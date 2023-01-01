لوحة معلومات Cognos اطّلع على القدرات الجديدة مثل لوحات الألوان المخصصة والتثبيت على الشبكة والمضلعات المخصصة وعناصر اللاسو والعروض التصويرية الآلية.

التعمق في البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التعمق في بياناتك باستخدام الذكاء الاصطناعي واكتشاف "السبب" باستخدام Cognos.

رحلة إلى مدونة الذكاء الاصطناعي وصول مباشر إلى محتوى التحليلات والمحادثات من قادة الفكر في IBM والشركات الصغيرة والمتوسطة والممارسين.

ما المقصود بالعرض التصويري للبيانات؟ حدد الأنماط والعلاقات داخل بياناتك بصريًا باستخدام المخططات والرسوم البيانية.

Cognos وJupyter notebooks سد الفجوة بين علم البيانات وتحليلات الأعمال، ما يمنح علماء البيانات لديك القدرة على الوصول إلى الميزات المتقدمة في Cognos.

Accelerator Catalog للبيانات والذكاء الاصطناعي اكتشف كيف يمكن أن تعمل Cognos Analytics لصالحك من خلال أدلة أفضل الممارسات وحالات استخدام الصناعات ولوحات المعلومات والمزيد.

مركز معرفة IBM اعثر على معلومات حول تثبيت IBM Cognos Analytics واستخدامه وإدارته.

Cognos & Planning Analytics: يحتاج الأمر إلى الاثنين معًا حوّل المعارف إلى خطوات ملموسة وتعرَّف على الأسباب وخطّط لما هو قادم وتسلّح بمجموعة من أدوات التحليلات المصممة لتعزيز رحلة تحولك الرقمي.

Cognos لأصحاب الأعمال شاهد كيف تساعد Cognos أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل.