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Sterling
B2B Integration Suite
Sterling B2B Integrator
يبسط IBM Sterling® B2B Integrator العمليات المعقدة بين الشركات وعمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) عبر مجتمعات الشركاء من خلال بوابة موحَّدة. حيث تتصف هذه المنصة بالمرونة والتوفر في مكان العمل وعلى السحابة الهجينة، وبالتالي تدعم تحويل البيانات وبروتوكولات الاتصالات المتنوعة، كما تؤمِّن الشبكات والبيانات بين الشركات، كما توفر دعمًا معتمدًا للحاويات وتضمن توفرًا عاليًا من خلال IBM Sterling® Global Mailbox، وبفضل برنامج B2B Integrator، نجحت المؤسسات في خفض التكاليف من خلال دمج الأنظمة في منصة تكامل واحدة وأتمتة عمليات الأعمال والاستفادة من الحوكمة المحسَّنة والامتثال للمعايير وسهولة رؤية العمليات.
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توفير منصة بوابة ذات توفر عالٍ ومُحسّن للتعامل مع البيئات الصعبة، مما يوفر خيارات صندوق البريد العالمية للتوزيع الجغرافي وتكرار البيانات في الوقت الفعلي.
يمكنك نشر حل أتمتة العمليات بسرعة أكبر باستخدام حاويات معتمدة، مما يقلل زمن التثبيت من ساعات إلى دقائق، مع تصحيح أي أخطاء.
تبسيط عملية تأهيل وإعداد الشركاء الجُدُد وإدارتهم، مما يتيح إنشاء سهولة الاتصالات مع جميع شركاء أعمالك، بصرف النظر عن الحجم أو الموقع أو التقنيات أو تنسيقات البيانات.