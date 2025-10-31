حل معزز بالذكاء الاصطناعي يقلل التخطيط من أيام إلى ساعات
تُعَد Jettime، شركة دنماركية رائدة في تشغيل الرحلات المستأجرة وخدمات الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين (ACMI)، ذات خبرة تقارب العقدين في مساعدة المسافرين على الوصول إلى وجهاتهم براحة وفي الوقت المحدد.
في صناعة تتميز بهوامش ربح منخفضة، تُعَد الكفاءة التشغيلية أمرًا حاسمًا، خاصةً بالنسبة إلى شركات الطيران الصغيرة مثل Jettime. يمكن أن تؤثِّر الأخطاء في تخطيط الطاقم على المدى الطويل بشكل كبير في التكاليف وجودة الخدمات. أما بالنسبة إلى شركات النقل الخارجية، فإن تقلُّب أعداد الرحلات يجعل من الصعب التنبؤ بالاحتياجات من القوى العاملة.
كما يتذكر Carsten Stenhøj Schiøtz، كبير مراقبي الأعمال في Jettime: "نحن مشهورون بطاقم الطيران والطيارين الودودين الذين يركِّزون على الخدمة، لكننا كنا نواجه صعوبة في توصيلهم إلى المكان الصحيح في الوقت المناسب بأكثر الطرق كفاءة". على عكس شركات الطيران التي تعمل من محور مركزي، قد يبدأ طاقم Jettime رحلاته من فنلندا، ثم يطير إلى اليونان وينتهي في السويد. وإدارة هذا التعقيد -مع الالتزام بقوانين العمل ولوائح الطيران- تتطلب تنسيقًا دقيقًا.
لسنوات عديدة، اعتمد فريق تخطيط الطاقم على جدول Excel ضخم - لم يكن قادرًا سوى على التعامل مع عدد محدود من القواعد وغالبًا ما كان ينتج نتائج غير موثوق بها. ومع تزايد تعقيدات جداول الرحلات، أصبح واضحًا أن هذا الأسلوب اليدوي لم يَعُد قادرًا على مواكبة متطلبات التشغيل في Jettime.
تعاونت Jettime مع شريك أعمال IBM الذهبي CogniTech بعد أن شاهدت حل ®IBM Planning Analytics أثناء العمل.
يضيف Theis Hartvig Poulsen، مدير العملاء في CogniTech: “يعتقد الكثيرون أن IBM Planning Analytics أداة ميزانية فقط، لكن مع بعض الإبداع يمكنها حل أصعب تحديات التخطيط”.
بعد نجاح تجربة إثبات المفهوم، قضت Jettime وCogniTech ستة أشهر في نشر الحل، وتطبيقه على أنظمة الطاقم والبيانات، وضبط القواعد لتحسين استخدام الطاقم.
يتأمل Stenhøj Schiøtz في هذا التحول قائلًا: “لم يعتقد الكثيرون أننا سننجح. لم يكن بمقدورنا تحقيق ذلك دون الانفتاح والاستعداد للتعلم الذي رأيناه من CogniTech”.
يوفر حل تخطيط الطاقم لشركة Jettime نظرة شاملة على أسطولها ورحلاتها، مع حساب احتياجات الطاقم استنادًا إلى التوافر والموقع ونوع الإنتاج.
مع الانطلاق الرسمي لاستخدام IBM Planning Analytics، حققت Jettime دقة وشفافية وكفاءة أكبر في عملية التنبؤ بالطاقم. وقد مكَّن هذا الشركة من تحقيق وفورات مالية كبيرة تصل إلى ستة أرقام عالية.
يقول Stenhøj Schiøtz: "لقد أجرينا للتو أول اجتماع لتخطيط الطاقم للعام المقبل، وقد كان أداء IBM Planning Analytics مثاليًا. نحن نلاحظ بالفعل زيادة كبيرة في الثقة بالأرقام مقارنةً بالنموذج السابق، ومع القواعد والمنطق المدمج في الحل، من المتوقع أن يصبح أكثر دقة كلما استخدمناه أكثر".
تمكَّنت Jettime من تقليل الوقت المطلوب لتوقُّع أزواج الطاقم من ستة أيام إلى ثلاث ساعات فقط. وقد أدَّى ذلك إلى تحسين الكفاءة ومساعدة الشركة على التخطيط حتى خمس سنوات مستقبلًا، بما يدعم الميزانيات المالية وميزانيات الموارد البشرية.
استنادًا إلى نجاح نموذج تخطيط الطاقم، تستكشف Jettime استخدامات أخرى، بما في ذلك تخطيط الأسطول ومحاكاة الأسعار والصيانة والتوقعات المالية.
يختتم Stenhøj Schiøtz قائلًا: "لقد أبدت شركات طيران أخرى اهتمامًا بالفعل بكيفية استخدام IBM Planning Analytics لإنشاء حل تخطيط شامل كهذا. وعلى حد علمنا، لم يسبق لأحد أن أنشأ حلًا مماثلًا لشركات الطيران من قبل. وأنا فخور بتقديم هذا الابتكار إلى Jettime، بدعمٍ من IBM وCogniTech".
تُعَد Jettime A/S شركة طيران دنماركية مستقلة مملوكة للقطاع الخاص، تأسَّست في يونيو 2020. تنقِل الشركة المسافرين إلى وجهاتهم ومنها نيابةً عن كبار منظِّمي الرحلات في المنطقة الإسكندنافية، بما في ذلك TUI وBravo Tours وApollo وVing وClub La Santa، وغيرها. كما تُدير الشركة رحلات نيابةً عن شركات طيران أخرى مثل Air Greenland وSAS وFinnair. يعمل لدى الشركة حوالي 540 موظفًا عبر قواعدها في كوبنهاجن وبيوند ولين هلسنكي وستوكهولم، وتُدير أسطولًا مكوَّنًا من 14 طائرة ركاب من طراز Boeing 737 NG. كما تعمل الإدارة الفنية التابعة للشركة في مطار كوبنهاجن على صيانة هذه الطائرات.
تأسَّست CogniTech في 2019، وهي شريك أعمال رائد لدى IBM في الدنمارك، ومتخصصة في IBM Planning Analytics وIBM Business Analytics Enterprise. مع فريق يضم أكثر من 25 موظفًا، تهدف CogniTech إلى بناء شراكات طويلة الأمد ومساعدة عملائها على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
