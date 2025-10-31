تُعَد Jettime، شركة دنماركية رائدة في تشغيل الرحلات المستأجرة وخدمات الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين (ACMI)، ذات خبرة تقارب العقدين في مساعدة المسافرين على الوصول إلى وجهاتهم براحة وفي الوقت المحدد.

في صناعة تتميز بهوامش ربح منخفضة، تُعَد الكفاءة التشغيلية أمرًا حاسمًا، خاصةً بالنسبة إلى شركات الطيران الصغيرة مثل Jettime. يمكن أن تؤثِّر الأخطاء في تخطيط الطاقم على المدى الطويل بشكل كبير في التكاليف وجودة الخدمات. أما بالنسبة إلى شركات النقل الخارجية، فإن تقلُّب أعداد الرحلات يجعل من الصعب التنبؤ بالاحتياجات من القوى العاملة.

كما يتذكر Carsten Stenhøj Schiøtz، كبير مراقبي الأعمال في Jettime: "نحن مشهورون بطاقم الطيران والطيارين الودودين الذين يركِّزون على الخدمة، لكننا كنا نواجه صعوبة في توصيلهم إلى المكان الصحيح في الوقت المناسب بأكثر الطرق كفاءة". على عكس شركات الطيران التي تعمل من محور مركزي، قد يبدأ طاقم Jettime رحلاته من فنلندا، ثم يطير إلى اليونان وينتهي في السويد. وإدارة هذا التعقيد -مع الالتزام بقوانين العمل ولوائح الطيران- تتطلب تنسيقًا دقيقًا.

لسنوات عديدة، اعتمد فريق تخطيط الطاقم على جدول Excel ضخم - لم يكن قادرًا سوى على التعامل مع عدد محدود من القواعد وغالبًا ما كان ينتج نتائج غير موثوق بها. ومع تزايد تعقيدات جداول الرحلات، أصبح واضحًا أن هذا الأسلوب اليدوي لم يَعُد قادرًا على مواكبة متطلبات التشغيل في Jettime.