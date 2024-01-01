IBM Planning Analytics مقابل Anaplan
ضع خططًا ذكية واعتمد على بياناتك وتعامل مع التغييرات بكل سهولة. احصل على أداة مرنة وتسعير واضح
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منظر من أعلى لمجموعة من الأشخاص يحللون مخططًا على مكتب
لماذا تتفوق IBM Planning Analytics على Anaplan بالنسبة إلى الشركات الحديثة

التخطيط المتكامل واتخاذ القرار القائم على البيانات أمران أساسيان للبقاء في المقدمة.

على الرغم من أن Anaplan خدمت العديد من المجموعات، فإن IBM Planning Analytics تقدم مزايا مقنعة تستحق اهتمامك.

دعنا نستكشف لماذا يمكن لمنصة IBM Planning Analytics أن تشكل تغييرًا جذريًا لشركتك مقارنةً بمنصة Anaplan.

 اقرأ موجز حلول Planning Analytics
6 أسباب لاختيار منصة IBM Planning Analytics استكشف IBM Planning Analytics 1 التسعير قابل للتنبؤ به — دون مفاجآت

تسعير واضح، ومبسط، من دون أي رسوم إضافية للتنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح منصة IBM Planning Analytics عمل ميزانية قابلة للتنبؤ بها وواضحة. يمكن للحلول ذات الحجم المحدد والقيود المفروضة على الميزات أن تجعل التخطيط الدقيق واسع النطاق أبطأ وأكثر تعقيدًا وتكلفة.

 2 قابلية التوسع مع الأداء العالي

بينما تحد بعض حلول EPM من كمية البيانات التي يمكنك استخدامها في عمليات التخطيط، يمكن أن تنمو Planning Analytics معك. صُممت بنية قاعدة البيانات TM1® داخل الذاكرة لتوسيع النطاق مع زيادة حجم البيانات، ما يوفر مستوى عاليًا من الأداء عبر المستخدمين والواجهات وحالات الاستخدام.

 3 مدعومة بالذكاء الاصطناعي المتقدم بواسطة watsonx

بفضل الدعم الذي توفره IBM، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يوفر لك هذا الحل ميزات متقدمة مثل التنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات. يتيح مساعد Planning Analytics، المدعوم من IBM watsonx™ AI، الحصول على توقعات دقيقة، وتعزيز إنتاجية المخطط، والمساعدة على جعل المشاركة في عملية التخطيط متاحة للفريق بأكمله، كل ذلك في أداة الكل في واحد.

 4 النظام البنائي الموسع للشركاء

يضم النظام البنائي لشركاء IBM أكثر من 200 شريك في أكثر من 100 دولة. ويتمتع شركاء IBM Planning Analytics بكفاءات المنتج في تنفيذ حالات استخدام للتخطيط، في التمويل، وسلسلة التوريد، والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات، والعمليات، والمبيعات.

 5 تجربة استخدام قوية وبديهية في ذات الوقت

يمكنك الوصول إلى البيانات وتحديثها بسهولة. يمكنك إنشاء التقارير عبر واجهات ويب وExcel سهلة الاستخدام. ويتيح تكامل جداول البيانات في الوقت الفعلي وظائف جداول البيانات القياسية مع الاستفادة من التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل نظام بنائي موحد ومُحكم.

 6 شركة رائدة في دعم العملاء

معترف بها من قِبل شركة BARC Score 2024 للتخطيط والتحليلات المتكاملة (IP&A)، حيث تقدم منصة IBM Planning Analytics دعمًا تنفيذيًا من الدرجة الأولى.
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تمثل منصة IBM Planning Analytics منتجًا أفضل بكثير من منصة Anaplan. واجهة المستخدم أسهل كثيرًا في الاستخدام. مدير تدقيق تكنولوجيا المعلومات TrustRadius المصدر
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