يُعَد IBM Controller برنامجًا يدعم عمليات الإغلاق والتجميع وإعداد التقارير.
يدعم IBM Controller عمليات الإغلاق والتجميع وإعداد التقارير بمرونة وتكلفة معقولة من خلال حل قائم على السحابة. فهو يمكِّن فرق الشؤون المالية من أتمتة وتسريع عملية الإغلاق المالي بأقل قدر من الدعم من قسم تكنولوجيا المعلومات. كما أنه يساعد فرق الشؤون المالية أيضًا على تقديم النتائج المالية، وإنشاء تقارير مالية وإدارية شاملة، وتزويد المدير المالي (CFO) برؤية مؤسسية لمقاييس ونِسَب مالية رئيسية.
أتمتة عملية الإغلاق لديك وتبسيط مهمة تقديم المعلومات المالية الموثوق بها.
أتمتة عمليات الاستبعاد بين الشركات، والتوزيعات، وتحويلات العملات، وحسابات الاستحواذ، وغيرها.
تتبَّع تدفق البيانات طوال عملية الدمج، وراقِب أداء التقارير الفرعية باستخدام سير العمل المدمج وتقارير الحالة.
يتكامل مع IBM Cognos للحصول على رؤى أعمق وقرارات أكثر ذكاءً.