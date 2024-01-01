تخطيط سلسلة التوريد والتحليلات المرتبطة بها
تحقيق رؤية شاملة لسلسلة التوريد لتحقيق ربحية مثالية
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رسم توضيحي يُظهر خطاً وسهماً يشكلان مساراً
استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي لتحقيق ربحية أفضل

IBM Planning Analytics يوحّد فرقك — على مستوى عمليات المبيعات والتسويق وسلسلة التوريد — حول مصدر واحد للحقيقة، مما يجعل التعاون فعالاً واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات سريعًا.

يمكنك المواءمة بين تخطيط الخدمات اللوجستية والمخزون لمعرفة العوامل المؤثرة في التكاليف والإيرادات حتى تتمكن من تعديل الإستراتيجية استجابةً للتغير في الأسواق.

ويمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتخطيط الطلب والتنبؤ به بدقة لا مثيل لها لتحقيق أقصى قدر من الربحية. 

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وقع الاختيار على IBM كشركة رائدة في السوق وفقًا لتقرير BARC Score للتخطيط والتحليلات المتكاملة لعام 2024.
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تم اعتماد IBM كبائع تمثيلي في دليل تسويق ®Gartner لحلول التخطيط والتحليل الموسع على السحابة

إحداث ثورة هائلة في مجال السلع الاستهلاكية باستخدام تخطيط الأعمال المتكاملة
استكشف عرضًا توضيحيًا تفاعليًا حول تخطيط الطلب باستخدام IBM Planning Analytics
ما يمكنك فعله
منصة مركزية واحدة

يمكنك دفع عجلة النمو من خلال رؤية شاملة لعمليات التخطيط والرؤية الشاملة للمخزون والطلب. يمكنك إنشاء وتعديل الخطط في الوقت الفعلي من خلال فهم أعمق لإدارة سلسلة التوريد بأكملها. ويمكنك أتمتة وتبسيط تخطيط المبيعات والعمليات عبر المؤسسسة بأكملها.

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التعاون على مستوى المؤسسة

شارك أداء سلسلة التوريد عبر جميع مستويات مؤسستك. يمكنك السماح بمستوى مشاركة مرتفع من المخططين لتحسين المخزون ورأس المال والمصروفات والإيرادات وإدارة الطلب. يمكنك زيادة شفافية سير العمل في عمليات الأعمال والاستجابة للانقطاعات واحتياجات العملاء.
توقعات الطلب المدمجة بالذكاء الاصطناعي

يمكنك تحليل الاتجاهات والأنماط الموسمية في القيم التاريخية والبيانات الخارجية باستخدام وظيفة التنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي (ML). استخدم التحليلات الإحصائية والتنبؤية لضمان دقة التوقعات. استخدم البيانات الداخلية والخارجية في الوقت الفعلي للحصول على فهم أعمق لما يحفز الطلب، مما يؤدي إلى الحصول على مستويات مخزون أكثر دقة.

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حلول شركاء الأعمال
التركيز على التوريد Cubewise Supply Focus أدوات سهلة الاستخدام وسريعة ومرنة وتعاونية لإعداد تقارير سلسلة التوريد العالمية وإدارتها في برنامج مركزي لتخطيط سلسلة التوريد قابل للتخصيص بالكامل. استكشف Cubewise Supply Focus
Green Track Iena Green Track تتبُّع أهداف الاستدامة ونمذجتها وتحليلها. استخدام أدوات جمع البيانات ونمذجة المواد الخام المتقدمة لتحسين البصمة الكربونية للمنتج. استكشف Iena Green Track
Saima Sustainability حقق أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي تسعى إليها من خلال برنامج دقيق وسريع لإدارة الاستدامة. استكشف Saima Sustainability
لماذا IBM Planning Analytics؟  يمكن لهذا الحل المرن الخاص بتخطيط سلسلة التوريد أن يتناسب مع تعقيدات أعمالك الفريدة مع الاحتفاظ بأداء لا مثيل له في الوقت ذاته. يمكنك التوسع دون تغيير عمليات سلسلة التوريد الحالية. اطلع على موجز الحل تحقيق الكفاءة التشغيلية

يؤدي التعاون الجيد على مستوى المشتريات وتخطيط الإنتاج وإدارة المستودعات وتخطيط المبيعات والعمليات إلى توفير سلسلة توريد مرنة. يمكنك بسهولة دمج مصادر بيانات أخرى لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) / GLs وموازنة التوريد والطلب بسرعة، وتحسين إدارة الخدمات اللوجستية والمخزون.

 الاستجابة للتغيير بشكل أسرع

يمكنك إنشاء خطط مستمرة لسلسلة التوريد وتوقعات شهرية أو يومية أو كل ساعة. احصل على رؤية فورية لمصادر البيانات المتباينة لتحقيق كفاءة تشغيلية أفضل والحصول على المعارف حتى تتمكن من التكيف مع طلبات العملاء الديناميكية.

 خفض التكاليف

عزز المهارات البشرية باستخدام القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأنماط المهمة من البيانات بسرعة والكشف عن الاتجاهات الخفية وبناء سيناريوهات "ماذا لو" دون الحاجة إلى عالِم بيانات. ويمكنك تقديم خطط وتوقعات أسرع وأكثر دقة للمبيعات والعمليات.
دراسة حالة
المجال: التصنيع وفرت Novolex نسبة 16% من المخزون الفائض

بدلاً من أن يستغرق الأمر أسابيع، يمكن لشركة Novolex الآن معالجة البيانات في غضون ساعات قليلة، ثم تستغرق يومين للتحليل والمناقشة والتقييم، وتوفر وضوحًا بشأن القدرة المتاحة للمضي قدمًا مع المنتجات الجديدة ولدعم السوق الحالي.

 اقرأ دراسة الحالة
نحن نتبع الأتمتة لأن لدينا أشخاصاً جيدين. نريدهم أن يتطلعوا إلى المستقبل وألا يضطروا إلى القيام ببعض الأعمال اليدوية الشاقة إذا كان بإمكاننا أتمتة ذلك. Joonas Alasaari كبير مراقبي الأعمال، Vaasan Ltd. تعرف على المزيد

الأسئلة الشائعة

يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics مع Watson.

بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر.

المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
أماكن استخدامها الشؤون المالية

تجاوز حدود قدرات التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل الماليين المبسطين والمتكاملين. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.

 الاستدامة

استخدم IBM Planning Analytics للتخطيط للاستدامة، وإعداد التقارير، والمحاكاة والتحسين على أي مستوى من مستويات التفصيل — حتى حساب البصمة الكربونية للمنتج (PCF).

 المبيعات

تتبع أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات وتحليلها في الوقت الفعلي. استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات الفعَّالة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الإيرادات المرجوة. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق للحصول على ميزة تنافسية وزيادة الحصص السوقية.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد IBM Planning Analytics في أثناء العمل. اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بالتخطيط لسلسة التوريد والتحليلات المرتبطة بها إلى المستوى التالي.

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