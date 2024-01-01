التخطيط المتكامل واتخاذ القرار القائم على البيانات أمران أساسيان للبقاء في المقدمة.
على الرغم من أن Anaplan خدمت العديد من المجموعات، فإن IBM Planning Analytics تقدم مزايا مقنعة تستحق اهتمامك.
دعنا نستكشف لماذا يمكن لمنصة IBM Planning Analytics أن تشكل تغييرًا جذريًا لشركتك مقارنةً بمنصة Anaplan.
تسعير واضح، ومبسط، من دون أي رسوم إضافية للتنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح منصة IBM Planning Analytics عمل ميزانية قابلة للتنبؤ بها وواضحة. يمكن للحلول ذات الحجم المحدد والقيود المفروضة على الميزات أن تجعل التخطيط الدقيق واسع النطاق أبطأ وأكثر تعقيدًا وتكلفة.
بينما تحد بعض حلول EPM من كمية البيانات التي يمكنك استخدامها في عمليات التخطيط، يمكن أن تنمو Planning Analytics معك. صُممت بنية قاعدة البيانات TM1® داخل الذاكرة لتوسيع النطاق مع زيادة حجم البيانات، ما يوفر مستوى عاليًا من الأداء عبر المستخدمين والواجهات وحالات الاستخدام.
بفضل الدعم الذي توفره IBM، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يوفر لك هذا الحل ميزات متقدمة مثل التنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات. يتيح مساعد Planning Analytics، المدعوم من IBM watsonx™ AI، الحصول على توقعات دقيقة، وتعزيز إنتاجية المخطط، والمساعدة على جعل المشاركة في عملية التخطيط متاحة للفريق بأكمله، كل ذلك في أداة الكل في واحد.
يضم النظام البنائي لشركاء IBM أكثر من 200 شريك في أكثر من 100 دولة. ويتمتع شركاء IBM Planning Analytics بكفاءات المنتج في تنفيذ حالات استخدام للتخطيط، في التمويل، وسلسلة التوريد، والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات، والعمليات، والمبيعات.
يمكنك الوصول إلى البيانات وتحديثها بسهولة. يمكنك إنشاء التقارير عبر واجهات ويب وExcel سهلة الاستخدام. ويتيح تكامل جداول البيانات في الوقت الفعلي وظائف جداول البيانات القياسية مع الاستفادة من التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل نظام بنائي موحد ومُحكم.
معترف بها من قِبل شركة BARC Score 2024 للتخطيط والتحليلات المتكاملة (IP&A)، حيث تقدم منصة IBM Planning Analytics دعمًا تنفيذيًا من الدرجة الأولى.