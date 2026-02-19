ذكاء الأعمال للحكومة والقطاع العام

تقديم تحليلات آمنة ومحكومة على نطاق واسع باستخدام IBM Cognos Analytics

تحديث التقارير الحكومية والتحليلات

تتطلب الوكالات الحكومية الشفافية والامتثال والكفاءة. ويوحد IBM Cognos Analytics البيانات، ويؤتمت التقارير، ويقدم رؤى آمنة ومحكومة، عبر البيئات السحابية أو المحلية أو الهجينة، لدعم العمليات الحساسة للمهام.
ضمان الامتثال والحوكمة

يقوم Cognos Analytics بتجميع بيانات الحكومة في رؤية واحدة خاضعة للحوكمة، مما يعمل على توفير تقارير جاهزة للتدقيق مع تتبّع كامل للمصدر وضوابط وصول آمنة. ويمكن للوكالات تلبية المتطلبات التنظيمية مع حماية البيانات الحساسة عبر أي بيئة.
تسريع صناعة القرار

تساعد الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي القادة على تحديد الاتجاهات والقضايا الناشئة بسرعة. وتقلل الأتمتة من تراكم التقارير المتأخرة، مما يمكّن الوكالات من الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المجتمع والمتطلبات التشغيلية.  
نشر مرن في أي مكان

سواء كان النشر سحابياً أو محلياً أو هجيناً، فإن Cognos يوفر حوكمة وأداءً متسقين. يمكن للوكالات التوسع بالسرعة التي تناسبها دون إضافة تعقيدات أو المساس بالأمان.
تقليل التكاليف التشغيلية

تقلل الحوكمة المركزية وسير العمل الآلي من العمل اليدوي وعبء تكنولوجيا المعلومات، ما يسمح للفرق بالتركيز على الخدمات الأساسية والأولويات ذات القيمة الأعلى.

شاهد Cognos أثناء العمل من أجل الحكومة

استكشف كيف تحول Cognos التقارير والامتثال والتحليلات لفرق القطاع العام.

سيناريوهات الاستخدام

تبسيط التقارير الجاهزة للتدقيق

يجب على الحكومة إصدار تقارير مفصلة ودقيقة للهيئات التنظيمية. وتعمل Cognos على أتمتة إنشاء التقارير والحفاظ على دورة حياة البيانات وتوفير سجلات التدقيق - مما يقلل من الجهد اليدوي ويجعل الامتثال أسهل لأي فرق.
تحسين تخصيص الموارد

تساعد Cognos فرق المالية والعمليات في تحليل الميزانيات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتوقع الاتجاهات. وتدعم رؤى Cognos تخصيص الموارد وتقديم الخدمات بشكل أفضل.
تقديم بيانات مفتوحة موثوقة

توحد Cognos البيانات من أنظمة متعددة في عرض واحد محكم، مما يكسر الصوامع ويقلل من التكرار. وتقوم الوكالات بنشر لوحات معلومات معتمدة للوصول العام، ما يتيح البيانات المفتوحة مع حماية المعلومات الحساسة.
اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات

في حالات الطوارئ، تكون الرؤى مهمة في الوقت المناسب. وتوفر Cognos لوحات معلومات وتنبيهات في الوقت المناسب لمساعدة القادة على التصرف بسرعة والتواصل بوضوح وتنسيق الاستجابات بفعالية.
