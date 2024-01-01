IBM Planning Analytics يوحّد فرقك — على مستوى عمليات المبيعات والتسويق وسلسلة التوريد — حول مصدر واحد للحقيقة، مما يجعل التعاون فعالاً واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات سريعًا.

يمكنك المواءمة بين تخطيط الخدمات اللوجستية والمخزون لمعرفة العوامل المؤثرة في التكاليف والإيرادات حتى تتمكن من تعديل الإستراتيجية استجابةً للتغير في الأسواق.

ويمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتخطيط الطلب والتنبؤ به بدقة لا مثيل لها لتحقيق أقصى قدر من الربحية.