لا مزيد من العمليات اليدوية وأدوات إدارة المشاريع المفككة. حقق أهدافك بشكل أسرع باستخدام منصة إدارة موحدة وتعاونية.
استخدم برنامج التخطيط التسويقي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين عائد الاستثمار على التسويق الرقمي. احصل على فهم أعمق لاحتياجات الأسواق المستهدفة قبل حتى أن يعرفوها وقدّم تجربة سلسة ذات طابع شخصي.
زيادة عائد الاستثمار التسويقي عن طريق دمج الخطط الإستراتيجية مع عوامل السوق الخارجية. احصل على رؤية في الوقت الفعلي لاتجاهات الشراء لدى العملاء المستهدفين وتحليلات للبيانات النفسية أو الديموغرافية للحصول على أنشطة تسويقية أكثر فعالية من حيث التكلفة. اتخذ قرارات قائمة على البيانات حول بدء منتجات جديدة أو تعديل المزيج التسويقي لديك.
يمكن لفرق التسويق إجراء تقسيم دقيق للسوق وتحليلات نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT) قبل بدء حملات تسويقية جديدة. ويمكنهم بعد ذلك التخطيط لبرامج التسويق وتتبعها وتحليلها وتبسيطها في الوقت الفعلي وفهم مقاييس الأداء وفقًا للمعايير المعمول بها من أجل إجراء تعديلات مستمرة.
سهولة مقارنة الإنفاق مع ميزانية التسويق الفعلية. من خلال وظائف الوقت الفعلي والرؤية الشاملة لجهودك التسويقية، يمكنك تتبع إدارة الموارد بناءً على الأداء أو الطلب لإعداد خطط وتوقعات تسويقية أكثر فعالية. تتبع أيضًا التقدم المحرز على مستوى دقيق في جميع الحملات التسويقية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق بالمحتوى وتحسين محركات البحث.
ربط مبادرات التسويق بخطط المبيعات والخطط التشغيلية. يمكن لفرق التسويق تحديد فرص النمو الجديدة والوصول إلى الجمهور المستهدف الجديد مع تحسين التكاليف باستخدام برامج التخطيط التي تعزز الشفافية والتعاون بين أعضاء الفريق.
الاستجابة بسرعة لتفضيلات العملاء المحتملين المتغيرة. تكييف خطط التسويق وسير العمل باستمرار. إجراء تقييم سريع لمؤشرات الأداء الرئيسية حسب قناة التسويق للمساعدة على ضمان إمكانية تحقيق أهداف أعمالك.
فهم ما الذي يدفع قاعدة العملاء إلى اتخاذ الإجراءات وتنفيذ أبحاث السوق وتحسين حملاتك التسويقية. بفضل سهولة الوصول إلى القدرات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تجربة أنواع مختلفة من قوالب خطط التسويق بناءً على رسائل وشخصيات متعددة للمشترين.
اكتسبت Novolex معارف سريعة بشأن السعة المتاحة واحتياجات السوق، ما يتيح سرعة اتخاذ القرارات وتطوير المنتجات. وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن الجائحة وتقلبات السوق، تمكنت Novolex من تحسين مركزها في المخزون بنسبة 16% مقارنةً بالعام السابق.
يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics مع ®IBM Watson.
بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
حالات الاستخدام عبر الصناعات
تجاوز حدود التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل الماليين المبسطين والمتكاملين. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
دمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لتحليل سيناريو "ماذا لو" في عمليات سلسلة التوريد لديك. مع البصيرة التي تمكّنك من التكيّف بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.
تتبع أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات وتحليلها في الوقت الفعلي. استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات الفعَّالة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الإيرادات المرجوة. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق للحصول على ميزة تنافسية وزيادة الحصص السوقية.