقرير التخطيط والتحليل المتكاملين من BARC Research.
ما الذي ستحصل عليه
نمذجة البيانات المستندة إلى الويب

بإمكانك تحميل بياناتك والاتصال بها وضمها ونمذجتها.
لوحات معلومات تفاعلية وتقارير للمؤسسات

يمكن لما يصل إلى 5 مستخدمين الانضمام إلى النسخة التجريبية نفسها.
استكشاف البيانات والتنبؤ بها

التوقع التنبئي وأشجار القرار ومساعد الذكاء الاصطناعي والمزيد.
ما الميزات المتضمنة؟
الاتصال ربط بياناتك من دون عناء  يمكنك استيراد البيانات من ملفات CSV وجداول البيانات. كما يمكنك الاتصال بمصادر البيانات السحابية أو المحلية، بما في ذلك SQL databases وGoogle BigQuery وAmazon وRedshift وغيرها. الاطلاع على مصادر البيانات
الحصول على إجاباتك بشكل أسرع تقديم مساعد الذكاء الاصطناعي Cognos استخدم كلماتك الخاصة لتطلب من المساعد إجابات ومعارف من أي مصدر بيانات تحدده. بعد ذلك، اطلب منه إنشاء الرسوم البيانية ولوحات المعلومات حتى تتمكن من إجراء عرض تصويري للمعلومات ومشاركتها بسرعة.
إعداد بياناتك إعداد البيانات وربطها تلقائيًا وفّر الوقت عن طريق تنظيف بياناتك باستخدام إعداد البيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ونظف البيانات من مصادر متعددة وأعدّها وأضف حقولاً محسوبة وضُم البيانات وأنشئ جداول جديدة.
إنشاء عروض تصويرية إنشاء لوحات معلومات ديناميكية بسهولة أنشئ لوحات معلومات تفاعلية وجذابة بسرعة. واسحب البيانات وضَعها لإنشاء عروض تصويرية يمكن إنشاؤها تلقائيًا، ثم ابحث عن مزيد من التفاصيل وشاركها باستخدام البريد الإلكتروني أو Slack.
تفاصيل الميزات
تحديد الأنماط كشف الأنماط المخفية

اطرح سؤالاً بلغة بسيطة على مساعد الذكاء الاصطناعي واطلع على الإجابة في عرض تصويري. واستخدم نمذجة السلاسل الزمنية للتنبؤ بالاتجاهات الموسمية.
إنشاء تقارير مخصصة إنشاء تقارير مخصصة وتقديمها

أبقِ الأطراف المعنية لديك على اطلاع على آخر المستجدات تلقائيًا. وأنشئ تقارير ديناميكية مخصصة ومتعددة الصفحات وشاركها بالتنسيقات التي تريدها الأطراف المعنية لديك.
اكتسب المعارف اتخذ قرارات موثوقة بناءً على البيانات

احصل على معارف أعمق من دون الحاجة إلى خلفية في علم البيانات. وتحقق من صحة ما تعرفه وحدد ما لا تعرفه من خلال التنبؤ الدقيق إحصائيًا بالسلاسل الزمنية وحدد الأنماط التي تجب مراعاتها. 
ابق على اتصال الاعتماد على الأجهزة المحمولة

ابقَ على اتصال في أثناء التنقل مع تطبيق الأجهزة المحمولة الجديد. ويمكنك الوصول إلى البيانات والحصول على التنبيهات مباشرةً من هاتفك، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM® Cognos® Analytics أو طلب عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء IBM ذوي الخبرة ومناقشة كيفية تلبيته لاحتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.