اختارت Volkswagen Group Services برنامج IBM Planning Analytics بناءً على توصية من قسم التمويل لديهم، والذي كان يستخدم هذا الحل بنجاح وسلاسة لمدة ثماني سنوات. ساعد Christoph Hein، شريك أعمال IBM ومستشار Volkswagen Group Services، في تنفيذ الحل—بدءًا من مراحل وضع النموذج الأولي وحتى مرحلة النشر. وكانت النتيجة نظامًا مصممًا خصوصًا يلبي احتياجات Volkswagen Group Services، حيث قام بأتمتة عمليات إعداد التقارير، ووفّر نظامًا موحدًا لإدارة بيانات الموارد البشرية وسهّل تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

"كل شخص يحتاج إلى العمل على بيانات الموارد البشرية لديه إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات نفسها، مع بيانات دقيقة ومحدثة. ويمكن للمديرين تخصيص التقارير اليومية والشهرية في غضون ثوانٍ، مع خيارات بنقرة واحدة لاختيار عوامل التصفية وتغيير الأبعاد ودمج المقاييس. على سبيل المثال، العنوان، والغياب، والكفاءة. يتكامل الحل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، مدعومًا بضوابط الجودة الآلية التي تعزز موثوقية البيانات." كما يوضح Beil.

اليوم، يستفيد من الحل أكثر من 600 مستخدم في جميع أنحاء المؤسسة، بما في ذلك فرق الموارد البشرية والمديرون ومجلس العمل. عزز برنامج IBM Planning Analytics وظيفة الموارد البشرية من خلال مصدر موحد للحقيقة، وتحسين جودة البيانات، وأتمتة المهام الروتينية. يوفر الحل رؤية شاملة لمقاييس الموارد البشرية ومؤشرات الأداء الرئيسية من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى وحدات قابلة للتخصيص، ما يمكّن المديرين من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن القوى العاملة. يوضح Beil: "في وحدة المدقق، على سبيل المثال، يتلقى قادة الفرق رسائل بريد إلكتروني حول الموظفين بشكل فردي، وبناءً على ذلك، يمكنهم تخطيط تدريبات محددة أو التوصية بموارد تعليمية مناسبة." ويضيف قائلاً: "من خلال أتمتة العمليات الروتينية، يمكن لفريق الموارد البشرية تخصيص المزيد من الوقت للمبادرات الإستراتيجية التي تدعم المؤسسة بأكملها."

يلخص Christoph Hein، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الإقليمي لمنطقة ألمانيا والنمسا وسويسرا في مجموعة Intito، تأثير الحل قائلاً: "بفضل المرونة الاستثنائية وقابلية التوسع التي يوفرها حل IBM Planning Analytics، نجحت Volkswagen Group Services في تمكين المديرين على جميع المستويات المؤسسية من الوصول الآمن والشفاف وفي الوقت المناسب إلى بيانات الموارد البشرية المهمة. ما بدأ كتطبيق متواضع لمجموعة صغيرة من المستخدمين تطور الآن ليصبح حلاً شاملاً على مستوى المؤسسة يدعم مئات المديرين في عمليات صنع القرار اليومية المتعلقة بالموارد البشرية."