الصفحة الرئيسية التحليلات Cognos Analytics التسعير
يوفر IBM® Cognos® Analytics تسعيرًا مرنًا سواء للمستخدمين الأفراد أو للمؤسسة بأكملها
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يتوفر IBM Cognos Analytics كخدمة سحابية أو كبرنامج يمكنك تثبيته في أي مكان من اختيارك.
بدءًا من 10.60 دولارات أمريكية * لكل مستخدم/شهريًا Cognos Analytics on Cloud عند الطلب

خدمة سحابية مثالية للفرق والمنظمات الأصغر حجمًا، تقدم خيارات ترخيص مخصصة للمستخدمين، مدعومة بوظائف أساسية أو متميزة.

الأكثر انتشاراً بادر بالشراء الآن اتصل بشركة IBM لمعرفة التسعير Cognos Analytics on Cloud Hosted

بيئة سحابية مخصصة تستضيفها شركة IBM وتُديرها للمنظمات الكبيرة أو لمؤسسة بأكملها.

 اتصل بشركة IBM لمعرفة التسعير Cognos Analytics محليًا

تنشره وتديره على بنيتك الأساسية.

السحابة عند الطلب
بيئة البرمجيات كخدمة متعددة المستأجرين؛ تديرها IBM.
  • شراء الخدمة الذاتية
  • لفرق تصل إلى 200 مستخدم
  • الوصول الآمن إلى مصادر البيانات المحلية أو السحابية
  • الوصول إلى أحدث ابتكارات المنتجات
  10.60 دولارات أمريكية*/مستخدم/شهريًا مستخدم قياسي اشتر الآن من متجر IBM 42.40 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا مستخدم مميز

لوحة المعلومات

القصص

مساعد الذكاء الاصطناعي

تطبيق الأجهزة المحمولة

التقارير القياسية:

  • عرض مخرجات التقارير المحفوظة
  • تلقي التقارير المرسلة عبر البريد الإلكتروني
  • عرض التقارير النشطة والتفاعل معها

التقارير المميزة: 

  • إنشاء التقارير أو تحريرها
  • تشغيل التقارير (بتنسيقات html وcsv وExcel وتنسيقات أخرى)
  • جدولة التقارير والمهام
  • حفظ مخرجات التقارير في Cognos

الاستكشاف
الاستضافة على السحابة

بيئة سحابية مخصصة للمؤسسات.

  • بيئات إنتاجية وغير إنتاجية متاحة
  • التكامل مع موفري المصادقة الحاليين لديك
  • الوصول إلى البيانات المحلية عبر VPN
  • مزج التراخيص ومطابقتها بناءً على متطلبات المستخدم 
*الوصول فقط باستخدام تطبيق Cognos Mobile المحمول

5.30 دولارات أمريكية*/مستخدم/شهريًا

 المشاهد

42.40 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا

 المستخدم

84.80 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا

عرض لوحات المعلومات والاستكشافات وإنشاء لوحات تثبيت**

مساعد الذكاء الاصطناعي والتنبيهات الاستباقية**

عرض التقارير والتفاعل مع لوحات المعلومات

  • استخدام ميزات سرد القصص والتعاون وميزات Cognos Mobile

تنفيذ التقارير المروّجة واستلامها

إعداد البيانات والاتصال بالبيانات السحابية والمحلية

إنشاء التقارير ولوحات المعلومات والعروض التصويرية مفتوحة المصدر

توزيع التقارير المُدارة - الجدولة والتجزئة

استكشاف ذكي للبيانات واستكشاف الذكاء الاصطناعي

التكامل مع IBM Watson Studio (يتطلب اشتراكًا منفصلاً)
استضافة لدى العميل

متوفر كحزمة برامج مستقلة أو كخرطوشة Cognos لـ Cloud Pak for Data. النشر محليًا أو على البنية الأساسية الافتراضية السحابية (IaaS) المفضلة لديك.

  • تحكم ومسؤوليات كاملة لمسؤول النظام ومسؤول تحليلات Cognos
  • التكوين والإدارة للأجهزة ونظام التشغيل والتطبيق حسب حاجتك
**الوصول باستخدام تطبيق Cognos Mobile فقط المحمول

5.72 دولارات أمريكية*/مستخدم/شهريًا

 المشاهد

13.75 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا

 المستخدم

45.80 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا

 المستكشف

85.90 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا

 المسؤول

515 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا

عرض لوحات المعلومات والاستكشافات وإنشاء لوحات تثبيت**

مساعد الذكاء الاصطناعي والتنبيهات الاستباقية**

عرض التقارير والتفاعل مع لوحات المعلومات

استخدام ميزات سرد القصص والتعاون وميزات Cognos Mobile

إنشاء التقارير ولوحات المعلومات والعروض التصويرية مفتوحة المصدر

توزيع التقارير المُدارة - الجدولة والتجزئة

تنفيذ التقارير المروّجة واستلامها

إعداد البيانات والاتصال بالبيانات السحابية والبيانات الموجودة محليًا

استكشاف ذكي للبيانات واستكشاف الذكاء الاصطناعي

كشف الأنماط المتقدمة

Jupyter Notebooks وPython

Cognos SDK

الأمان وإدارة المستخدمين
اتخِذ الخطوة التالية

احصل على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من Cognos Analytics أو اطلب عرضًا تجريبيًا مباشرًا مع أحد خبراء IBM لمناقشة تلبية احتياجاتك الخاصة.

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المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الشركاء الدعم الموارد المجتمع
الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.