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ابق على اطلاع بأحدث ابتكارات IBM® Cognos® Analytics. يتمتع أعضاء المجتمع بإمكانية الوصول المستمر إلى النصائح والحيل من خبراء IBM وأقرانهم. بالإضافة إلى ذلك، استفد من فرصة التأثير في اتجاه المنتج لمحفظة تحليلات IBM.

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أهم المميزات تقرير المحلل

تسمية IBM شركة رائدة في السوق في تقرير التخطيط والتحليلات المتكاملة من BARC Research
التخطيط لوحة معلومات Cognos

اطّلع على القدرات الجديدة مثل لوحات الألوان المخصصة والتثبيت على الشبكة والمضلعات المخصصة وعناصر اللاسو والعروض التصويرية الآلية.

 التعمق في البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

التعمق في بياناتك باستخدام الذكاء الاصطناعي واكتشاف "السبب" باستخدام Cognos.

 رحلة إلى مدونة الذكاء الاصطناعي

وصول مباشر إلى محتوى التحليلات والمحادثات من قادة الفكر في IBM والشركات الصغيرة والمتوسطة والممارسين.

 ما المقصود بالعرض التصويري للبيانات؟

حدد الأنماط والعلاقات داخل بياناتك بصريًا باستخدام المخططات والرسوم البيانية.

 Cognos وJupyter notebooks

سد الفجوة بين علم البيانات وتحليلات الأعمال، ما يمنح علماء البيانات لديك القدرة على الوصول إلى الميزات المتقدمة في Cognos.

Accelerator Catalog للبيانات والذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف يمكن أن تعمل Cognos Analytics لصالحك من خلال أدلة أفضل الممارسات وحالات استخدام الصناعات ولوحات المعلومات والمزيد.

 مركز معرفة IBM

اعثر على معلومات حول تثبيت IBM Cognos Analytics واستخدامه وإدارته.

 Cognos & Planning Analytics: يحتاج الأمر إلى الاثنين معًا

حوّل المعارف إلى خطوات ملموسة وتعرَّف على الأسباب وخطّط لما هو قادم وتسلّح بمجموعة من أدوات التحليلات المصممة لتعزيز رحلة تحولك الرقمي.

Cognos لأصحاب الأعمال

شاهد كيف تساعد Cognos أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل.

 تطبيق Cognos Mobile

تتبع المعارف من أجهزتك المحمولة.
الممارسة الذكاء الاصطناعي في Cognos 11.1

يتخطى Cognos Analytics الحدود باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتساب معارف حول الأسباب، وليس فقط حول المخرجات.

 لوحة معلومات Cognos

اطّلع على القدرات الجديدة مثل لوحات الألوان المخصصة والتثبيت على الشبكة والمضلعات المخصصة وعناصر اللاسو والعروض التصويرية الآلية.

 مستشفى نورث يورك العام

يستخدم Cognos لتحسين جودة الرعاية من خلال تحليلات قوية ومرنة.

 وزارة الدفاع

تستخدم Cognos Analytics لتمكين المستخدمين من عمل عروض تصويرية للمعلومات المالية والتشغيلية وإنشاء تقارير تلقائيًا عن البيانات متعددة الوظائف لإطلاق العنان للابتكار.

 مدارس أتلانتا العامة

تشارك المعارف مع الإدارة العليا وتستفيد من Cognos BI للمساعدة على التخطيط للمستقبل.

 Lindt

تُنشئ تقارير ولوحات معلومات مؤتمتة باستخدام Cognos Analytics للكشف عن المعارف الأعمق في عمليات أعمالها.

 Fleetpride

تُسرع عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها باستخدام المعارف القائمة على البيانات من Cognos.
استكشف دراسة ™The Total Economic Impact

توصلت دراسة أجرتها Forrester Consulting بتكليف من IBM إلى أن نشر Cognos Analytics يوفر عائد استثمار محتملاً بنسبة 77%.

 تصنف BARC منظمة IBM كشركة رائدة في مجال التخطيط والتحليلات المتكاملة

يسعدنا أن نعلن أن IBM قد حصلت على لقب شركة رائدة في السوق في تقرير تقييم BARC للتخطيط والتحليلات المتكاملة لعام 2023.

منصات ذكاء الأعمال والتحليلات للمؤسسات

حاز IBM Cognos Analytics على لقب الرائد في السوق في تقرير تقييم BARC لمنصات ذكاء الأعمال والتحليلات للمؤسسات.

اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM® Cognos® Analytics أو طلب عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء IBM ذوي الخبرة ومناقشة كيفية تلبيته لاحتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.