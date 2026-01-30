تمكِّن IBM المؤسسات من الانتقال من استكشاف الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق تحوُّل شامل وعالي التأثير في سلسلة التوريد.

في تقييم مورِّدي خدمات نظام Oracle لسلاسل التوريد العالمية لعامَي 2025 و2026، يُشير تقرير IDC MarketScape إلى أن نقاط القوة الخاصة بشركة IBM في Oracle تشمل ما يلي:

سجلًا حافلًا من تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في صناعات معقدة.

تطبيقات وتطبيقات مصغرة مجانية لتعزيز النتائج مع Oracle.

حلول التحسين، والذكاء الاصطناعي، والتنفيذ الذكي، وتتبُّع العمليات، وغيرها من الحلول المتكاملة مع Oracle.

يقول تقرير IDC: "تمتلك IBM مجموعة كاملة من قدرات تحويل سلاسل التوريد عبر تقريبًا كل مجموعة منتجات لسلاسل التوريد، معززة بتطبيقات IBM. وقد أعادت مؤخرًا تنظيم مواردها لتقديم المهارات، والوظائف، والخبرات العملية اللازمة لسلسلة توريد مستقبلية".

بالإضافة إلى ذلك، يُبرز التقرير ما يلي: "كانت IBM من أوائل المستثمرين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وخاصةً فيما يتعلق بسلسلة التوريد. كما توفر مجموعة من القدرات التي تستفيد من الموارد بأكملها، بما في ذلك منهجيات IBM الخاصة، إلى جانب الخبرة والقدرات الفنية في الصناعات وSAP. تركِّز IBM على الابتكار وتقديم حلول مبتكرة تحقِّق نتائج أعمال قابلة للقياس، بما في ذلك مفهوم سلسلة التوريد القادرة على التصحيح الذاتي من خلال بناء قدرات الاستشعار والاستجابة. توفر IBM خبرة مثبتة، وأدوات، ومنهجيات الأسلوب الرشيق، وحلول تحسين ناجحة، وإدارة للحلول لمئات العملاء. تمتلك IBM أيضًا قائمة مختارة بعناية من شركاء SaaS لمساعدة العملاء على تلبية حالات استخدام محددة في سلسلة التوريد.