استطلاعات مخصصة للأطراف المعنية

يمكنك إنشاء استطلاعك الخاص بناءً على مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تريد تتبعها. يمكن إكمال ذلك بسهولة عن طريق الأطراف المعنية ويتم دمج الردود تلقائيًا لأغراض تحليل سلسلة القيمة.

تقييم المخاطر المصوّر

يمكنك استخدام أداة تقييم مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتصوير بيانات الأطراف المعنية بغرض تحليل سلسلة القيمة، وتحديد مخاطر الامتثال ومقارنة النقاط والنتائج في مقابل أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي وضعتها لنفسك.