IBM Envizi: Value Chain Surveys + Assessments، وهو برنامج تفاعلي لتحليل سلسلة القيمة، يبسط عملية تسجيل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من الأطراف المعنية لأغراض تحليل سلسلة القيمة.
تسمح هذه البوابة الرقمية للأطراف المعنية بإدخال البيانات النوعية والكمية المتعلقة بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مقابل قوالب الاستطلاع التي أضفت إليها طابعك الشخصي. كما تعمل على تبسيط عملية تحليل سلسلة القيمة من خلال إلغاء الحاجة إلى دمج البيانات يدويًا عبر البريد الإلكتروني، مما يساعد على توفير الوقت والجهد.
استطلاعات مخصصة للأطراف المعنية
يمكنك إنشاء استطلاعك الخاص بناءً على مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تريد تتبعها. يمكن إكمال ذلك بسهولة عن طريق الأطراف المعنية ويتم دمج الردود تلقائيًا لأغراض تحليل سلسلة القيمة.
تقييم المخاطر المصوّر
يمكنك استخدام أداة تقييم مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتصوير بيانات الأطراف المعنية بغرض تحليل سلسلة القيمة، وتحديد مخاطر الامتثال ومقارنة النقاط والنتائج في مقابل أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي وضعتها لنفسك.
يمكنك السماح للأطراف المعنية بسلسلة القيمة بإرسال بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مباشرةً عبر البوابة، بحيث يمكنك دمج هذه البيانات في مخزون النطاق الثالث من غازات الاحتباس الحراري بغرض إعداد التقارير.
تخلص من مسارات جداول البيانات والبريد الإلكتروني المتعددة من خلال دمج الردود من الأطراف المعنية في بوابة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد.
يمكنك تحديد مواطن مخاطر الأداء في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سلسلة القيمة الخاصة بمنظمتك واتخاذ القرارات لإمداد استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تتبناها بالمعلومات اللازمة.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك وتبسيط تقاريرك.