التخطيط المتكامل واتخاذ القرار القائم على البيانات أمران أساسيان للبقاء في المقدمة.

على الرغم من أن Anaplan خدمت العديد من المجموعات، فإن IBM Planning Analytics تقدم مزايا مقنعة تستحق اهتمامك.

دعنا نستكشف لماذا يمكن لمنصة IBM Planning Analytics أن تشكل تغييرًا جذريًا لشركتك مقارنةً بمنصة Anaplan.