أي هدف بدون خطة، لا يعدو أن يكون مجرد أمنية.

يمكنك استخدام IBM® Planning Analytics لتحقيق الأداء المتعلق بالاستدامة والمحاكاة والتحسين الذي يطابق أُطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – GRI، CDP، SASB، EHS – على أي مستوى من التفصيل.

سواءً كانت جهودك للحد من الانبعاثات من النطاق الأول أو النطاق الثاني أو النطاق الثالث، فإن شركة IBM قادرة على تلبية احتياجاتك فيما يتعلق بإعداد تقارير الاستدامة. تتوفر بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي لجميع الأطراف المعنية في برنامج تعاوني واحد آمن لإدارة الاستدامة. يمكنك إجراء تخطيط ومحاكاة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتشغيل مهام سير العمل الخاصة بالتحسين والتي تساعد على استيفاء مقاييس الاستدامة.