IBM Envizi: Value Chain Surveys + Assessments
يمكنك جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من جهات خارجية لتحليل سلسلة القيمة داخل بوابة واحدة وتقييم أداة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من أجل تحقيق ميزة تنافسية
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رسم توضيحي بياني يمثل تقييمات واستطلاعات سلسلة القيمة التي تم إجراؤها بشأن IBM Envizi
الحصول على بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من جهات خارجية لتحليل سلسلة القيمة بشكل آمن

IBM Envizi: Value Chain Surveys + Assessments، وهو برنامج تفاعلي لتحليل سلسلة القيمة، يبسط عملية تسجيل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من الأطراف المعنية لأغراض تحليل سلسلة القيمة. 

تسمح هذه البوابة الرقمية للأطراف المعنية بإدخال البيانات النوعية والكمية المتعلقة بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مقابل قوالب الاستطلاع التي أضفت إليها طابعك الشخصي. كما تعمل على تبسيط عملية تحليل سلسلة القيمة من خلال إلغاء الحاجة إلى دمج البيانات يدويًا عبر البريد الإلكتروني، مما يساعد على توفير الوقت والجهد. 

 
ميزات الوحدة
يمكن للأطراف المعنية التعليق في البوابة يمكنك السماح للأطراف المعنية بسلسلة القيمة لديك بطرح الأسئلة والتواصل معك أو مع أعضاء الفريق الآخرين من خلال بوابة واحدة.
نظام تسجيل نقاط مخصص يمكنك إنشاء نظام تسجيل نقاط مخصص لتقييم وقياس الأداء المتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للأطراف المعنية بسلسلة القيمة الخاصة بك بناءً على استجاباتهم للاستطلاع.
تحميل الملفات والمستندات الداعمة يمكنك السماح للأطراف المعنية بسلسلة القيمة الخاصة بك بإرفاق المستندات الداعمة مثل التقارير أو السياسات، مقابل أسئلة الاستطلاع المخصصة التي طرحتها.
ميزات إضافية

استطلاعات مخصصة للأطراف المعنية

يمكنك إنشاء استطلاعك الخاص بناءً على مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تريد تتبعها. يمكن إكمال ذلك بسهولة عن طريق الأطراف المعنية ويتم دمج الردود تلقائيًا لأغراض تحليل سلسلة القيمة.

تقييم المخاطر المصوّر 

يمكنك استخدام أداة تقييم مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتصوير بيانات الأطراف المعنية بغرض تحليل سلسلة القيمة، وتحديد مخاطر الامتثال ومقارنة النقاط والنتائج في مقابل أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي وضعتها لنفسك.
المزايا تقارير النطاق الثالث

يمكنك السماح للأطراف المعنية بسلسلة القيمة بإرسال بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مباشرةً عبر البوابة، بحيث يمكنك دمج هذه البيانات في مخزون النطاق الثالث من غازات الاحتباس الحراري بغرض إعداد التقارير.

 بوابة واحدة

تخلص من مسارات جداول البيانات والبريد الإلكتروني المتعددة من خلال دمج الردود من الأطراف المعنية في بوابة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد.

 تحسين الرؤية

يمكنك تحديد مواطن مخاطر الأداء في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سلسلة القيمة الخاصة بمنظمتك واتخاذ القرارات لإمداد استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تتبناها بالمعلومات اللازمة.
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك وتبسيط تقاريرك.

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