توفر Cognos Analytics أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعارف من البيانات التي يمكنك أن تثق بها إذا كان اتخاذ القرارات القائم على البيانات هو هدفك.
من خلال استخدام Cognos Analytics يمكن لفريق عملك أن يتحول إلى مستخدمين أقوياء، بحيث يمكن لمحللي البيانات لديك التركيز على إيجاد معارف أعمق لتعزيز النتائج. انتقل إلى الجيل الجديد من ذكاء الأعمال (BI) مع قدرات الذكاء الاصطناعي التي لا تقدم فقط صورة دقيقة وموثوقة وكاملة لأعمالك، بل تتنبأ بما سيحدث في المستقبل وتتوقع النتائج وتشرح أسباب حدوثها.
اكتشف تقنيات ذكاء اصطناعي معزّزة، وسرعة أعلى من حيث الأداء وإعداد التقارير، إلى جانب تحسينات طرأت على تجربة المستخدم، كل هذا وأكثر في الإصدار الأحدث.
اطرح سؤالاً بلغة بسيطة على مساعد الذكاء الاصطناعي واطلع على الإجابة في عرض تصويري. واستخدم نمذجة السلاسل الزمنية للتنبؤ بالاتجاهات الموسمية.
أبقِ الأطراف المعنية لديك على اطلاع على آخر المستجدات تلقائيًا. وأنشئ تقارير ديناميكية مخصصة ومتعددة الصفحات وشاركها بالتنسيقات التي تريدها الأطراف المعنية لديك.
احصل على معارف أعمق من دون الحاجة إلى خلفية في علم البيانات. وتحقق من صحة ما تعرفه وحدد ما لا تعرفه من خلال التنبؤ الدقيق إحصائيًا بالسلاسل الزمنية وحدد الأنماط التي تجب مراعاتها.
ابقَ على اتصال في أثناء التنقل مع تطبيق الأجهزة المحمولة الجديد. ويمكنك الوصول إلى البيانات والحصول على التنبيهات مباشرةً من هاتفك، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM® Cognos® Analytics أو طلب عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء IBM ذوي الخبرة ومناقشة كيفية تلبيته لاحتياجات أعمالك على وجه التحديد.
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.