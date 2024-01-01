تتيح لك الوظيفة الإضافية الأصلية لبرنامج Microsoft Excel من IBM Planning Analytic استخدام الوظائف المألوفة لديك مع الاستفادة من برنامج تخطيط وتحليل مالي سريع وسهل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وضع خطط الأرباح المالية التي تتجاوز حدود السنة المالية، والتنبؤات المالية المحسّنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصورات البيانات ذات المغزى. تحقيق الترابط بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية مع حلول برامج التخطيط والتحليل المالي.
تقسيم وتصنيف الميزانيات العمومية التاريخية والمستقبلية الضخمة أو البيانات المالية في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة، الكل في مكان واحد. استخدم مهاراتك في Excel جنبًا إلى جنب مع واجهة سهلة الاستخدام على الإنترنت، للحصول على صورة متسقة ودقيقة عن مقاييس السلامة المالية والتخطيط التشغيلي. التعرف على الأنماط والحالات الشاذة والقيود في تقرير النفقات الخاص بك.
إنشاء بطاقات الأداء والمقاييس، بما في ذلك التقارير المالية المخصصة والتصورات المقنعة في لوحات المعلومات سهلة الاستخدام. يتم إجراء التحديثات وعمليات الدمج المالي في الوقت الفعلي في موقع واحد ومركزي وآمن من أجل تتبع أفضل. منح إمكانية الوصول إلى البيانات المالية نفسها لجميع الأطراف المعنية لإبلاغ قرارات العمل.
استخدم النمذجة المالية المتقدمة والتنبؤات القائمة على المؤثرات الحاسمة لاختبار فرضياتك وتحديد مدى تأثر إستراتيجية أعمالك. استخدم التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات اتخاذ القرار وإعداد الميزانية من خلال إصدار تحليل المتغيرات والتنبؤات الدقيقة بالمتواليات الزمنية.
يمكنك دمج مصادر البيانات المختلفة بسهولة، بما في ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأدوات التخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ القائمة على جداول بيانات Microsoft Excel الحالية.
توسيع نطاق التخطيط والتحليلات (xP&A) من التخطيط والتحليل المالي إلى سلسلة التوريد وما بعدها. تبسيط أنشطة إدارة الأداء وتحقيق التوافق بين الخطط المالية والأهداف المؤسسية.
إنشاء دورات تخطيط وميزانيات مستمرة مع رؤية واضحة لما بعد السنة المالية. مراجعة التنبؤات المالية حسب الحاجة – شهريًا أو يوميًا أو كل ساعة – والاستجابة السريعة للتغيير.
قام بنك ICBC Argentina بأتمتة عمليات التخطيط المالي وإعداد الميزانية وإعداد التقارير وتبسيطها بالاستعانة بالقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أتاح للبنك توفير وقت ثمين. عندما يتعلق الأمر بتطوير سيناريوهات تخطيط "ماذا لو"، تمكنت الأداة من اختصار عملية تستغرق يومين إلى ثوانٍ معدودة.
يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics with Watson.
بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
حالات الاستخدام عبر الصناعات
دمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لتحليلات سيناريو "ماذا لو" في عمليات سلسلة التوريد لديك. مع البصيرة التي تمكّنك من التكيّف بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.
استخدم IBM Planning Analytics للتخطيط للاستدامة، وإعداد التقارير، والمحاكاة والتحسين على أي مستوى من مستويات التفصيل — حتى حساب البصمة الكربونية للمنتج (PCF).
تتبع أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات وتحليلها في الوقت الفعلي. استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات الفعَّالة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الإيرادات المرجوة. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق للحصول على ميزة تنافسية وزيادة الحصص السوقية.