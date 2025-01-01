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IBM Cognos Analytics مقابل Microsoft Power BI

احصل على ميزات ذكاء الأعمال (BI) ذات الصلة في حل واحد مع تسعير مباشر وواضح

6 أسباب لاختيار IBM Cognos Analytics احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
أوجه تفوق IBM Cognos Analytics على Microsoft Power BI

عند اختيار حل ذكاء الأعمال، من الضروري إعطاء الأولوية للميزات ذات الصلة بالأعمال، مثل إعداد التقارير، ولوحات المعلومات، وقابلية التوسع، وخيارات النشر المتنقلة والمرنة، مع تسعير واضح، وكل ذلك مدعوم بحوكمة قوية.

على الرغم من أن Microsoft Power BI قد يبدو خيارًا مناسبًا، إلا أن هناك أسئلة مهمة قد ترغب في طرحها. هل Power BI مجاني وهل يلبي احتياجات عملي؟
6 أسباب لاختيار IBM Cognos Analytics استكشف IBM Cognos Analytics 1 اكتشف مجموعة واسعة من الإمكانيات في منتج واحد فعَّال من حيث التكلفة

يوفِّر ®IBM® Cognos Analytics حوكمة قوية، وتقارير أعمال متقدمة، وتصميمات بيانات تفاعلية في مكان واحد. وبفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوقع التنبؤي، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات دون الحاجة إلى التنقل بين منتجات وخدمات مختلفة. 

 2 ارفع مستوى تقاريرك باستخدام حلول مخصصة عالية الجودة

تم تصميم IBM Cognos Analytics لتقديم تقارير فائقة السرعة وبدقة متناهية، وهو يمكِّنك من تخصيص التخطيطات والاستعلامات لإنشاء محتوى احترافي وتطبيقات تحليلات بالتنسيق الذي تفضله. استفِد من توسيع نطاق التوزيع الرقمي وقدرات الجدولة، بالإضافة إلى الوصول إلى رؤى تحليلية قيِّمة دون أي تكاليف إضافية.

 3 اكتشف الحوكمة القوية، والأمان المتقدم، وقابلية التوسع العالية

استفِد من الحوكمة القوية وعناصر التحكم الأمنية المدمجة التي يمكنك تخصيصها حسب احتياجاتك. تمكَّن من تخصيص الأذونات، وإدارة القدرات التحليلية، والعمل مع مصدر مركزي للحقيقة – كل ذلك باستخدام حل يتوسع مع نمو أعمالك.

 4 اكتشف تسعيرًا مباشرًا يوفِّر لك الشفافية التي تستحقها

يوفِّر IBM Cognos Analytics تسعيرًا مسبقًا دون أي رسوم إضافية على خدمات التقارير أو معالجة البيانات. ما تراه من الأسعار هو ما تدفعه: لا توجد تكاليف مخفية، ولن تدفع سوى الأسعار المذكورة بوضوح.

 5 استكشف النشر المرن المصمم خصوصًا لأعمالك

اختر خيار النشر الذي يناسب احتياجاتك -السحابة كخدمة، أو البيئات المحلية أو الهجينة- نحن نغطي جميع الخيارات. يستطيع IBM Cognos Analytics التكيف مع البيئة التي يعمل بها عملك.

 6 استفِد من منظومة شراكات عالمية واسعة

تنتشر شبكة شركاء IBM الواسعة في العديد من الدول. يتفوق شركاء Cognos Analytics في توفير الحلول للمجالات المالية، وسلاسل التوريد، والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات، والعمليات، والمبيعات، والرعاية الصحية، والتعليم.

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أداة تحليلات متعددة الاستخدامات مع ميزات قوية لإعداد التقارير. يوفِّر IBM Cognos Analytics مجموعة شاملة من الأدوات لإعداد التقارير، والعرض المصور للبيانات، وإنشاء لوحات المعلومات. Raja S. عالِم البيانات المصدر: IBM Cognos Analytics Reviews 2024: Details, pricing and features | G2 اقرأ المراجعة الكاملة أداة قوية. تتميز Cognos بتقديم لوحات معلومات وتقارير متعمقة وقابلة للتكيف. Khadija B. استشاري SAP المصدر: IBM Cognos Analytics Reviews 2024: Details, pricing and features | G2 اقرأ المراجعة الكاملة أداة سهلة الاستخدام لإعداد تقارير ذكاء الأعمال. على مر السنين، أُدخلت تحسينات كبيرة على واجهة المستخدم. وتمّت مراعاة أهمية وحدة تحكم المسؤول بالقدر نفسه. Shravan L. رئيس قسم التحليل الهندسي، نائب الرئيس المصدر: IBM Cognos Analytics Reviews 2024: Details, pricing and features | G2 اقرأ المراجعة الكاملة

استكشف المجالات التي يتفوق فيها IBM Cognos Analytics على Microsoft Power BI بناءً على تقييمات G2.

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المكانة في المجال
تحب الشركات بجميع أحجامها IBM Cognos Analytics بفضل ما يتميز به من سهولة استخدام، وقدرات العروض المصورة للبيانات، وواجهة المستخدم سهلة الوصول، والتحليلات البديهية. تم منحه جائزة "Buyer’s Choice Award" لعام 2025 من TrustRadius وتم تصنيفه كمنتج رائد في تقرير الشبكة لخريف 2024 الخاص بمنصات التحليلات من G2.
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