أي هدف بدون خطة، لا يعدو أن يكون مجرد أمنية.
يمكنك استخدام IBM® Planning Analytics لتحقيق الأداء المتعلق بالاستدامة والمحاكاة والتحسين الذي يطابق أُطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – GRI، CDP، SASB، EHS – على أي مستوى من التفصيل.
سواءً كانت جهودك للحد من الانبعاثات من النطاق الأول أو النطاق الثاني أو النطاق الثالث، فإن شركة IBM قادرة على تلبية احتياجاتك فيما يتعلق بإعداد تقارير الاستدامة. تتوفر بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي لجميع الأطراف المعنية في برنامج تعاوني واحد آمن لإدارة الاستدامة. يمكنك إجراء تخطيط ومحاكاة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتشغيل مهام سير العمل الخاصة بالتحسين والتي تساعد على استيفاء مقاييس الاستدامة.
IBM مُعترف بها كشركة رائدة في السوق
شرح Planning Analytics - تخطيط الاستدامة
الشراكة بين Newcomp Analytics وIBM
تجاوز حدود جداول البيانات مع IBM Planning Analytics
تقسيم الأهداف والتقديرات باستخدام وظائف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تساعد على التنبؤ بالانبعاثات وتحسينها حسب القسم والمنتج. القياس مقابل المعايير مع تقليل التكاليف والهدر في الوقت نفسه. بدعم من الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحليل استهلاك الطاقة في مؤسستك وإجراء عمليات محاكاة للتنبؤ بالانبعاثات وتحسين رحلتك نحو صافي انبعاثات صفري.
إدارة جهود التخطيط الاستراتيجي، والتحليل والمحاكاة لانبعاثات النطاق الثالث. يمكنك دمج ممارسات الاستدامة في مبادرات الشراء لديك بحيث تتمكن من اختيار الشراكات التي تتماشى بشكل أفضل مع برامج الاستدامة التي تلتزم بها.
اختر السيناريو الذي يحقق أفضل توازن بين جهود الاستدامة طويلة الأجل التي تنفذها وأهداف سلسلة التوريد قصيرة الأجل من خلال محاكاة معايير إدارة المخاطر. يمكنك وضع خط الأساس وإنشاء شفافية لمقاييس الاستدامة وتحديد خطوات العمل لتحسين مستوى خفض الانبعاثات.
يمكنك قياس أدائك بسهولة مقارنة بمؤشرات الأداء الرئيسية للانبعاثات مع إمكانية الاطلاع على بيانات الاستدامة الموثوقة في الوقت الفعلي. يمكنك إدارة مشاركة الأطراف المعنية حول تحديد أولويات انبعاثات الكربون وإدارتها لتأمين التأييد الداخلي والخارجي لما يمكن تحقيقه. يوفر مستوى التفاصيل الفرعية لفريق التخطيط لديك المعارف اللازمة لاتخاذ قرارات بثقة.
يمكنك دمج إستراتيجية الاستدامة مع الخطط المالية الحالية مثل تخطيط التكاليف أو الأرباح والخسائر أو الميزانية العمومية. احصل على رؤية أفضل للتأثير البيئي لمبادرات الاستدامة التي تنفذها.
يمكنك تقييم بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الأخذ في الاعتبار متطلبات إدارة النفايات على المدى القصير وأحدث الشروط التنظيمية. احرص على وضع خارطة الطريق وأعد توقعاتك كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يتفاعل هذا الحل البرمجي مع جميع تنسيقات البيانات وأنظمة الإدارة، بما في ذلك أدوات إعداد التقارير وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القديمة. يمكنك دمج المشتريات مع الأنشطة الأساسية مثل المعلومات المالية أو تخطيط القدرات والإنتاج أو احتياجات الموارد البشرية.
اكتشف كيف أن شركة Nukissiorfiit، وهي شركة مملوكة للحكومة مكلفة بتزويد غرينلاند بالمياه النظيفة والكهرباء والتدفئة دون استخدام الوقود الأحفوري، تسير على الطريق الصحيح لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% من إنتاجها من مرفق الخدمات بحلول عام 2030.
برنامج مرن لنمذجة حالات الاستخدام المختلفة المتعلقة بالاستدامة، مع وظائف جاهزة مثل تخطيط السيناريوهات والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقسيم التفصيلي غير المحدودة للبيانات. يمكنك ربط الأسئلة المتعلقة بالاستدامة بالتأثيرات الأخرى مثل الشؤون المالية والإنتاج والخدمات اللوجستية.
يمكنك تخطيط العمليات المتعلقة بالاستدامة والتنبؤ بها، بما في ذلك الجوانب المالية مثل تغيرات الهامش والتكلفة. وتصوّر النتائج الخاصة بالمشتريات والإنتاج والاستثمارات/الميزانيات الاستراتيجية وغيرها من عمليات الشركة أو أهداف الاستدامة.
بشكل عام لا، حيث يمكن للبرنامج نمذجة أي حالة من حالات الاستخدام. ومع ذلك، بالنسبة إلى التقارير التنظيمية التي تستند إلى معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يمكنك التحقق من كيفية الوفاء بالمتطلبات من خلال أحد شركاء أعمال IBM أو من خلال برامج استدامة آخر من شركة IBM مثل Envizi. توفر IBM "أدوات تسريع" فقط لعملاء IBM Planning Analytics، وليس نماذج استدامة إنتاجية.
حالات الاستخدام عبر الصناعات
دمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لسيناريو "ماذا لو" في عمليات سلسلة التوريد لديك. مع الحكمة التي تمكّنك من التمحور بسرعة، يمكنك اتخاذ إجراء لمواجهة تغير المناخ.
تمكّن من تبسيط أتمتة بياناتك البيئية ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ودمجها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.
التخطيط والتحليل المالي المبسّط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.