تعزِّز الشركة التعاونية العالمية عالية النمو قراراتها القائمة على البيانات باستخدام IBM Cognos.
بعد أن أدى التوسع السريع إلى ترك ULMA Packaging مع أنظمة مالية معزولة، لجأت التعاونية الإسبانية إلى شريك أعمال IBM، شركة LKS Financial Solutions & Corporate (FS&C)، طلبًا للمساعدة. من خلال منصة ®IBM Cognos الشاملة، تمكَّنت ULMA Packaging من تسريع عمليات التخطيط والتوحيد وإعداد التقارير بشكل كبير، وتمكَّن صنّاع القرار لديها من الوصول في الوقت الفعلي إلى رؤى دقيقة.
بالاعتماد على أنظمة مالية متفرقة وعمليات عرضة للأخطاء، لم تتمكن ULMA Packaging من تزويد قادتها بسرعة برؤى تفصيلية وموثوق بها حول أعمالها وفروعها والقوى العاملة لديها.
من خلال التعاون مع LKS، تمكَّنت ULMA Packaging من توحيد وأتمتة أنظمة إدارتها المالية باستخدام مجموعة حلول Cognos لذكاء الأعمال وإدارة الأداء.
لا يقتصر تغليف المنتجات على مجرد المساعدة في الترويج للمبيعات أو إيصال المعلومات المهمة فحسب. حيث يمكن أن يوفر سهولة في الشحن والبيع والاستهلاك، ويمنع العبث والسرقة، وفي حالة الأغذية سريعة التلف والعناصر الحساسة الأخرى، يحافظ على نضارة المنتج وسلامته.
تقع شركة ULMA Packaging في منطقة الباسك بإسبانيا، وقد تميزت بإتقانها لعلم وفن التغليف. تم تنظيمها كشركة تعاونية، وتعمل على تصميم وتصنيع معدات وأنظمة مبتكرة لتغليف المنتجات الغذائية والطبية والدوائية بطرق متنوعة. باستخدام أنظمة ULMA Packaging مثل التغليف بالتدفق، وتغليف الصواني، والتشكيل الحراري، والانكماش، وغيرها من الأنظمة الآلية، يمكن للعملاء تحسين الإنتاج مع تعزيز حماية المنتجات.
وفقًا لـ Iñaki Alzibar، مدير الرقابة المالية في ULMA Packaging، فقد ارتفع الطلب على التغليف عالي الجودة وتقنيات التغليف المتقدمة بشكل هائل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. ونظرًا لنمو الصناعة، انتهز قادة ULMA Packaging الفرصة لتوسيع أعمال الشركة على المستوى الدولي. على مدار العقد الماضي، استحوذت الشركة وأنشأت ما يقرب من 20 شركة فرعية جديدة، ووسَّعت شبكة التوزيع لديها لتغطي 50 دولة. كما حصلت الشركة على العديد من العملاء الجُدُد من الشركات وضاعفت مبيعاتها.
الجانب الآخر لهذا النجاح هو أن الفرق المالية والتشغيلية كانت تجمع كميات هائلة من المعلومات وتُديرها باستخدام أنظمة معزولة وعمليات يدوية عرضة للأخطاء. وغياب التوحيد القياسي حال دون تحقيق رؤية شاملة وتحكُّم على مستوى المؤسسة في البيانات، ما أدى إلى إبطاء عمليات التخطيط والميزانية والتجميع وإعداد التقارير في إدارة المالية والرقابة الداخلية. يقول Alzibar: "لقد قضى فريقنا وقتًا طويلًا في جمع البيانات والتحقق من دقتها، ولم يكن هذا أمرًا عمليًا".
كانت رؤية Alzibar هي تمكين الوصول الشامل إلى البيانات المالية في ULMA Packaging بحيث يتمكن المديرون التنفيذيون، ومديرو وحدات الأعمال، وقادة الشركات التابعة من الوصول بسرعة إلى معلومات دقيقة ومحدَّثة لتوجيه صناعة القرار. تطلب هذا العمل توحيد جميع أنظمة الإدارة المالية للشركة وأتمتتها باستخدام التقنيات الرقمية.
دون تردد، لجأ Alzibar إلى LKS للحصول على المساعدة. فبالإضافة إلى تقديم خبرة في القطاع وتكنولوجيا المعلومات، كانت LKS قد كوَّنت علاقات متينة وطويلة الأمد عبر ULMA Packaging. كان الفريق على دراية بالتحديات الفريدة والمعقدة المتعلقة بتجميع البيانات المالية متعددة الجنسيات.
يُضيف Alzibar قائلًا: "بالنسبة لنا، كانت LKS أكثر من مجرد مورِّد، إنها شريك حقيقي". "نعرف بعضنا منذ أكثر من 10 سنوات، وهم يفهمون الشركة وثقافتنا وطريقة عملنا بشكل كامل، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. في قسمي، لدينا الكثير من العمل وستة أشخاص فقط. يمكن لشركة LKS الاستجابة بسرعة كبيرة لجميع احتياجاتنا".
قدَّمت LKS المساعدة لـ Alzibar وفريقه على تطوير وتنفيذ منصة Cognos التي تتضمن الحلول التالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي:
مدعومة ببنية تحتية محلية، تتكامل هذه الحلول بسلاسة مع بعضها، ومع أنظمة ERP وCRM وHRMS وغيرها المستخدمة في وحدات الأعمال والفروع التابعة لشركة ULMA Packaging، ما ساهم في توحيد وظائف الشركة المالية على منصة واحدة. يوضِّح Alzibar: على عكس مزوِّدي التكنولوجيا الآخرين، تقدِّم IBM مجموعة متكاملة من الأدوات في جميع مجالات المالية.
ساعدت LKS على إدارة وتيرة هذا المشروع المعقد على مدار عدة سنوات، كي تتمكَّن ULMA Packaging من مواصلة تلبية المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المستمرة، بما في ذلك إعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية.
بعد اكتمال عملية التحول، أصبحت ULMA Packaging قادرة على تزويد صنّاع القرار بمصدر موثوق به للبيانات المالية عالية الجودة. يقول Alzibar: لقد أزلنا الحواجز بين الأقسام، وأصبح لدينا الآن مصدر بيانات واحد وحقيقة واحدة على مستوى الشركة بأكملها. كما تمكَّنت الشركة من توحيد العمليات باستخدام مهام سير العمل المؤتمتة المدمجة في حل Cognos.
ومن خلال تسريع الوصول إلى البيانات والعمليات المبسَّطة حديثًا، أصبح فريق المالية والرقابة الداخلية قادرًا على إعداد التقارير المؤسسية في الوقت المناسب بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجلس الإدارة الاطِّلاع على مقاييس الأداء المالي والرؤى عبر لوحة معلومات تفاعلية لذكاء الأعمال، مع بطاقات نتائج تفصيلية أنشأتها LKS باستخدام أداة IBM Planning Analytics Workspace.
أنشأ فريق Alzibar أيضًا العديد من بطاقات النتائج المخصصة الأخرى التي تمنح المديرين معلومات وتحليلات تفصيلية حول الشؤون المالية لأعمالهم، مثل أداء المبيعات والمشتريات ومراكز التكاليف وكفاءة القوى العاملة.
يوضِّح Andrés Bedia، المدير التجاري في LKS FS&C: "تمتلك ULMA Packaging العديد من الأعمال والمصانع حول العالم". "عند تخطيط الميزانيات السنوية، تحتاج كل وحدة تجارية إلى تقدير ليس فقط ما ستبيعه وكمية المبيعات المتوقعة للعام المقبل، بل أيضًا كم ستنفق على تصنيع المعدات وتعويض الموظفين وغير ذلك. فهم بحاجة إلى معلومات مفصَّلة ودقيقة للغاية".
أصبح بإمكان فريق Alzibar الآن إعداد تقارير الدخل والميزانيات والتقارير المؤسسية والتنظيمية الأخرى بسرعة أكبر بنسبة 86%، بعد تقليل الوقت اللازم لكل تقرير من حوالي أسبوع إلى يوم أو يومين. وبفضل العمليات المؤتمتة شبه الخالية من الأخطاء، يثق الفريق أيضًا بدقة البيانات وجودتها.
كما تمكَّنت ULMA Packaging من تسريع وتحسين عمليات تخطيط الميزانية السنوية ومراجعتها. يمكن لفريق المالية والفرق الأخرى في جميع أنحاء الشركة، وليس فقط في المكتب الرئيسي، الاستفادة من بيانات دقيقة ومفصَّلة لإجراء توقعات أكثر دقة.
علاوةً على ذلك، مع توحيد البيانات المالية والعمليات على منصة Cognos، أصبح بإمكان فريق Alzibar الصغير دمج الشركات التابعة الجديدة بسرعة وتدريب موظفيها على أفضل ممارسات ULMA Packaging. كما يمكنه تخصيص وقت أكبر لدعم المبادرات الاستراتيجية الأخرى، مثل تطوير حلول تغليف مبتكرة. تُتيح هذه الكفاءات للشركة مواصلة توسيع أعمالها بمرونة وسرعة أكبر، تمامًا مع ارتفاع الطلب على التغليف الآمن للمنتجات نتيجة جائحة كوفيد-19.
يؤكِّد Alzibar أن التحول الرقمي في التمويل يمثِّل خطوة مهمة نحو تحقيق وصول شامل للبيانات عبر الشركة. ويقول: "شيئًا فشيئًا، نضع الأسس لتحويل ULMA Packaging إلى مؤسسة قائمة على البيانات بشكل حقيقي".
تتخذ ULMA Packaging من أوناتي، جيبوزكوا في إسبانيا مقرًا لها، وتوفِّر معدات وأنظمة وخدمات التغليف لمجموعة واسعة من منتجات الأغذية والرعاية الصحية. تستخدم الشركة أساليب وتقنيات متقدمة لتطوير حلول تُتيح حماية المنتجات وعرضها باستخدام مواد مستدامة. توظِّف ULMA Packaging حوالي 1,730 شخصًا حول العالم وحققت مبيعات إجمالية بلغت 287 مليون يورو في عام 2020. وهي واحدة من بين تسع شركات تعاونية ضمن مجموعة ULMA، وهي جزء من مؤسسة Mondragon التعاونية في شمال إسبانيا.
تُعَد LKS FS&C من شركاء أعمال IBM، ومقرها في بلباو، بيزكايا، إسبانيا، وتقدِّم خدمات مالية شاملة تساعد الشركات المتوسطة والكبيرة على الاستفادة من مزايا العصر الرقمي الجديد. يجمع فريقها الاستشاري بين معرفة متعمقة بالاستراتيجيات والوظائف في عمليات إدارة المالية والقدرات التقنية الحيوية لتقديم حلول عالمية. تُعَد LKS FS&C جزءًا من مجموعة LKS Next، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في شمال إسبانيا. تأسَّست LKS Next قبل 30 عامًا، وتوظِّف أكثر من 600 شخص، وحققت إيرادات مبيعات بلغت 50 مليون يورو في 2019.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM الواردة في هذه القصة، يُرجى التواصل مع أحد ممثلي IBM أو شركاء أعمال IBM.
حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation. IBM Corporation, IBM Cloud and Cognitive Software, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، يناير 2021.
تُعَد IBM وشعار IBM وibm.com وCognos وTM1 علامات تجارية تابعة لشركة International Business Machines Corp، وهي مسجَّلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر قائمة حالية بالعلامات التجارية الخاصة بشركة IBM على الويب ضمن علامة التبويب "معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الرابط ibm.com/legal/copyright-trademark.
يسري مفعول هذا المستند بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. يحدِّد شركاء أعمال IBM الأسعار الخاصة بهم، والتي قد تختلف. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
يتم عرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة. تقع على عاتق المستخدم مسؤولية تقييم العمليات الخاصة بأي منتجات أو برامج أخرى مع منتجات وبرامج IBM والتحقق منها. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.
يتحمل العميل مسؤولية ضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية عليه. لا تقدِّم شركة IBM مشورة قانونية، ولا تتعهد ولا تضمن قدرة خدماتها أو منتجاتها على إلزام العميل بالامتثال لأي قانون أو لائحة.