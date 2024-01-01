التخطيط والتحليل المالي
وقت أقل في المعالجة، ووقت أكبر في التحليل
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رسم توضيحي يُظهر مبنى به رسوم بيانية وبداخله رموز اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني
تقديم خطط دقيقة باستمرار

تتيح لك الوظيفة الإضافية الأصلية لبرنامج Microsoft Excel من IBM Planning Analytic استخدام الوظائف المألوفة لديك مع الاستفادة من برنامج تخطيط وتحليل مالي سريع وسهل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي. 

وضع خطط الأرباح المالية التي تتجاوز حدود السنة المالية، والتنبؤات المالية المحسّنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصورات البيانات ذات المغزى. تحقيق الترابط بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية مع حلول برامج التخطيط والتحليل المالي.

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ما يمكنك فعله
سهولة معالجة البيانات

تقسيم وتصنيف الميزانيات العمومية التاريخية والمستقبلية الضخمة أو البيانات المالية في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة، الكل في مكان واحد. استخدم مهاراتك في Excel جنبًا إلى جنب مع واجهة سهلة الاستخدام على الإنترنت، للحصول على صورة متسقة ودقيقة عن مقاييس السلامة المالية والتخطيط التشغيلي. التعرف على الأنماط والحالات الشاذة والقيود في تقرير النفقات الخاص بك.
عرض سريع مصور للبيانات

إنشاء بطاقات الأداء والمقاييس، بما في ذلك التقارير المالية المخصصة والتصورات المقنعة في لوحات المعلومات سهلة الاستخدام. يتم إجراء التحديثات وعمليات الدمج المالي في الوقت الفعلي في موقع واحد ومركزي وآمن من أجل تتبع أفضل. منح إمكانية الوصول إلى البيانات المالية نفسها لجميع الأطراف المعنية لإبلاغ قرارات العمل.

 شاهد: استخدام التصورات المحسّنة
تنبؤات مالية بسيطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

استخدم النمذجة المالية المتقدمة والتنبؤات القائمة على المؤثرات الحاسمة لاختبار فرضياتك وتحديد مدى تأثر إستراتيجية أعمالك. استخدم التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات اتخاذ القرار وإعداد الميزانية من خلال إصدار تحليل المتغيرات والتنبؤات الدقيقة بالمتواليات الزمنية.
حلول شركاء الأعمال
Aramar البيانات المالية السريعة حل مركزي من دون رموز للإدارة المالية والتوحيد وإعداد التقارير وتحليلات التخطيط والتحليل المالي. يمكن للمحللين اتخاذ قرارات قائمة على البيانات مدعومة بنماذج السيناريوهات والتحكم في الإصدار والتنبؤات المتجددة وإعداد تقارير متعددة العملات. عرض الحل
Poslovna inteligencija التخطيط للمنظمات غير الربحية تبسيط تخطيط الأعمال وإعداد الميزانية وتخصيص التكاليف وإعداد التقارير باستخدام برنامج التخطيط والتحليل المالي للمنظمات غير الربحية. تحصل فرق الشؤون المالية على تحكم كامل ونظرات عامة مالية واضحة من خلال تبسيط دورات التخطيط، وتحديد فجوات التمويل، وإبراز الاتجاهات وإنشاء تقارير مخصصة. عرض الحل
ReportWORQ أتمتة توزيع التقارير المالية من خلال البريد الإلكتروني وSlack وTeams وجداول بيانات Google وSharePoint. نسج مصادر متعددة للبيانات ومشاركة التقارير المتقدمة بتنسيق PDF أو Excel أو PowerPoint حسب الحاجة. عرض الحل
لماذا IBM Planning Analytics؟  يمكنك الحصول على رؤية فورية للبيانات التشغيلية في الوقت الفعلي ضمن عملية تخطيط إستراتيجية تعاونية مدعومة بتقنية TM1. يمكن لفرق التخطيط والتحليل المالي أن تغتنم الفرص الجديدة من خلال وجود رؤية متسقة لعمليات سير العمل والأتمتة. اقرأ ملخص الحل اعتمد على ما تعرفه

يمكنك دمج مصادر البيانات المختلفة بسهولة، بما في ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأدوات التخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ القائمة على جداول بيانات Microsoft Excel الحالية.

 دعم اتخاذ القرارات بشكل أفضل

توسيع نطاق التخطيط والتحليلات (xP&A) من التخطيط والتحليل المالي إلى سلسلة التوريد وما بعدها. تبسيط أنشطة إدارة الأداء وتحقيق التوافق بين الخطط المالية والأهداف المؤسسية.

 التخطيط الاستباقي

إنشاء دورات تخطيط وميزانيات مستمرة مع رؤية واضحة لما بعد السنة المالية. مراجعة التنبؤات المالية حسب الحاجة – شهريًا أو يوميًا أو كل ساعة – والاستجابة السريعة للتغيير.
دراسة حالة
المجال: الأعمال المصرفية المزيد من الوقت للتحليل بمستوى أعلى

قام بنك ICBC Argentina بأتمتة عمليات التخطيط المالي وإعداد الميزانية وإعداد التقارير وتبسيطها بالاستعانة بالقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أتاح للبنك توفير وقت ثمين. عندما يتعلق الأمر بتطوير سيناريوهات تخطيط "ماذا لو"، تمكنت الأداة من اختصار عملية تستغرق يومين إلى ثوانٍ معدودة.

 استكشِف دراسة الحالة
ويوضح قائلاً: "من الأسهل بكثير الحصول على القبول أثناء بناء النظام، وليس عند إصداره". "ومن ثَمَّ نحرص على مشاركة الأشخاص في هذه المشاريع ونكسب تأييدهم طوال الوقت. Christoffer Zielfelt مراقب أعمال المجموعة، Länsförsäkringar AB تعرف على المزيد حول تبسيط التنبؤ وزيادة الصلاحية وإنشاء تقارير أسرع

الأسئلة الشائعة

يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics with Watson.

بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر.

المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
أماكن استخدامها

حالات الاستخدام عبر الصناعات

 سلسلة التوريد

دمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لتحليلات سيناريو &quot;ماذا لو&quot; في عمليات سلسلة التوريد لديك. مع البصيرة التي تمكّنك من التكيّف بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.

 الاستدامة

استخدم IBM Planning Analytics للتخطيط للاستدامة، وإعداد التقارير، والمحاكاة والتحسين على أي مستوى من مستويات التفصيل — حتى حساب البصمة الكربونية للمنتج (PCF).

 المبيعات

تتبع أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات وتحليلها في الوقت الفعلي. استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات الفعَّالة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الإيرادات المرجوة. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق للحصول على ميزة تنافسية وزيادة الحصص السوقية.

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اتخِذ الخطوة التالية

شاهد IBM Planning Analytics أثناء العمل. اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بعمليات تحليلات التخطيط المالي إلى المستوى التالي.

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