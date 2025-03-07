الصفحة الرئيسية
Case Studies
Downer IBM Envizi ESG Suite
هناك حديث كثير هذه الأيام حول الاستدامة عبر الصناعات. ولنفترض، على سبيل المثال، أن الشركة التي تعمل بها قد أطلقت—أو تفكر في إطلاق—برنامجاً لكبح انبعاثات الكربون الخاصة بها.
كيف تتأكد أن هذه الخطة ستحدث أثراً؟ هل ستدعم جهودك ببيانات علمية دقيقة؟ أم أنها ستكون مدعومة برغبات النوايا الحسنة؟
مع الأخذ في الاعتبار أسئلة كهذه، والتركيز على إحداث تأثير موثوق وقابل للإثبات على أزمة المناخ الوشيكة، قامت Downer Group (الرابط خارج موقع ibm.com)—وهي مزود للخدمات المتكاملة، متخصص في النقل والمرافق وإدارة المنشآت—بإجراء تغييرات كبيرة على طريقة إدارة أعمالها.
يتذكر Ricky Bridge، المدير العام التنفيذي بالمجموعة للاستدامة والبيئة في Downer، قائلاً: "لقد بدأنا حقًا في التركيز على استدامتنا البيئية حوالي عام 2008. "أدركنا أننا إذا أردنا أن نكون جادين بشأن تأثيرنا، فعلينا أن نحرص على ألا تكون استراتيجيتنا للاستدامة محط تركيز ثانوي. يجب أن تكون متكاملة مع الاستراتيجية الشاملة لأعمالنا."
في الواقع، قامت Downer على مدار السنوات الخمس عشرة التالية بتحويل تركيز أعمالهم. في عام 2008، كان للشركة حضور قوي في صناعة التعدين، حيث كانت الشركة تحقق ما يقرب من 50% من إيراداتها من تعدين الفحم على وجه الخصوص. ولكن الآن، تركز شركة Downer على خطوط الخدمة ذات رأس المال المنخفض والموجهة نحو تقليل الكربون في مجالات النقل والمرافق ومرافق الخدمات.
ومع هذا التحول، بدأت شركة Downer في جمع المزيد من البيانات وتتبعها—ولا سيما المتعلقة بإنتاجها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG). ومع ذلك، اعتمدت جهود التتبع هذه بشكل كبير على جمع البيانات ومعالجتها يدويًا، مما أدى إلى تقييد الموظفين والموارد. ويضيف Bridge: "لقد اعتدنا القول إن لدينا أكبر جدول محوري لبرنامج Excel في العالم لإدارة بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري". "لم يكن هذا المستوى من الجهد مستدامًا، وكنا نعلم ذلك".
يقول Nathan Brogden، مدير مجموعة المناخ والاستدامة في Downer: "كان هناك جزء خاص بالامتثال كان علينا أن نأخذه في الاعتبار". "لدينا متطلب تنظيمي هنا في أستراليا—القانون الوطني للإبلاغ عن الطاقة الدفيئة —الذي يوجهنا إلى جمع البيانات البيئية ذات الصلة والإبلاغ عنها. لكن جمع المعلومات الصحيحة من جدول بيانات كان أمرًا صعبًا ويتطلب الكثير من المعالجة."
لذلك في عام 2017، نشرت شركة Downer منصة جديدة لتتبع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو عرض يُعرف الآن باسم IBM Envizi ESG Suite®.
مع تطبيق IBM Envizi ESG Suite، بدأت Downer بتحديد أهداف إزالة الكربون—مثل تحقيق صافي صفري بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التشغيلية بحلول عام 2032 إلى أقل من 50% من خط الأساس لعام 2020. وتعتمد الشركة بدورها على حل IBM لمع وإدارة بيانات الاستدامة ذات الصلة— استهلاك الطاقة والنفايات وغازات الدفيئة المتولدة—اللازمة لدفع المجموعة العالمية نحو تحقيق هذه الأهداف.
يشير Brogden: "مع Enviz، نحن قادرون على تحديد هدف قائم على العلم وتتبع أدائنا مقابل ذلك الهدف فعليًا،". "غالبًا ما نرى تغييرات تنظيمية كبيرة تحدث داخل Downer، والآن يمكننا تتبع هذه التحولات. يمكننا التفكير في البيانات الفعلية—خطوط الأساس وأهدافنا—وعلى الرغم من التغييرات، يمكننا تتبع مسار خفض الانبعاثات لدينا والوصول في الوقت المناسب إلى أدائنا الحالي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري."
مع هيكل التقارير المبسط والآلي هذا، بدأت شركة Downer أيضًا بتسريع وتيرة جهودها في إعداد التقارير والتتبع، متحولةً إلى نهج قاعدة بيانات مباشرة. كما يوضح Brogden: "يمكننا تصميم تقاريرنا بطريقة أكثر مرونة، وربط مصادر البيانات المختلفة من مجالات الأعمال المختلفة ودعم المزيد من الطلبات المخصصة. ويمكننا بعد ذلك تحويل هذه المعلومات من مستودع البيانات المركزي الخاص بنا إلى لوحات معلومات مختلفة في جميع أنحاء الشركة."
ومع استمرار مجال الاستدامة في التطور، تواصل Downer التطور معه. وعلى وجه الخصوص، أصبح إعداد تقارير النطاق 3 هو الأفق التالي للتحليل. وللمساعدة في تسريع وتبسيط عملية تصنيف الكميات الهائلة من البيانات المستخدمة في تقارير الفئة 1 من النطاق 3، تعتمد Downer الآن على قدرات الذكاء الاصطناعي في مجموعة IBM Envizi ESG Suite، حيث تستكمل في لحظات ما كان سيتطلب شهورًا من الجهد إذا تم إنجازه يدويًا.
ويستمر Brogden قائلًأ : "إن حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أمر معقد حقًا". "لأنه يجب عليك النظر في سلسلة من العوامل الخارجية وتطبيقها على بيانات الاستهلاك التي تم جمعها. لكن Envizi يساعدنا على تتبع وقياس ناتج الكربون لدينا بسهولة إلى حد ما. "يمكننا تجميع جميع المعلومات اللازمة في تقرير استدامة، وأن نُظهر بوضوح للسوق—وأي مدققين—ليس فقط مخرجاتنا، بل أيضاً حسابات الانبعاثات التي تدعم هذه الإفصاحات."
يشير Brogden أن "تغير المناخ هو التهديد الأول والأكبر الذي يواجه البشرية." "وتتعامل Downer مع هذا التهديد—ودورنا في منعه—على محمل الجد". في الواقع، توظف الشركة أكثر من 60 موظفًا مخصصين لجهودهم البيئية، حيث يتواجد العديد من هؤلاء العاملين في وحدات أعمال Downer المختلفة ومواقع المشاريع.
ويضيف Brogden: "تتميز شركتنا بأنها لامركزية للغاية". "وكل مجال من مجالات أعمالنا له بيئته الفريدة ونقاط تماس الاستدامة الخاصة به. لذا فإننا نسمح لوحدات الأعمال برسم مساراتها الخاصة طالما أنها تحقق أهدافنا التنظيمية الأوسع نطاقًا من حيث مؤشرات الأداء الرئيسية المالية أو مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالانبعاثات".
هذه الاستقلالية وجّهت تنفيذ خطة Downer لإزالة الكربون. وبموجب ذلك، قدمت المجموعة مواضيع رئيسية تتخلل جميع أنحاء الأعمال—لكي تحدد كل وحدة عمل وتتبع استراتيجيات إزالة الكربون التي تتماشى بشكل أفضل مع أهداف أعمالها الفريدة. وللمساعدة في تسهيل إنشاء هذه المبادرات المحلية ومتابعتها، أنشأت داونر Downer جماعيًا لإزالة الكربون في يونيو 2022.
يوضح Brogden: "في بعض الأحيان قد تتطلب جهود التخفيض هذه تكاليف أولية عالية نسبيًا". "على الأقل، مقارنةً بما تم تخصيصه بالفعل في دورة الميزانية التقليدية. لذا فهم بحاجة إلى تدخل على مستوى المجموعة لضمان بقاء أهداف إزالة الكربون الخاصة بالمؤسسة على المسار الصحيح أن يتمكن الصندوق توفير رأس المال اللازم."
ولتحديد المجالات التي من المرجح أن تحقق وفورات كبيرة في الانبعاثات، يمكن لوحدات الأعمال الفردية استخدام مجموعة IBM Envizi ESG Suite لعزل وتحديد اتجاهات الاستهلاك. زكما يلاحظ Brogden: "يمكنهم أن يسألوا أنفسهم، 'ما الذي يسبب انبعاثاتنا؟ ما الذي يمكن تحقيقه بالفعل من منظور تقني؟ ما أنواع الوقود التي نستخدمها وكيف يؤثر ذلك في الأمر؟"
بالمقابل، يمكن لموظفي الاستدامة على مستوى الشركات استخدام تقنية IBM لتقييم طلبات التمويل، وتحديد البرامج التي من المرجح أن تساعد المجموعة على تحقيق أهدافها طويلة الأجل لخفض الانبعاثات. علاوةً على ذلك، بالنسبة لتلك البرامج التي يتم تنفيذها، فإن التحول إلى التتبع الفوري الذي توفره مجموعة IBM Envizi ESG يساعد في الحفاظ على الضغط على جهود التخفيض هذه لتحقيق نتائج.
ويوضح Bridge: "أن بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الموثوقة والقوية تعزز مصداقيتنا لدى كبار القادة والأطراف المعنية في جميع أنحاء الأعمال، وتدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المسائل الرئيسية". "وهذا يساعدنا أيضًا خارج إطار جهودنا الداخلية، حيث أن القدرة على إثبات مصداقية استدامتنا بشكل مقنع أمر بالغ الأهمية—خاصة في أستراليا ونيوزيلندا —عند السعي للحصول على خيارات تمويل."
تساعد مجموعة IBM Envizi ESG Suite شركة Downer على الوصول إلى أهداف الاستدامة الخاصة بها، كل على حدة.
يشير Brogden: "توفر لنا أنظمة الاستحقاق وإعداد التقارير المبسطة الكثير من الجهد". "يستغرق إكمال جمع البيانات والمعلومات اللازمة للمراسلات الشهرية حوالي نصف الوقت الذي يستغرقه باستخدام برنامج Excel. في السابق، كنا نحتاج إلى يومين لإدخال البيانات، بالإضافة إلى يومين آخرين لتجميع السجلات معًا، وتوحيد البيانات وتخصيص التقارير لمجالات العمل المختلفة. بواسطة Envizi، نوفر وقتًا كبيرًا في استيعاب البيانات، والتقارير متاحة بضغطة زر واحدة."
تُترجم هذه التقارير المبسطة بشكل مباشر إلى جهود استدامة أكثر كفاءة وإنتاجية. ويضيف Brogden: "إنه يساعد حقًا في فهم الخلل في بياناتنا،". "إنه يزودنا بتشخيص لصحة البيانات الإجمالية، وما إذا كانت هناك أي فجوات أو غرائب قد نشأت عن خطأ في التقارير. يمكننا مقارنة الأرقام الحالية بسجلات التدقيق ومعرفة ما يحدث بسهولة أكبر. وبشكل عام، شهدنا زيادة في مصداقية بيانات الاستدامة لدينا."
كما تساعد السجلات الأكثر دقة أيضًا في الامتثال التنظيمي المتعلق بجهود إعداد التقارير السنوية وعمليات التدقيق المقابلة—خاصةً خلال فترات الانتقال. يوضح Brogden: "إذا سألنا أحد المدققين عن سبب زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أحد مواقعنا، فيمكننا البحث في سجلاتنا في النظام وعزل السبب الأساسي لهذا التغيير بسرعة وشفافية."
"وفيما يتعلق بجهود في إعداد تقارير النطاق 3، يضيف Brogden: "أداة المساعدة بالذكاء الاصطناعي للنطاق 3 تُحدث تغييرًا جذريًا في تحسين جودة وسرعة تصنيفاتنا. إذا كنا سنحاول القيام بذلك يدويًا، فإن ما تستغرقه الأداة من ثوانٍ سيؤدي إلى تعطيل فريقي لشهور وشهور. في الوقت نفسه، أقول إننا انتقلنا من نسبة خطأ 50% في التصنيفات إلى 5%."
والأفضل من ذلك، أن كل هذه الجهود لا تمر دون أن يلاحظها أحد. ويختتم Bridge قائلاً: "إنه يساعدنا على الفوز بالعمل. لقد وجدنا الآن أنه إذا لم يكن لديك بيانات اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ولا تركز على إزالة الكربون، فسوف تزداد صعوبة التعامل مع العملاء. وأعتقد أن الاستدامة من أهم ثلاثة مواضيع رابحة بالنسبة لنا في Downer—فهي تمنحنا مقعدًا على الطاولة، خاصةً مع عملائنا من الحكومة الذين نعمل معهم بشكل متكرر."
تأسست Downer (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) منذ أكثر من 150 عامًا، وهي شركة تقدم خدمات متكاملة، متخصصة في إدارة النقل والمرافق.
إجمالاً، توظف الشركة ما يقرب من 30000 شخص وتحتفظ بمئات المشاريع والمواقع الدائمة، معظمها في أستراليا ونيوزيلندا.
مع وجود محفظة واسعة من مواقع التصنيع الدولية، قامت شركة Celestica بتحويل عمليات تسجيل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لديها.
تهتم شركة Melbourne Water بتبسيط إعداد تقارير الاستدامة الخاصة بها لإنشاء نظام تسجيل واحد لاستخدام الطاقة وأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تلبية متطلبات الأطراف المعنية حول الإفصاح الاستباقي عن انبعاثات النطاق 3.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2024. IBM Corporation، طريق نيو أورشارد، أرمونك، نيويورك 10504
أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، ديسمبر 2024.
IBM وشعار IBM وibm.com هي علامات تجارية لشركة International Business Machines Corp.، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم. وقد تكون أسماء المنتجات والخدمات الأخرى علامات تجارية لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر القائمة الحالية للعلامات التجارية لشركة IBM ضمن علامة التبويب "معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الرابط http://www.ibm.com/sa-ar/legal/copytrade.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
يتم عرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.
يتحمل العميل مسؤولية ضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية عليه. لا تقدم شركة IBM مشورة قانونية، ولا تتعهد ولا تضمن قدرة خدماتها أو منتجاتها على إلزام العميل بالامتثال لأي قانون أو لائحة.