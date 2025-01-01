عند اختيار حل ذكاء الأعمال، من الضروري إعطاء الأولوية للميزات ذات الصلة بالأعمال، مثل إعداد التقارير، ولوحات المعلومات، وقابلية التوسع، وخيارات النشر المتنقلة والمرنة، مع تسعير واضح، وكل ذلك مدعوم بحوكمة قوية.

على الرغم من أن Microsoft Power BI قد يبدو خيارًا مناسبًا، إلا أن هناك أسئلة مهمة قد ترغب في طرحها. هل Power BI مجاني وهل يلبي احتياجات عملي؟