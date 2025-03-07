هناك حديث كثير هذه الأيام حول الاستدامة عبر الصناعات. ولنفترض، على سبيل المثال، أن الشركة التي تعمل بها قد أطلقت—أو تفكر في إطلاق—برنامجاً لكبح انبعاثات الكربون الخاصة بها.

كيف تتأكد أن هذه الخطة ستحدث أثراً؟ هل ستدعم جهودك ببيانات علمية دقيقة؟ أم أنها ستكون مدعومة برغبات النوايا الحسنة؟

مع الأخذ في الاعتبار أسئلة كهذه، والتركيز على إحداث تأثير موثوق وقابل للإثبات على أزمة المناخ الوشيكة، قامت Downer Group (الرابط خارج موقع ibm.com)—وهي مزود للخدمات المتكاملة، متخصص في النقل والمرافق وإدارة المنشآت—بإجراء تغييرات كبيرة على طريقة إدارة أعمالها.

يتذكر Ricky Bridge، المدير العام التنفيذي بالمجموعة للاستدامة والبيئة في Downer، قائلاً: "لقد بدأنا حقًا في التركيز على استدامتنا البيئية حوالي عام 2008. "أدركنا أننا إذا أردنا أن نكون جادين بشأن تأثيرنا، فعلينا أن نحرص على ألا تكون استراتيجيتنا للاستدامة محط تركيز ثانوي. يجب أن تكون متكاملة مع الاستراتيجية الشاملة لأعمالنا."

في الواقع، قامت Downer على مدار السنوات الخمس عشرة التالية بتحويل تركيز أعمالهم. في عام 2008، كان للشركة حضور قوي في صناعة التعدين، حيث كانت الشركة تحقق ما يقرب من 50% من إيراداتها من تعدين الفحم على وجه الخصوص. ولكن الآن، تركز شركة Downer على خطوط الخدمة ذات رأس المال المنخفض والموجهة نحو تقليل الكربون في مجالات النقل والمرافق ومرافق الخدمات.

ومع هذا التحول، بدأت شركة Downer في جمع المزيد من البيانات وتتبعها—ولا سيما المتعلقة بإنتاجها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG). ومع ذلك، اعتمدت جهود التتبع هذه بشكل كبير على جمع البيانات ومعالجتها يدويًا، مما أدى إلى تقييد الموظفين والموارد. ويضيف Bridge: "لقد اعتدنا القول إن لدينا أكبر جدول محوري لبرنامج Excel في العالم لإدارة بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري". "لم يكن هذا المستوى من الجهد مستدامًا، وكنا نعلم ذلك".

يقول Nathan Brogden، مدير مجموعة المناخ والاستدامة في Downer: "كان هناك جزء خاص بالامتثال كان علينا أن نأخذه في الاعتبار". "لدينا متطلب تنظيمي هنا في أستراليا—القانون الوطني للإبلاغ عن الطاقة الدفيئة —الذي يوجهنا إلى جمع البيانات البيئية ذات الصلة والإبلاغ عنها. لكن جمع المعلومات الصحيحة من جدول بيانات كان أمرًا صعبًا ويتطلب الكثير من المعالجة."

لذلك في عام 2017، نشرت شركة Downer منصة جديدة لتتبع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو عرض يُعرف الآن باسم IBM Envizi ESG Suite®.