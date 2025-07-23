الخدمات المالية

تحويل البيانات المالية المعقدة إلى قرارات واضحة وموثوق بها

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رسم توضيحي يوضِّح السمة الرئيسية لبرنامج IBM® Cognos Analytics

التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مستقبل المالية

يمكِّن IBM® Cognos Analytics المؤسسات المالية من توحيد التقارير، وتقليل المخاطر، وتعزيز الأداء. بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج والتحليلات ذاتية الخدمة الخاضعة للحوكمة والمُعدّة للامتثال، يمكن لفرق العمل في القطاعَين المصرفي والتأميني اتخاذ قرارات أسرع باستخدام البيانات الفورية.
الرقابة المالية الموحَّدة

احصل على رؤية شاملة ومتكاملة للعمليات المالية، من سلوك العملاء إلى مخاطر المحافظ - عبر مجالات البنوك والتأمين والاستثمار.
الكفاءة التشغيلية على نطاق واسع

أتمتة إنشاء التقارير، وتبسيط تتبُّع الأداء، وتمكين الأقسام من اتخاذ قرارات مستندة إلى رؤى فورية دون الاعتماد على قسم تكنولوجيا المعلومات.
تقارير موثوق بها ومتوافقة

ضمان إعداد تقارير موحَّدة وقابلة للتدقيق من خلال الوصول الآمن، وتتبُّع مصدر البيانات، والحوكمة، لتلبية متطلبات الامتثال الداخلية والخارجية بثقة.
التحليلات ذاتية الخدمة الخاضعة للحوكمة

تمكين مستخدمي الأعمال من استكشاف البيانات بشكل مستقل مع الحفاظ على التحكم المركزي وتتبُّع دورة الحياة وجودة البيانات عبر الفرق.
Abstract illustration of statistics data and charts

شاهِد IBM® Cognos Analytics في أثناء العمل

تعرَّف على كيفية استخدام البنوك وشركات التأمين لبرنامج Cognos Analytics لاكتشاف الرؤى، وأتمتة التقارير، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وذلك وفقًا لسرعتك الخاصة.

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سيناريوهات الاستخدام

لقطة شاشة لمنتج IBM Cognos Analytics تعرض تقريرًا مصرفيًا
إعداد تقارير موثوق بها للامتثال

أنشئ تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب وجاهزة للمراجعة لدعم الشفافية في البيئات الخاضعة لرقابة صارمة. يساعد Cognos Analytics الفرق المالية على توحيد البيانات، وتطبيق الحوكمة، وتقديم رؤى موثوق بها تتماشى مع السياسات الداخلية ومتطلبات الامتثال.
تخصيص التجربة في كل نقطة تواصل

توحيد بيانات العملاء لبناء ملفات تعريف شاملة في مجالَي البنوك والتأمين. استخدِم الذكاء الاصطناعي لتحديد توجهات السلوك، وتصنيف العملاء ذوي القيمة العالية، وتخصيص العروض - لتحسين التفاعل وزيادة الاستحواذ والاحتفاظ عبر القنوات الرقمية والفروع.
تحسين العائد على الاستثمار للفروع والسياسات

مراقبة الربحية حسب المنطقة أو الفرع أو المنتج أو نوع السياسة. تحديد المناطق ذات الأداء الضعيف وإعادة تخصيص الموارد لزيادة القيمة. من خلال لوحات البيانات الفورية والتوقعات المعززة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق المالية تعزيز الكفاءة في التكاليف والاستثمار الاستراتيجي.
واجِه المخاطر والاحتيال بخطوة استباقية

اكتشاف الاحتيال مبكرًا ودراسة المخاطر الائتمانية أو التشغيلية باستخدام رؤى تنبؤية. تحليل توجهات المطالبات والتقييمات الائتمانية والحالات الشاذة باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج، ما يساعد على تقليل الخسائر وتعزيز الثقة في القرارات المتعلقة بالقروض والمطالبات والاكتتاب.
تمكين المستخدمين من خلال بيانات موثوق بها

تمكين المحللين ومديري الفروع والفرق المالية من استكشاف البيانات بشكل مستقل دون المساس بالحوكمة. يضمن Cognos Analytics التحكم المركزي في البيانات وإدارة الإصدارات والأمان، مع إتاحة الرؤى عبر الأقسام ووحدات الأعمال.
لقطة شاشة لمنتج IBM Cognos Analytics تعرض تقريرًا مصرفيًا
إعداد تقارير موثوق بها للامتثال

أنشئ تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب وجاهزة للمراجعة لدعم الشفافية في البيئات الخاضعة لرقابة صارمة. يساعد Cognos Analytics الفرق المالية على توحيد البيانات، وتطبيق الحوكمة، وتقديم رؤى موثوق بها تتماشى مع السياسات الداخلية ومتطلبات الامتثال.
تخصيص التجربة في كل نقطة تواصل

توحيد بيانات العملاء لبناء ملفات تعريف شاملة في مجالَي البنوك والتأمين. استخدِم الذكاء الاصطناعي لتحديد توجهات السلوك، وتصنيف العملاء ذوي القيمة العالية، وتخصيص العروض - لتحسين التفاعل وزيادة الاستحواذ والاحتفاظ عبر القنوات الرقمية والفروع.
تحسين العائد على الاستثمار للفروع والسياسات

مراقبة الربحية حسب المنطقة أو الفرع أو المنتج أو نوع السياسة. تحديد المناطق ذات الأداء الضعيف وإعادة تخصيص الموارد لزيادة القيمة. من خلال لوحات البيانات الفورية والتوقعات المعززة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق المالية تعزيز الكفاءة في التكاليف والاستثمار الاستراتيجي.
واجِه المخاطر والاحتيال بخطوة استباقية

اكتشاف الاحتيال مبكرًا ودراسة المخاطر الائتمانية أو التشغيلية باستخدام رؤى تنبؤية. تحليل توجهات المطالبات والتقييمات الائتمانية والحالات الشاذة باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج، ما يساعد على تقليل الخسائر وتعزيز الثقة في القرارات المتعلقة بالقروض والمطالبات والاكتتاب.
تمكين المستخدمين من خلال بيانات موثوق بها

تمكين المحللين ومديري الفروع والفرق المالية من استكشاف البيانات بشكل مستقل دون المساس بالحوكمة. يضمن Cognos Analytics التحكم المركزي في البيانات وإدارة الإصدارات والأمان، مع إتاحة الرؤى عبر الأقسام ووحدات الأعمال.
Finance transformation in the age of AI leadspace showing a CFO, analytics and data visualization
دراسة حالة شركة تأمين سويدية توحِّد تحليلات البيانات استبدلت شركة Länsförsäkringar AB العديد من أدوات ذكاء الأعمال بمنصة IBM® Cognos Analytics لتبسيط إعداد التقارير، وتعزيز الحوكمة، وتمكين 23 شركة من الحصول على رؤى ذاتية الخدمة وموحَّدة عبر عملياتها المصرفية والتأمينية. اقرأ القصة

تعرّف على المزيد

صورة مقربة لمصرفيين يحللون التقارير مع عميل على طاولة خشبية في المكتب.
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مهندس ضمان الجودة يعمل على اكتشاف الأخطاء وإصلاحها في كود برنامج أو منتج برمجي.
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هل أنت مستعد لتحديث تحليلاتك؟ اكتشِف كيف يستطيع Cognos Analytics دعم أهدافك المالية من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوكمة.

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