يساعد IBM Planning Analytics فرق مشاريع تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال الجديدة. إعداد منهجيات واضحة لتكنولوجيا المعلومات تعزز العمل الجماعي بين فرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة وبقية فرق العمل في المؤسسة.
تمنح واجهة مساحة العمل القابلة للتخصيص جميع الأطراف المعنية رؤية في الوقت الفعلي لإدارة المهام وتعقب الوقت. تحسين مقاييس تخصيص الموارد والتكاليف والاستفادة من الأصول من خلال السمات الرئيسية.
الاعتراف بشركة IBM كبائع تمثيلي.
تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة وفقًا لـ ™Forrester Wave: التخطيط للعمليات الرقمية وتحليلاتها، الربع الرابع من عام 2023
تقرير BARC Score 2024 عن التخطيط والتحليلات المتكاملة
تتبع التقدم المحرز وإدارة التبعيات بين الموارد والمهارات وجدولة المشاريع والتكاليف.
تحسين الإنفاق وتحديد أولويات مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي تحقق عائدًا على الاستثمار.
تبسيط عملية إعداد الميزانية مع إمكانية الاطلاع على جميع مراكز البيانات باستخدام أداة واحدة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع.
التنبؤ بإنفاق أدوات التعاون بشكل أكثر دقة. قياس مدى تأثير القرارات في قوالب آلية تحديد الوصول قبل اتخاذها.
إتاحة اتخاذ قرارات أفضل من خلال تعاون الفرق متعددة الوظائف باستخدام برنامج إدارة مشاريع بديهي.
توفير وقت أعضاء الفريق الذي يقضونه في جمع البيانات حتى يتمكنوا من التركيز على التخطيط الإستراتيجي الذكي.
الحصول على صورة واضحة للمشاريع فائقة الإمكانات التي يجب تحديد أولويات لها. دمج التخطيط والتحليل من فرق تكنولوجيا المعلومات إلى فرق الشؤون المالية والموارد البشرية والعمليات وغيرها من أجل تخطيط الموارد على النحو الأمثل.
إنشاء خطط وميزانيات وتوقعات ديناميكية — ربع سنوية أو شهرية أو يومية — لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ما يتيح لك ضبط سير العمل بسرعة وفقًا لأهداف المشروع.
التنبؤ بتواريخ الاستحقاق، مثل تواريخ إكمال المشروع أو الموافقات على التكاليف الإجمالية. حدد خارطة الطريق مع الميزات المتقدمة المدمجة ونمذجة السيناريوهات.
يمكن لشركة Knauf تحقيق تخطيط مالي أسرع وأكثر دقة وإعداد التقارير بطريقة مبسطة وتوفير رؤية أكبر لعملياتها العالمية. ومن خلال التكامل السلس مع برنامج SAP من Knauf، يتيح IBM Planning Analytics إمكانية إعداد التقارير الموحدة والتخطيط للنتائج للمؤسسة بأكملها.
يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics with Watson.
بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
حالات الاستخدام عبر الصناعات
التخطيط والتحليل المالي المبسّط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
التخطيط لسلسلة التوريد مع التحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لتحليل سيناريو "ماذا لو". مع الحكمة التي تمكنك من التكيّف بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.
استخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات للتنبؤ باستنزاف الموظفين، بالإضافة إلى أتمتة عمليات إدارة الموارد البشرية وتبسيطها — التخطيط للتوظيف والمرتبات والمكافآت وأعداد الموظفين والمزايا.