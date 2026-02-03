بدلاً من نقطة تحول واحدة، كانت القوى الدافعة للتغيير تتراكم على مدى فترة طويلة. فعلى سبيل المثال، وعلى مدى شهور عديدة، استحوذت شركة Solar على شركات تعبئة أخرى في البرازيل لتوسيع نطاق تواجدها وزيادة حصتها السوقية. بالتوازي مع هذا التوسع، اتجهت شركة Solar أيضًا إلى زيادة اللامركزية في أعمالها، حيث أصبح مديرو وحدات الشركة البالغ عددها 18 وحدة على مستوى الولاية مسؤولين عن قرارات التشغيل والربحية. ولكي ينجح هذا النموذج، كان على Solar ضمان توفير البيانات المناسبة— بمستوى عالٍ من التفصيل—لكل وحدة لامركزية لأغراض التخطيط وصناعة القرارات.

يقول Marques، إن المشكلة تكمن في التعقيد. ويوضح قائلاً: "كان هناك إجماع واسع على أن نظامنا الحالي [القائم على جداول البيانات] ببساطة لا يستطيع التعامل مع مدى تعقيد إعداد التقارير ونمذجة البيانات. ويضيف: "كنا نعلم—وقد وافقنا مزود الحلول الموثوق به—أن تعديل النظام لم يكن هو الحل. كنا بحاجة إلى أداة تخطيط يمكنها استيعاب تعقيد أعمالنا وإزالة العوائق أمام مرونتنا ".

في علاقتها الطويلة مع شركة Solar، بنى المزود الذي يتحدث عنه Marques— شركة CTI Global، وهي شريك أعمال لشركة IBM متخصص في حلول دعم القرار—هذه الثقة من خلال مساعدة الفريق المالي في مراحل حاسمة مع تزايد الطلب على بيانات أكثر وأفضل وأسرع بشكل مطرد. والآن، ومع وصول Marques وفريقه إلى مرحلة حرجة أخرى، رأى أن خبرة CTI العميقة في العمليات مثالية لما يحتاجه بشدة—ولم يكن ذلك متعلقًا بالتقنيات. يوضح Marques: "ما كنا نبحث عنه حقًا هو الخبرة على مستوى العمليات المالية، ومعرفة أفضل الممارسات فيما يتعلق بعرض البيانات الأكثر صلة لاتخاذ قرارات تجارية محددة. كانت CTI تمتلك هذه الخبرة، ولكن الأهم من ذلك، أنها كانت ملتزمة بتأهيل فريقنا للتعامل مع الأمر بأنفسنا في المستقبل."

في المجمل، طلبت Solar من شركة CTI تحسين عمليات إجراء المحاكاة المالية التي تُعدّ بالغة الأهمية لتخطيط الشركة وصناعة قراراتها. وهذا يعني جعل العملية أسرع وأكثر دقة، فضلاً عن كونها أكثر مرونة من حيث قدرتها على دعم التحليل اللامركزي من قِبل مختلف وحدات أعمال Solar.

من الناحية التنفيذية، فقد تمثلت تحديات بناء مثل هذا النظام في جانبين. أولهما—حيث أثبت سجل CTI الحافل أهميته البالغة—هو معرفة كيفية استخدام عناصر البيانات المالية المناسبة لتحديد أهم قرارات أعمال Solar بدقة. يبدو الأمر بسيطًا، إلى أن نُدرك مدى تعقيد جميع العوامل الديناميكية والمترابطة التي تدخل في محاكاة حتى قرار واحد. ويضيف: "إذا أردنا محاكاة تأثير تغيير سعر وحدة تخزين واحدة في سوق واحدة على هوامش الربح، وصافي ربح الشركة بعد الضرائب، والتدفق النقدي، فيجب أن نكون قادرين على اختبار الافتراضات بدقة متناهية باستخدام بيانات حقيقية ضمن نموذج مالي معقد للغاية قائم على السبب والنتيجة". "لذا، فإن الخبرة العميقة في الجوانب المالية الدقيقة لعمليات التعبئة والتغليف تُعد شرطًا أساسيًا لإنجازها بشكل صحيح."

أما التحدي الكبير الآخر فيرتبط مباشرةً بنوع صناعة القرارات اللامركزية التي تتجه إليها Solar. وهنا، يقول Francisco Loschiavo Neto، الشريك الإداري في CTI، إن المبدأ الأساسي بسيط، لكن التنفيذ بعيد كل البعد عن ذلك. ويضيف لوشيافو: "إذا أجرى مخطط أو مدير محاكاة على مستوى الولاية أو حتى على مستوى العميل، فإن رؤية تأثير ذلك في الشركة بأكملها—مع الحفاظ على مصدر واحد موثوق للمعلومات—أمر بالغ الأهمية". ويتابع: "لا يمكن لأي نظام جداول بيانات أن يتعامل مع هذا التخطيط المتكامل المستمر، ونعتقد أن IBM Planning Analytics يتفوق في ذلك على أي حل آخر".