يتوفر IBM Cognos Analytics كخدمة سحابية أو كبرنامج يمكنك تثبيته في أي مكان من اختيارك.
خدمة سحابية مثالية للفرق والمنظمات الأصغر حجمًا، تقدم خيارات ترخيص مخصصة للمستخدمين، مدعومة بوظائف أساسية أو متميزة.
بيئة سحابية مخصصة تستضيفها شركة IBM وتُديرها للمنظمات الكبيرة أو لمؤسسة بأكملها.
تنشره وتديره على بنيتك الأساسية.
لوحة المعلومات
القصص
مساعد الذكاء الاصطناعي
تطبيق الأجهزة المحمولة
التقارير القياسية:
التقارير المميزة:
الاستكشاف
بيئة سحابية مخصصة للمؤسسات.
5.30 دولارات أمريكية*/مستخدم/شهريًا
42.40 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا
84.80 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا
عرض لوحات المعلومات والاستكشافات وإنشاء لوحات تثبيت**
مساعد الذكاء الاصطناعي والتنبيهات الاستباقية**
عرض التقارير والتفاعل مع لوحات المعلومات
تنفيذ التقارير المروّجة واستلامها
إعداد البيانات والاتصال بالبيانات السحابية والمحلية
إنشاء التقارير ولوحات المعلومات والعروض التصويرية مفتوحة المصدر
توزيع التقارير المُدارة - الجدولة والتجزئة
استكشاف ذكي للبيانات واستكشاف الذكاء الاصطناعي
التكامل مع IBM Watson Studio (يتطلب اشتراكًا منفصلاً)
متوفر كحزمة برامج مستقلة أو كخرطوشة Cognos لـ Cloud Pak for Data. النشر محليًا أو على البنية الأساسية الافتراضية السحابية (IaaS) المفضلة لديك.
5.72 دولارات أمريكية*/مستخدم/شهريًا
13.75 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا
45.80 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا
85.90 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا
515 دولار أمريكي*/مستخدم/شهريًا
عرض لوحات المعلومات والاستكشافات وإنشاء لوحات تثبيت**
مساعد الذكاء الاصطناعي والتنبيهات الاستباقية**
عرض التقارير والتفاعل مع لوحات المعلومات
استخدام ميزات سرد القصص والتعاون وميزات Cognos Mobile
إنشاء التقارير ولوحات المعلومات والعروض التصويرية مفتوحة المصدر
توزيع التقارير المُدارة - الجدولة والتجزئة
تنفيذ التقارير المروّجة واستلامها
إعداد البيانات والاتصال بالبيانات السحابية والبيانات الموجودة محليًا
استكشاف ذكي للبيانات واستكشاف الذكاء الاصطناعي
كشف الأنماط المتقدمة
Jupyter Notebooks وPython
Cognos SDK
الأمان وإدارة المستخدمين
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.