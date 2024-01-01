تخطيط الاستدامة والتحليلات المرتبطة بها
تحقيق انخفاض في الانبعاثات يهدف إلى توفير التكلفة في صميم عملك باستخدام برنامج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
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رسم توضيحي يظهر خوادم ومبنى وحديقة وشخص يعمل على كمبيوتر محمول
أهداف صديقة للبيئة وتكاليف أقل

أي هدف بدون خطة، لا يعدو أن يكون مجرد أمنية.

يمكنك استخدام IBM® Planning Analytics لتحقيق الأداء المتعلق بالاستدامة والمحاكاة والتحسين الذي يطابق أُطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – GRI، CDP، SASB، EHS – على أي مستوى من التفصيل.

سواءً كانت جهودك للحد من الانبعاثات من النطاق الأول أو النطاق الثاني أو النطاق الثالث، فإن شركة IBM قادرة على تلبية احتياجاتك فيما يتعلق بإعداد تقارير الاستدامة. تتوفر بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي لجميع الأطراف المعنية في برنامج تعاوني واحد آمن لإدارة الاستدامة. يمكنك إجراء تخطيط ومحاكاة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتشغيل مهام سير العمل الخاصة بالتحسين والتي تساعد على استيفاء مقاييس الاستدامة.

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تقرير BARC Score 2024 عن التحليلات والتخطيط المتكامل (IP&A)

IBM مُعترف بها كشركة رائدة في السوق
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شرح Planning Analytics - تخطيط الاستدامة

الشراكة بين Newcomp Analytics وIBM

تجاوز حدود جداول البيانات مع IBM Planning Analytics
ما يمكنك فعله
إدارة الانبعاثات

تقسيم الأهداف والتقديرات باستخدام وظائف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تساعد على التنبؤ بالانبعاثات وتحسينها حسب القسم والمنتج. القياس مقابل المعايير مع تقليل التكاليف والهدر في الوقت نفسه.  بدعم من الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحليل استهلاك الطاقة في مؤسستك وإجراء عمليات محاكاة للتنبؤ بالانبعاثات وتحسين رحلتك نحو صافي انبعاثات صفري.
التنبؤ بانبعاثات النطاق الثالث

إدارة جهود التخطيط الاستراتيجي، والتحليل والمحاكاة لانبعاثات النطاق الثالث. يمكنك دمج ممارسات الاستدامة في مبادرات الشراء لديك بحيث تتمكن من اختيار الشراكات التي تتماشى بشكل أفضل مع برامج الاستدامة التي تلتزم بها.
تحسين سلسلة التوريد

اختر السيناريو الذي يحقق أفضل توازن بين جهود الاستدامة طويلة الأجل التي تنفذها وأهداف سلسلة التوريد قصيرة الأجل من خلال محاكاة معايير إدارة المخاطر. يمكنك وضع خط الأساس وإنشاء شفافية لمقاييس الاستدامة وتحديد خطوات العمل لتحسين مستوى خفض الانبعاثات.
تحليلات الاستدامة

يمكنك قياس أدائك بسهولة مقارنة بمؤشرات الأداء الرئيسية للانبعاثات مع إمكانية الاطلاع على بيانات الاستدامة الموثوقة في الوقت الفعلي. يمكنك إدارة مشاركة الأطراف المعنية حول تحديد أولويات انبعاثات الكربون وإدارتها لتأمين التأييد الداخلي والخارجي لما يمكن تحقيقه. يوفر مستوى التفاصيل الفرعية لفريق التخطيط لديك المعارف اللازمة لاتخاذ قرارات بثقة.
حلول شركاء الأعمال
Iena Green Track تتبُّع التأثير البيئي لأعمالك ونمذجته وتحليله. استخدام أدوات جمع البيانات ونمذجة المواد الخام المتقدمة لتحسين البصمة الكربونية للمنتج. عرض الحل
Saima Sustainability حقق أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي تسعى إليها من خلال حل دقيق وسريع لإدارة الاستدامة. عرض حل إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة
Cubewise التركيز على التوريد أدوات سهلة الاستخدام وسريعة ومرنة وتعاونية لإعداد تقارير سلسلة التوريد وإدارتها في منصة مركزية قابلة للتخصيص بالكامل لتخطيط الأعمال. عرض الحل
TIMETOACT يمكنك التحكم في أهداف الاستدامة التي تسعى إلى تحقيقها من خلال تبسيط عمليات إدخال البيانات والوصول إليها ومعالجتها فيما يتعلق بإدارة البيانات. عرض الحل
لماذا IBM Planning Analytics؟  تساعدك منصة إدارة الاستدامة هذه على التخطيط والمحاكاة والتحسين على أي مستوى من التفصيل. فهي تعالج مليارات من سجلات بيانات الإدارة البيئية بسرعة فائقة في الوقت الفعلي تقريبًا. اقرأ ملخص الحل توفير التكاليف والحصول على معارف أفضل

يمكنك دمج إستراتيجية الاستدامة مع الخطط المالية الحالية مثل تخطيط التكاليف أو الأرباح والخسائر أو الميزانية العمومية. احصل على رؤية أفضل للتأثير البيئي لمبادرات الاستدامة التي تنفذها.

 التخطيط والتكيف باستمرار

يمكنك تقييم بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الأخذ في الاعتبار متطلبات إدارة النفايات على المدى القصير وأحدث الشروط التنظيمية. احرص على وضع خارطة الطريق وأعد توقعاتك كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 تكامل بسيط

يتفاعل هذا الحل البرمجي مع جميع تنسيقات البيانات وأنظمة الإدارة، بما في ذلك أدوات إعداد التقارير وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القديمة. يمكنك دمج المشتريات مع الأنشطة الأساسية مثل المعلومات المالية أو تخطيط القدرات والإنتاج أو احتياجات الموارد البشرية.
يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحقيق الاستقرار في جميع عمليات الإنتاج وجميع التحسينات التي لدينا هنا. نحن بالتأكيد نتطلع إلى تلك الاحتمالات المختلفة لكيفية تحسين إنتاجنا للحرارة وإنتاجنا للكهرباء بحيث يكون الأفضل للشبكة والأفضل بالنسبة إلينا. Joonas Laitila المشغل Vapo Oy تعرّف على مستقبل صناعات الطاقة

دراسة حالة

لقطات مصوّرة تُظهر حقلاً به أشجار
شركة مملوكة للحكومة
تستخدم شركة Nukissiorfiit بالفعل مصادر الطاقة المتجددة في 72% من إنتاج مرفق خدماتها

اكتشف كيف أن شركة Nukissiorfiit، وهي شركة مملوكة للحكومة مكلفة بتزويد غرينلاند بالمياه النظيفة والكهرباء والتدفئة دون استخدام الوقود الأحفوري، تسير على الطريق الصحيح لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% من إنتاجها من مرفق الخدمات بحلول عام 2030.

الأسئلة الشائعة

برنامج مرن لنمذجة حالات الاستخدام المختلفة المتعلقة بالاستدامة، مع وظائف جاهزة مثل تخطيط السيناريوهات والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقسيم التفصيلي غير المحدودة للبيانات. يمكنك ربط الأسئلة المتعلقة بالاستدامة بالتأثيرات الأخرى مثل الشؤون المالية والإنتاج والخدمات اللوجستية.

يمكنك تخطيط العمليات المتعلقة بالاستدامة والتنبؤ بها، بما في ذلك الجوانب المالية مثل تغيرات الهامش والتكلفة. وتصوّر النتائج الخاصة بالمشتريات والإنتاج والاستثمارات/الميزانيات الاستراتيجية وغيرها من عمليات الشركة أو أهداف الاستدامة.

بشكل عام لا، حيث يمكن للبرنامج نمذجة أي حالة من حالات الاستخدام. ومع ذلك، بالنسبة إلى التقارير التنظيمية التي تستند إلى معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يمكنك التحقق من كيفية الوفاء بالمتطلبات من خلال أحد شركاء أعمال IBM أو من خلال برامج استدامة آخر من شركة IBM مثل Envizi. توفر IBM "أدوات تسريع" فقط لعملاء IBM Planning Analytics، وليس نماذج استدامة إنتاجية.
أماكن استخدامها

حالات الاستخدام عبر الصناعات

 سلسلة التوريد

دمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لسيناريو "ماذا لو" في عمليات سلسلة التوريد لديك. مع الحكمة التي تمكّنك من التمحور بسرعة، يمكنك اتخاذ إجراء لمواجهة تغير المناخ.

 IBM Envizi ESG Suite

تمكّن من تبسيط أتمتة بياناتك البيئية ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ودمجها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.

 الشؤون المالية

التخطيط والتحليل المالي المبسّط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد IBM Planning Analytics أثناء العمل. اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي باستدامة مؤسستك إلى المستوى التالي.

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