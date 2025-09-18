في بعض الأحيان، يكون من الصعب الحصول على البيانات أو تحليلها أو توحيدها. ويزداد التواصل تعقيدًا عندما لا يكون العمل كيانًا واحدًا، بل مجموعة من الشركات. هذا هو الحال مع Ascendis Health Limited: وهي مؤسسة عالمية في مجال الصحة والعافية تضم 134 كيانًا تعمل في قطاعات الصحة الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والطب، وصحة الحيوان، وعلوم الأحياء.

تَصِف Yolandi van den Berg، مديرة إعداد التقارير في مجموعة Ascendis، عملية التوحيد وإعداد التقارير لمؤسسة تبيع منتجات في 130 دولة قائلة: "من الصعب مراقبة كل هذه الكيانات بعملات مختلفة. فجميعها تمتلك أنظمة ERP مختلفة، والمعلومات ليست بالتنسيق نفسه، والبيانات غير متناسقة".

وتستمر قائلة: "وهناك أيضًا تعقيد إضافي يتعلق بالمعاملات بين الشركات، مثل القروض، وترجمة المعلومات إلى الراند الجنوب أفريقي. لذلك، من أجل التجميع، تحتاج إلى نظام أو عملية لإلغاء المعاملات بين الشركات من منظور المجموعة".

في السابق، كانت Ascendis تستخدم برامج تخطيط مالي تعتمد على جداول البيانات للتقارير المالية، لكنها واجهت مشكلات لعدة أسباب. وتستمر van den Berg قائلة: "لقد كان الأمر يدويًا بالكامل؛ لذا كانت البيانات عرضة للأخطاء". لم تكن هناك طريقة لإدخال القيود اليومية وإنشاء تقرير يشمل كل إدخالات التجميع. كان عليك تحميل مستندات Excel فقط لرؤية النتائج النهائية. لم يكن بالتأكيد أداة مصممة لتوحيد وترجمة 134 كيانًا من العملات المختلفة مثل تلك التي تمتلكها شركة Ascendis".