يبسط IBM Sterling® B2B Integrator العمليات المعقدة بين الشركات وعمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) عبر مجتمعات الشركاء من خلال بوابة موحَّدة. حيث تتصف هذه المنصة بالمرونة والتوفر في مكان العمل وعلى السحابة الهجينة، وبالتالي تدعم تحويل البيانات وبروتوكولات الاتصالات المتنوعة، كما تؤمِّن الشبكات والبيانات بين الشركات، كما توفر دعمًا معتمدًا للحاويات وتضمن توفرًا عاليًا من خلال IBM Sterling® Global Mailbox، وبفضل برنامج B2B Integrator، نجحت المؤسسات في خفض التكاليف من خلال دمج الأنظمة في منصة تكامل واحدة وأتمتة عمليات الأعمال والاستفادة من الحوكمة المحسَّنة والامتثال للمعايير وسهولة رؤية العمليات.