برنامج تخطيط مشروعات تكنولوجيا المعلومات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد IBM Planning Analytics فرق مشاريع تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال الجديدة. إعداد منهجيات واضحة لتكنولوجيا المعلومات تعزز العمل الجماعي بين فرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة وبقية فرق العمل في المؤسسة. تمنح واجهة مساحة العمل القابلة للتخصيص جميع الأطراف المعنية رؤية في الوقت الفعلي لإدارة المهام وتعقب الوقت. تحسين مقاييس تخصيص الموارد والتكاليف والاستفادة من الأصول من خلال السمات الرئيسية. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا دليل Gartner® Market لحلول التخطيط والتحليلات (xP&A) السحابية الاعتراف بشركة IBM كبائع تمثيلي. ما الجديد؟ Forrester Wave تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة وفقًا لـ ™Forrester Wave: التخطيط للعمليات الرقمية وتحليلاتها، الربع الرابع من عام 2023 BARC Score تقرير BARC Score 2024 عن التخطيط والتحليلات المتكاملة

ما يمكنك فعله تتبع التقدم المحرز في المشروع تتبع التقدم المحرز وإدارة التبعيات بين الموارد والمهارات وجدولة المشاريع والتكاليف. تحسين الإنفاق وتحديد أولويات مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي تحقق عائدًا على الاستثمار. تبسيط الميزانية تبسيط عملية إعداد الميزانية مع إمكانية الاطلاع على جميع مراكز البيانات باستخدام أداة واحدة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع. التنبؤ بإنفاق أدوات التعاون بشكل أكثر دقة. قياس مدى تأثير القرارات في قوالب آلية تحديد الوصول قبل اتخاذها. إدارة سهلة لمجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات إتاحة اتخاذ قرارات أفضل من خلال تعاون الفرق متعددة الوظائف باستخدام برنامج إدارة مشاريع بديهي. توفير وقت أعضاء الفريق الذي يقضونه في جمع البيانات حتى يتمكنوا من التركيز على التخطيط الإستراتيجي الذكي.

حلول شركاء الأعمال Cubewise Arc استكشف الأدوات المحسّنة للمطورين الذين يعملون في TM1 والتي تسمح لك بالوصول إلى الرموز المكتوبة سلفًا، ومشاركة الرموز مع المطورين، ومراقبة المثيلات وتهيئتها من خلال منصة مركزية واحدة. استكشف الحل DataWORQ إدارة مصادر البيانات وأتمتة عمليات الأعمال، ما يتيح لك التركيز على التحليل والنتائج. استكشف الحل OfficeConnect إنشاء تقارير إدارية وعروض تقديمية دقيقة وسهلة التحديث وتجنب مخاطر إدخال البيانات يدويًا. استكشف الحل

لماذا IBM Planning Analytics؟ الالتزام بالمراحل الأساسية لمشاريعك المعقدة مع الاستفادة من سهولة الاستخدام وقابلية التوسع والمرونة التي يتسم بها برنامج تخطيط مشاريع تكنولوجيا المعلومات لدينا. اقرأ ملخص الحل إدارة الأشواط بفعالية الحصول على صورة واضحة للمشاريع فائقة الإمكانات التي يجب تحديد أولويات لها. دمج التخطيط والتحليل من فرق تكنولوجيا المعلومات إلى فرق الشؤون المالية والموارد البشرية والعمليات وغيرها من أجل تخطيط الموارد على النحو الأمثل. الاستجابة السريعة للتغيير إنشاء خطط وميزانيات وتوقعات ديناميكية — ربع سنوية أو شهرية أو يومية — لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ما يتيح لك ضبط سير العمل بسرعة وفقًا لأهداف المشروع. تنبؤات أكثر دقة التنبؤ بتواريخ الاستحقاق، مثل تواريخ إكمال المشروع أو الموافقات على التكاليف الإجمالية. حدد خارطة الطريق مع الميزات المتقدمة المدمجة ونمذجة السيناريوهات.



سيساعدنا IBM Planning Analytics على تحديث خططنا التشغيلية والإستراتيجية كل شهر، بدلاً من كل ثلاثة أشهر — لذا سنكون قادرين على الاستجابة بسرعة أكبر بكثير حالما تتغير ظروف السوق. علاء سويف مدير تكنولوجيا المعلومات ARDIC تعرف على المزيد حول التخطيط للنمو في سوق تنافسية من خلال بناء عمليات فعالة

الأسئلة الشائعة يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics with Watson. بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر. المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.