تقسيم وتصنيف الميزانيات العمومية التاريخية والمستقبلية الضخمة أو البيانات المالية في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة، الكل في مكان واحد. استخدم مهاراتك في Excel جنبًا إلى جنب مع واجهة سهلة الاستخدام على الإنترنت، للحصول على صورة متسقة ودقيقة عن مقاييس السلامة المالية والتخطيط التشغيلي. التعرف على الأنماط والحالات الشاذة والقيود في تقرير النفقات الخاص بك.