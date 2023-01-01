ابق على اطلاع بأحدث ابتكارات IBM® Cognos® Analytics. يتمتع أعضاء المجتمع بإمكانية الوصول المستمر إلى النصائح والحيل من خبراء IBM وأقرانهم. بالإضافة إلى ذلك، استفد من فرصة التأثير في اتجاه المنتج لمحفظة تحليلات IBM.
تسمية IBM شركة رائدة في السوق في تقرير التخطيط والتحليلات المتكاملة من BARC Research
اطّلع على القدرات الجديدة مثل لوحات الألوان المخصصة والتثبيت على الشبكة والمضلعات المخصصة وعناصر اللاسو والعروض التصويرية الآلية.
التعمق في بياناتك باستخدام الذكاء الاصطناعي واكتشاف "السبب" باستخدام Cognos.
وصول مباشر إلى محتوى التحليلات والمحادثات من قادة الفكر في IBM والشركات الصغيرة والمتوسطة والممارسين.
حدد الأنماط والعلاقات داخل بياناتك بصريًا باستخدام المخططات والرسوم البيانية.
سد الفجوة بين علم البيانات وتحليلات الأعمال، ما يمنح علماء البيانات لديك القدرة على الوصول إلى الميزات المتقدمة في Cognos.
اكتشف كيف يمكن أن تعمل Cognos Analytics لصالحك من خلال أدلة أفضل الممارسات وحالات استخدام الصناعات ولوحات المعلومات والمزيد.
اعثر على معلومات حول تثبيت IBM Cognos Analytics واستخدامه وإدارته.
حوّل المعارف إلى خطوات ملموسة وتعرَّف على الأسباب وخطّط لما هو قادم وتسلّح بمجموعة من أدوات التحليلات المصممة لتعزيز رحلة تحولك الرقمي.
شاهد كيف تساعد Cognos أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل.
تتبع المعارف من أجهزتك المحمولة.
يتخطى Cognos Analytics الحدود باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتساب معارف حول الأسباب، وليس فقط حول المخرجات.
اطّلع على القدرات الجديدة مثل لوحات الألوان المخصصة والتثبيت على الشبكة والمضلعات المخصصة وعناصر اللاسو والعروض التصويرية الآلية.
يستخدم Cognos لتحسين جودة الرعاية من خلال تحليلات قوية ومرنة.
تستخدم Cognos Analytics لتمكين المستخدمين من عمل عروض تصويرية للمعلومات المالية والتشغيلية وإنشاء تقارير تلقائيًا عن البيانات متعددة الوظائف لإطلاق العنان للابتكار.
تشارك المعارف مع الإدارة العليا وتستفيد من Cognos BI للمساعدة على التخطيط للمستقبل.
تُنشئ تقارير ولوحات معلومات مؤتمتة باستخدام Cognos Analytics للكشف عن المعارف الأعمق في عمليات أعمالها.
تُسرع عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها باستخدام المعارف القائمة على البيانات من Cognos.
توصلت دراسة أجرتها Forrester Consulting بتكليف من IBM إلى أن نشر Cognos Analytics يوفر عائد استثمار محتملاً بنسبة 77%.
يسعدنا أن نعلن أن IBM قد حصلت على لقب شركة رائدة في السوق في تقرير تقييم BARC للتخطيط والتحليلات المتكاملة لعام 2023.
حاز IBM Cognos Analytics على لقب الرائد في السوق في تقرير تقييم BARC لمنصات ذكاء الأعمال والتحليلات للمؤسسات.
يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM® Cognos® Analytics أو طلب عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء IBM ذوي الخبرة ومناقشة كيفية تلبيته لاحتياجات أعمالك على وجه التحديد.
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.