يمكنك العثور على المواهب المناسبة، وضمان تفاعل الموظفين والاحتفاظ بهم، ومواءمة الموارد البشرية مع أهداف العمل.
استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ استراتيجيات تخطيط القوى العاملة الجديدة بنجاح بناءً على احتياجات العمل. يمكنك وضع خطط دقيقة للقوى العاملة موجهة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات للفجوات استنادًا إلى التغييرات التي يتم إجراؤها في التوظيف والموقع والعودة إلى العمل والأجور والاحتفاظ بالموظفين ومعدلات خسارة الموظفين والأهداف الاستراتيجية.
خطط للمزيج المثالي من سيناريوهات العمل عن بُعد والعمل الشخصي داخل الموقع. احصل على توحيد في الوقت الفعلي للتكاليف التشغيلية مع محفزات ومعوقات الموارد البشرية واحتياجات المواهب والعوامل الجغرافية–كل ذلك في برنامج تعاوني واحد سهل الاستخدام متخصص في تحليلات القوى العاملة. اطّلع على الفور على التأثير على أهداف العمل والتكاليف، والفجوات في المهارات، وتحديات اكتساب المواهب المرتبطة بسيناريوهات القوى العاملة المختلفة من أجل الحصول على تخطيط فعّال بحق للقوى العاملة.
احصل على رؤية كاملة عن القوى العاملة الحالية وخارطة طريق سوق العمل ومقاييس التوظيف والفجوات في المواهب. ستتوفر لديك طريقة سهلة لتحديد خطط العمل الأكثر كفاءة والطرق منخفضة التكلفة للتوظيف، ورفع مستوى المهارات، والتدريب. يمكنك إجراء تخطيط التعاقب الوظيفي مع تحسين التكاليف وزيادة إنتاجية الموظفين وتقليل معدل الدوران.
يمكنك التنبؤ بمتطلبات إدارة الموظفين من خلال مقاييس تستند إلى التغييرات الديناميكية في عدد الموظفين والموقع وتخطيط التعويضات وإنتاجية الموظفين والاحتفاظ بالموظفين وخسارتهم. ويمكنك إجراء تحليل "ماذا لو" للقوى العاملة لتحديد تكاليف الموارد البشرية وتخطيط عدد الموظفين والكفاءات المطلوبة وفجوات مجموعة المهارات عند التوسع في أسواق وفئات منتجات جديدة.
احصل على مصدر واحد للحقيقة من خلال المواءمة بين تخطيط القوى العاملة التشغيلي وبين استراتيجيات العمل. ويمكنك نشر الشفافية في سير العمل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من خلال توسيع نطاق التخطيط والتحليلات من الموارد البشرية إلى الشؤون المالية ومجالات العمل الأخرى لأجل اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات.
استجب لاحتياجات التوظيف المتغيرة–من الاحتياجات الشهرية إلى اليومية إلى الاحتياجات على رأس كل ساعة. يمكنك إجراء تقييم مستمر لمجموعات مهارات القوى العاملة المناسبة، وتحديد الفجوات في القوى العاملة وتقييم احتياجات القوى العاملة المستقبلية لتحقيق إدارة ناجحة للقوى العاملة.
يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتخطيط السيناريوهات في منصة تخطيط سهلة الاستخدام، ويمكنك تضمين أنماط قوالب التوقعات مثل وقت من اليوم، أو يوم من الأسبوع، أو الفترات الموسمية، أو طرح منتج جديد. ويمكنك الاطلاع على الفور على مقدار التأثير على تكاليف العمالة وأهداف العمل.
تمتلك وزارة الدفاع حلاً شاملاً يدعم إدارة الميزانية خلال العام، وإعداد الميزانية السنوية، والتوقعات. ويوفر خطة وبيانات توقع ، ويتضمن بيانات مالية في الوقت الفعلي لإجراء تحليل ثاقب للفروق بين النتائج المتوقعة والفعلية.
يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics مع Watson.
بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
حالات الاستخدام عبر المجالات.
تجاوز حدود التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل الماليين المبسطين والمتكاملين. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
دمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لسيناريو "ماذا لو" في عمليات سلسلة التوريد لديك. مع الحكمة التي تمكّنك من التمحور بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.
تتبع أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات وتحليلها في الوقت الفعلي. استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات المبيعات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الإيرادات المرجوة. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق للحصول على ميزة تنافسية وزيادة الحصص السوقية.