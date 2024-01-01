تخطيط القوى العاملة
استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات لأتمتة إدارة القوى العاملة والتنبؤ باستنزاف الموظفين
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رسم توضيحي يظهر شاشات بها مخططات لأشخاص ورسوم بيانية ومخططات بيانية
الأشخاص، أثمن ما تملكه من أصول

يمكنك العثور على المواهب المناسبة، وضمان تفاعل الموظفين والاحتفاظ بهم، ومواءمة الموارد البشرية مع أهداف العمل.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ استراتيجيات تخطيط القوى العاملة الجديدة بنجاح بناءً على احتياجات العمل. يمكنك وضع خطط دقيقة للقوى العاملة موجهة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات للفجوات استنادًا إلى التغييرات التي يتم إجراؤها في التوظيف والموقع والعودة إلى العمل والأجور والاحتفاظ بالموظفين ومعدلات خسارة الموظفين والأهداف الاستراتيجية.

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ما يمكنك فعله
خطط القوى العاملة القابلة للتخصيص

خطط للمزيج المثالي من سيناريوهات العمل عن بُعد والعمل الشخصي داخل الموقع. احصل على توحيد في الوقت الفعلي للتكاليف التشغيلية مع محفزات ومعوقات الموارد البشرية واحتياجات المواهب والعوامل الجغرافية–كل ذلك في برنامج تعاوني واحد سهل الاستخدام متخصص في تحليلات القوى العاملة. اطّلع على الفور على التأثير على أهداف العمل والتكاليف، والفجوات في المهارات، وتحديات اكتساب المواهب المرتبطة بسيناريوهات القوى العاملة المختلفة من أجل الحصول على تخطيط فعّال بحق للقوى العاملة.

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رؤية كاملة لمقاييس الموارد البشرية ومؤشرات الأداء الرئيسية

احصل على رؤية كاملة عن القوى العاملة الحالية وخارطة طريق سوق العمل ومقاييس التوظيف والفجوات في المواهب. ستتوفر لديك طريقة سهلة لتحديد خطط العمل الأكثر كفاءة والطرق منخفضة التكلفة للتوظيف، ورفع مستوى المهارات، والتدريب. يمكنك إجراء تخطيط التعاقب الوظيفي مع تحسين التكاليف وزيادة إنتاجية الموظفين وتقليل معدل الدوران.
تحسين القوى العاملة القائم على الذكاء الاصطناعي

يمكنك التنبؤ بمتطلبات إدارة الموظفين من خلال مقاييس تستند إلى التغييرات الديناميكية في عدد الموظفين والموقع وتخطيط التعويضات وإنتاجية الموظفين والاحتفاظ بالموظفين وخسارتهم. ويمكنك إجراء تحليل "ماذا لو" للقوى العاملة لتحديد تكاليف الموارد البشرية وتخطيط عدد الموظفين والكفاءات المطلوبة وفجوات مجموعة المهارات عند التوسع في أسواق وفئات منتجات جديدة.
لماذا IBM Planning Analytics؟ أداة تخطيط القوى العاملة لأتمتة وتبسيط عمليات الموارد البشرية. اقرأ ملخص الحل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات

احصل على مصدر واحد للحقيقة من خلال المواءمة بين تخطيط القوى العاملة التشغيلي وبين استراتيجيات العمل. ويمكنك نشر الشفافية في سير العمل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من خلال توسيع نطاق التخطيط والتحليلات من الموارد البشرية إلى الشؤون المالية ومجالات العمل الأخرى لأجل اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات.

 التخطيط الاستباقي

استجب لاحتياجات التوظيف المتغيرة–من الاحتياجات الشهرية إلى اليومية إلى الاحتياجات على رأس كل ساعة. يمكنك إجراء تقييم مستمر لمجموعات مهارات القوى العاملة المناسبة، وتحديد الفجوات في القوى العاملة وتقييم احتياجات القوى العاملة المستقبلية لتحقيق إدارة ناجحة للقوى العاملة.

 زيادة الإيرادات مع خفض التكاليف

يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتخطيط السيناريوهات في منصة تخطيط سهلة الاستخدام، ويمكنك تضمين أنماط قوالب التوقعات مثل وقت من اليوم، أو يوم من الأسبوع، أو الفترات الموسمية، أو طرح منتج جديد. ويمكنك الاطلاع على الفور على مقدار التأثير على تكاليف العمالة وأهداف العمل.
من خلال حل IBM، فإن الفريق مفتون بالقوة التي يمتلكه ا— وهي أن يكون لديه "كرة بلورية" يرى من خلالها ما سيأتي به الغد بدلاً من رؤية ما حدث بالأمس فقط. إنه لتغيير كبير للعقلية بالنسبة إلينا. Ali Haji المدير المالي شركة Mawgif تعرف على المزيد عن تبسيط العمليات والتخطيط باستخدام التحليلات الفورية

دراسة حالة

شخصان يعملان على أجهزة كمبيوتر في مكتب عمل مشترك
المجال: وزارة الدفاع
تمكين المستخدمين على جميع المستويات من التفاعل مع البيانات بكفاءة

تمتلك وزارة الدفاع حلاً شاملاً يدعم إدارة الميزانية خلال العام، وإعداد الميزانية السنوية، والتوقعات. ويوفر خطة وبيانات توقع ، ويتضمن بيانات مالية في الوقت الفعلي لإجراء تحليل ثاقب للفروق بين النتائج المتوقعة والفعلية.

الأسئلة الشائعة

يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics مع Watson.

بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر.

المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
أماكن استخدامها

حالات الاستخدام عبر المجالات.

 الشؤون المالية

تجاوز حدود التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل الماليين المبسطين والمتكاملين. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.

 سلسلة التوريد

دمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لسيناريو "ماذا لو" في عمليات سلسلة التوريد لديك. مع الحكمة التي تمكّنك من التمحور بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.

 المبيعات

تتبع أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات وتحليلها في الوقت الفعلي. استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات المبيعات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الإيرادات المرجوة. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق للحصول على ميزة تنافسية وزيادة الحصص السوقية.

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اتخِذ الخطوة التالية

شاهد IBM Planning Analytics في أثناء العمل. اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بتخطيط القوى العاملة والتحليلات المرتبطة به إلى المستوى التالي.

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