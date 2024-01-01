IBM Planning Analytics يوحّد فرقك — على مستوى عمليات المبيعات والتسويق وسلسلة التوريد — حول مصدر واحد للحقيقة، مما يجعل التعاون فعالاً واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات سريعًا.
يمكنك المواءمة بين تخطيط الخدمات اللوجستية والمخزون لمعرفة العوامل المؤثرة في التكاليف والإيرادات حتى تتمكن من تعديل الإستراتيجية استجابةً للتغير في الأسواق.
ويمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتخطيط الطلب والتنبؤ به بدقة لا مثيل لها لتحقيق أقصى قدر من الربحية.
تم اعتماد IBM كبائع تمثيلي في دليل تسويق ®Gartner لحلول التخطيط والتحليل الموسع على السحابة
إحداث ثورة هائلة في مجال السلع الاستهلاكية باستخدام تخطيط الأعمال المتكاملة
يمكنك دفع عجلة النمو من خلال رؤية شاملة لعمليات التخطيط والرؤية الشاملة للمخزون والطلب. يمكنك إنشاء وتعديل الخطط في الوقت الفعلي من خلال فهم أعمق لإدارة سلسلة التوريد بأكملها. ويمكنك أتمتة وتبسيط تخطيط المبيعات والعمليات عبر المؤسسسة بأكملها.
شارك أداء سلسلة التوريد عبر جميع مستويات مؤسستك. يمكنك السماح بمستوى مشاركة مرتفع من المخططين لتحسين المخزون ورأس المال والمصروفات والإيرادات وإدارة الطلب. يمكنك زيادة شفافية سير العمل في عمليات الأعمال والاستجابة للانقطاعات واحتياجات العملاء.
يمكنك تحليل الاتجاهات والأنماط الموسمية في القيم التاريخية والبيانات الخارجية باستخدام وظيفة التنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي (ML). استخدم التحليلات الإحصائية والتنبؤية لضمان دقة التوقعات. استخدم البيانات الداخلية والخارجية في الوقت الفعلي للحصول على فهم أعمق لما يحفز الطلب، مما يؤدي إلى الحصول على مستويات مخزون أكثر دقة.
يؤدي التعاون الجيد على مستوى المشتريات وتخطيط الإنتاج وإدارة المستودعات وتخطيط المبيعات والعمليات إلى توفير سلسلة توريد مرنة. يمكنك بسهولة دمج مصادر بيانات أخرى لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) / GLs وموازنة التوريد والطلب بسرعة، وتحسين إدارة الخدمات اللوجستية والمخزون.
يمكنك إنشاء خطط مستمرة لسلسلة التوريد وتوقعات شهرية أو يومية أو كل ساعة. احصل على رؤية فورية لمصادر البيانات المتباينة لتحقيق كفاءة تشغيلية أفضل والحصول على المعارف حتى تتمكن من التكيف مع طلبات العملاء الديناميكية.
عزز المهارات البشرية باستخدام القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأنماط المهمة من البيانات بسرعة والكشف عن الاتجاهات الخفية وبناء سيناريوهات "ماذا لو" دون الحاجة إلى عالِم بيانات. ويمكنك تقديم خطط وتوقعات أسرع وأكثر دقة للمبيعات والعمليات.
بدلاً من أن يستغرق الأمر أسابيع، يمكن لشركة Novolex الآن معالجة البيانات في غضون ساعات قليلة، ثم تستغرق يومين للتحليل والمناقشة والتقييم، وتوفر وضوحًا بشأن القدرة المتاحة للمضي قدمًا مع المنتجات الجديدة ولدعم السوق الحالي.
يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics مع Watson.
بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
تجاوز حدود قدرات التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل الماليين المبسطين والمتكاملين. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
استخدم IBM Planning Analytics للتخطيط للاستدامة، وإعداد التقارير، والمحاكاة والتحسين على أي مستوى من مستويات التفصيل — حتى حساب البصمة الكربونية للمنتج (PCF).
تتبع أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات وتحليلها في الوقت الفعلي. استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات الفعَّالة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الإيرادات المرجوة. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق للحصول على ميزة تنافسية وزيادة الحصص السوقية.