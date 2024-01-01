زيادة عائد الاستثمار التسويقي عن طريق دمج الخطط الإستراتيجية مع عوامل السوق الخارجية. احصل على رؤية في الوقت الفعلي لاتجاهات الشراء لدى العملاء المستهدفين وتحليلات للبيانات النفسية أو الديموغرافية للحصول على أنشطة تسويقية أكثر فعالية من حيث التكلفة. اتخذ قرارات قائمة على البيانات حول بدء منتجات جديدة أو تعديل المزيج التسويقي لديك.