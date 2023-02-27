تُستخدم أُطُر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل الشركات للكشف عن البيانات التي تغطي عمليات الأعمال والفرص والمخاطر المتعلقة بجوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للأعمال.
تُنشأ أُطُر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قِبل مؤسسات متنوعة، بما في ذلك المؤسسات غير الحكومية، وأسواق الأسهم، والمجموعات التجارية، والمؤسسات غير الربحية، ومراكز الدراسات، والحكومات. على الرغم من وجود مئات من أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلا أن حوالي اثني عشر منها فقط تعتبر رئيسية.
ويحدد كل إطار عمل عادةً المقاييس والعناصر النوعية التي يجب على الشركة الإفصاح عنها، بالإضافة إلى الشكل وتواتر إعداد التقارير. وبعض إطارات العمل طوعية، في حين أن البعض الآخر متكفل من الحكومة.
إن الوتيرة التي يتم بها الإبلاغ عن مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تسير في مسار مذهل. واستجابةً بشكل كبير لتزايد اهتمام المستثمرين والمجتمع، تستهدف أعداد متزايدة من المنظمات تحسين الأداء في الاستدامة، وتحديد أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والإبلاغ عن أدائها.
ونتيجة لذلك، انتقلت الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من الهامش إلى أن تصبح محوراً رئيسياً في الأعمال. والآن، أكثر من أي وقت مضى، من المتوقع من المجموعة أن تقدم تقارير عن أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد يؤدي عدم أخذ مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على محمل الجد إلى العديد من التداعيات السلبية على الشركات، بدءًا من إجراءات المساهمين في الاجتماعات العمومية السنوية إلى سحب الأصول من قبل مديري الأصول.
الأهمية المتزايدة لمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تعني أن المجموعة تقوم بالإبلاغ عن تأثيرها على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باستخدام مجموعة متزايدة باستمرار من أطر العمل المختلفة.
يزدحم مشهد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بعدد كبير ومتنوع من أطر العمل. تطبيق منظورات مختلفة لتقييم وتصنيف الأطر المتنوعة يمكن أن يساعد في فهم الخيارات واختيار أطر تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المناسبة لمؤسستك.
يجب أن يبدأ القرار بشأن إطار العمل الذي يجب استخدامه لإعداد التقارير من خلال النظر في المجالات التي يمكن للمجموعة أن يحدث فيها أكبر قدر من الاختلاف بناءً على التقييم.
يرشد مفهوم الأهمية النسبية المؤسسة إلى التركيز على قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ذات الصلة بها والتي لها تأثير قابل للقياس على أعمالها.
لتحديد الأهمية الجوهرية، يجب على المجموعة أولاً تحديد المخاطر التي تواجهها ثم تقييم عواقب نقاط الضعف هذه. وباستخدام نهج "مصفوفة المخاطر"، يمكن للمؤسسات تحديد المخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يجب أن تعطيها الأولوية بناءً على ملف المخاطر، وأي من تلك المخاطر سيكون لها آثار سلبية كبيرة على المؤسسة.
على سبيل المثال، قد تختار شركة تجارة إلكترونية ذات رأس مال كبير التركيز على مواد التعبئة والتغليف والنفايات (بيئية)، ومعايير العمل في سلسلة التوريد (اجتماعية) وأخلاقيات العمل (الحوكمة) في التقييم لأنها حددت أن هذه الأمور تنطوي على أكبر المخاطر عندما يتعلق الأمر بالتأثير البيئي وثقة المساهمين والمستهلكين والمتطلبات التنظيمية. في هذه الحالة، يجب على الشركة البحث عن أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تغطي جميع فئات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الثلاث.
- تقييم الأهمية المادية المزدوجة. تدعو المادية المزدوجة المجموعة إلى النظر في المادية من وجهتي نظر: المادية المالية والمادية للسوق والبيئة والناس. تدرك الأهمية المزدوجة أن المجموعة مسؤولة عن إدارة مخاطرها المالية الخاصة بها من خلال النظر إلى الداخل. كما ينظر في الآثار الخارجية لقراراته وعملياته على الناس والبيئة. من خلال تطبيق مفهوم الأهمية المزدوجة، يمكن للمجموعة تحديد الآثار المالية وغير المالية للعمليات للمساعدة في تشكيل استراتيجية أكثر شمولية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
الجانب الآخر من مبدأ المادية هو التأثير والنفوذ. قد تجد المؤسسات التي تُقيِّم نهجها في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فائدة في النظر إلى العوامل البيئية والاجتماعية التي يمكنها التأثير فيها بشكل مباشر وسريع.
باستخدام مصفوفة أولوية العمل أو مصفوفة تأثير-جهد، يمكن للمؤسسات تحديد الأولويات بسرعة لمعرفة أين تركز جهودها الأولية، ثم استخدام هذه الرؤى لتحديد إطار عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأنسب لتحقيق الأهداف القابلة للتحقيق.
على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات العاملة في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة وتجارة التجزئة أن تمارس تأثيرًا داخل سلسلة التوريد الخاصة بها. وفي هذه القطاعات، يمكن لاختيارات المؤسسة في مجال الشراء أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشركات ضمن سلسلة التوريد، وبالتالي تضخيم تأثيرها على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
عند استكشاف أطر العمل، ضع في اعتبارك توقعات الأطراف المعنية الخاصة بأطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وكيفية استخدام الأطراف المعنية المختلفين للمعلومات من الإفصاحات.
قد تنظر المجموعة أيضًا في ما يبحث عنه الأطراف المعنية وأي أطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يتوقع هؤلاء استخدامها. فعلى سبيل المثال، قد يفضل المستثمرون ومجالس الإدارة وشركات التأمين والدائنون أن تقدم المجموعة تقاريرها إلى فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) أو مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB). قد يتوقع الموظفون والمستهلكون نشر إفصاحات تستند إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs) (الرابط موجود خارج ibm.com). وعلى النقيض من ذلك، قد تفضل الحكومات أو الهيئات التنظيمية نظام الإبلاغ المبسط عن الطاقة والكربون (SECR) أو النظام الوطني للإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري والطاقة (NGER)، اعتمادًا على المنطقة المحلية.
يستخدم الأطراف المعنية إفصاحات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأسباب مختلفة، ويجب على المؤسسات مراعاة ذلك عند تطوير استراتيجية إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها. حيث تهتم فرق المخاطر والامتثال والموارد البشرية بالبيانات لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمساواة والشمول، في حين تركز فرق الطاقة والمرافق على استهلاك الطاقة والنفقات عبر المنظمة. وبالمقابل، تستخدم فرق الشراء البيانات التي يتم جمعها لتقييم عمليات سلسلة التوريد وملف المخاطر الخاص بالموردين.
بعض أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ذات صلة في مناطق جغرافية معينة فقط. ويرجع ذلك في بعض الحالات إلى أن إعداد التقارير أمرٌ يفرضه القانون. وفي حالات أخرى، يمكن أن يُعزى السبب في ذلك أن إطار العمل خاص بالظروف المحلية.
وتشمل الأمثلة على ذلك توجيه الاتحاد الأوروبي للإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية (EU CSRD) ENERGY STAR(أمريكا الشمالية ودول أخرى مختارة)، ونظام الإبلاغ المبسط عن الطاقة والكربون(المملكة المتحدة) والنظام الوطني للإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري والطاقة NGER (أستراليا).
ستجد مجموعة تنتمي إلى قطاع معين محاذاة طبيعية بين قطاعها وبعض أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مثل المؤشر العالمي لاستدامة العقارات (GRESB). حيث يتم استخدامه لتقييم أداء الاستدامة لمحفظة العقارات والبنية التحتية.
يمكن لمجموعة مهتمة بتقييم إطار العمل التي يستخدمها أقرانها العثور على هذه المعلومات من خلال تقييم المواقع الإلكترونية لأطر إعداد التقارير، والتي غالبًا ما تتضمن مرشحًا قطاعيًا وقائمة بالمراسلين. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمؤسسات التأكد من أهمية إطار العمل الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لقطاعها. وعلى نحو مماثل، تستطيع المؤسسات مراجعة مواقع الويب الخاصة بنظيراتها في القطاع للاطلاع على تقارير الاستدامة المنشورة إلى جانب التقارير السنوية لمعرفة كيفية تقديم التقارير إلى الإطار العمل.
تتميز كل أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بمستويات مختلفة من التركيز على المقاييس الرئيسية للأداء من حيث الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك البيئة والمجتمع والحوكمة والكربون والطاقة والنفايات والمياه.
فهم الإطار الذي يركز على مؤشر معين يمكن أن يساعد في اختيار الإطار ويوفر رؤى حول مكان مجموعة قد تتمكن من الإبلاغ إلى إطار العمل باستخدام البيانات الموجودة.
ومع زيادة تركيز مجتمع المستثمرين على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يزداد مستوى التدقيق الذي يتم تطبيقه على هذه البيانات. بعد كل شيء، فإن السلعة الأكثر قيمة في أسواق رأس المال هي البيانات الموثوقة والقابلة للتدقيق.
على عكس البيانات المالية النموذجية التي يعرفها المستثمرون، لم تُخضع بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عادةً لنفس معايير الدقة. غالبًا ما يتم وضعها في نظم متباينة، في حين تحاول بعض المجموعات تشغيل المحاسبة السنوية للغازات المسببة للاحتباس الحراري باستخدام جداول بيانات. وهذه الأساليب ليست وسيلة فعالة لإدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مواجهة ضغوط طرف معني والضغوط التنظيمية، خاصة بالنسبة للمجموعة العالمية المعقدة التي تقدم تقاريرها إلى إطار العمل المتعدد.
وقد خصصت مجموعة مخصص نظم تكنولوجيا المعلومات لدعم العمليات والأمن، ونظم المحاسبة لتكنولوجيا المعلومات البيانات المالية بشكل آمن، ونظم الموارد البشرية لجمع بيانات الأشخاص وإدارتها. يجب ألا تكون تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مختلفة. يمكن للمؤسسات الاستفادة من وجود منصة برمجية متخصصة لجمع بيانات أنشطتها وحساب بيانات انبعاثاتها ومبادرات الاستدامة وبيانات سلسلة التوريد لدعم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ليس هناك ما هو أكثر أهمية من "البيئة" في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو الأصعب في الإبلاغ عنه وتتبعه والأكثر أهمية للمجموعة التي ترغب في الحد من انبعاثات الكربون. تشمل هذه المقاييس عمومًا العوامل البيئية مثل المياه والنفايات والملوثات والطاقة، بالإضافة إلى المقاييس المطلوبة لدعم محاسبة انبعاثات غازات الدفيئة عبر النطاقات 1 و2 و3.
وبغض النظر عن إطار العمل الذي يتم اختياره، فإن الدقة والأتمتة وقابلية التدقيق تقع في صميم الممارسات السليمة لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة. إن المنظمات التي تعتمد هذه الممارسات من خلال حل إعداد التقارير المتخصصة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تكون أكثر استعدادًا لمجموعة التغييرات التي تؤثر على أفقي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
يمكن أن يساعدك برامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على البقاء منظما من خلال أتمتة جمع البيانات مباشرة من المصدر والحفاظ على محرك عامل الانبعاثات لجداول بيانات عامل انبعاثات الكربون المعترف بها وطنيا، مثل برنامج قادة المناخ التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية، وe-GRID USA، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وعوامل الكهرباء الوطنية التابعة لوكالة الطاقة الدولية، وحسابات الدفيئة الوطنية الأسترالية، ووزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية DEFRA (المملكة المتحدة) ووزارة البيئة في نيوزيلندا.
معيار أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يتطلب الرد على جميع الأسئلة في الإطار، وعادة ما يحتوي على عنصر تسجيل النقاط.
مشروع الإفصاح عن الكربون CDP هو إطار العمل للشركات لتوفير المعلومات البيئية لطرف معني، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والعملاء، ويشمل ذلك الحوكمة والسياسات البيئية، وإدارة المخاطر والفرص، والأهداف والاستراتيجية البيئية، وتحليل السيناريوهات.
يقدم مشروع الإفصاح عن الكربون ثلاثة استبيانات حول موضوعات تغير المناخ والمياه والغابات، ويتم تقييم كل منها باستخدام منهجيات مختلفة. ويتضمن كل استبيان أسئلة عامة إلى جانب أسئلة خاصة بقطاعات تستهدف القطاعات عالية التأثير. يتم إجراء تسجيل استبيانات منصة بيانات عملاء مشروع الإفصاح عن الكربون من قبل شركاء تسجيل النقاط المعتمدين الذين تم تدريبهم من قبل مشروع الإفصاح عن الكربون.
المعيار العالمي لاستدامة العقارات GRESB هو أداة عالمية يستخدمه المستثمرون بشكل أساسي لتقييم أداء الاستدامة لمحافظ وأصول العقارات والبنية التحتية في جميع أنحاء العالم
توفر تقييمات المعيار العالمي لاستدامة العقارات للمستثمرين ومديري الأصول رؤى مادية حول أداء الاستدامة للأصول الحقيقية للشركة. وتتوافق رؤى الأداء هذه مع إطار العمل الدولي مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومبادئ الاستثمار المسؤول (PRI). حيث يتلقى المشاركون في التقييم معلومات ذكاء الأعمال المقارنة حول موقعهم بالنسبة لأقرانهم، وخارطة طريق تتضمن الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لتحسين أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومنصة تواصل للتفاعل مع المستثمرين. ويستخدم المستثمرون بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأدوات التحليلية لتحسين أداء للاستدامة لمحافظهم الاستثمارية، والمشاركة مع المديرين والاستعداد لالتزامات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصارمة بشكل متزايد.
تسمح أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الطوعية للمبلغين باختيار الأسئلة التي يرغبون في الإبلاغ عنها، اعتمادًا على عوامل مثل القطاعات التي يتبعها عملهم ومدى أهميتها المادية. عادةً لا يتم تضمين التسجيل في هذه الإطار العمل.
المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI هي إطار عمل قابل للتطبيق عالميًا يوفر معايير تفصيلية تتناول منهجيات تحديد القضايا الجوهرية، وإدارة التقارير، والإفصاح لمجموعة شاملة من قضايا الاستدامة. توجه معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير العديد من المؤسسات في إعداد تقارير الاستدامة الخاصة بها.
صُممت معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) المترابطة والمُجزأة لتُستخدم بشكل أساسي كمجموعة متكاملة لإعداد تقرير استدامة يركّز على الموضوعات الجوهرية. تُستخدم المعايير العالمية الثلاثة من قِبل كل مؤسسة تُعد تقاريرها وفقًا لإطار عمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير. تختار المؤسسة أيضًا من بين المعايير الخاصة بالموضوعات لتقديم تقرير عن موضوعاتها الجوهرية، سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية.
فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بتغير المناخ تم تصميمه بشكل صريح لمعالجة المخاطر المناخية التي تواجه الأعمال، مما يندرج مباشرة ضمن البُعد "البيئي" من تقارير الاستدامة. يساعد تقرير فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية TCFD المتعلقة بتغير المناخ المنظمات حول العالم على توضيح الكيفية التي من المحتمل أن تؤثر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على الأداء المالي المستقبلي وخلق القيمة بشكل جوهري.
تم إنشاء فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بتغير المناخ في ديسمبر 2015 بعد أن طلب وزراء مالية مجموعة العشرين من مجلس الاستقرار المالي (FSB) تقييم العلاقة بين القضايا المتعلقة بالمناخ والقطاع المالي. ومجلس الاستقرار المالي هو هيئة دولية تُصدر توصيات للنظام المالي العالمي، ولذلك فإن التوجه نحو التمويل المرتبط بالمناخ شكّل تحوّلًا مهمًا
ينقسم إطار عمل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بتغير المناخ إلى أربع ركائز، ويتناول متطلبات الإفصاح المتعلقة بـما يلي:
1. الحوكمة: كيف يعالج الهيكل التنظيمي للمؤسسة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟
2. الاستراتيجية: ما التأثيرات المادية الملموسة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ على كامل الأعمال، بما في ذلك الاستراتيجية والتخطيط المالي؟
3. إدارة المخاطر: كيف تقوم المؤسسة بتعريف وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ؟
4. المقاييس والأهداف: ما المقاييس المستخدمة لتقييم المخاطر والفرص المادية المتعلقة بالمناخ؟
في يونيو 2021، أعلن المجلس الدولي للإبلاغ المتكامل (IIRC) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) عن اندماجهما لتشكيل مجموعة التقارير الموحدة VRF (يوجد الرابط خارج ibm.com)، وهو إطار عمل إرشادي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يحدد معايير للإفصاح عن المعلومات المستدامة ذات الأهمية المالية من الشركات لمستثمريهم.1تشمل الموارد التي يقدمونها مبادئ التفكير المتكامل، وإطار الإبلاغ المتكامل، ومعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة.
في المجموع، تتعقب معايير مجلس معايير المحاسبة للاستدامة مشكلات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأداء عبر 77 معيارًا بالقطاعات. تم تصميم إطار مجموعة التقارير الموحدة VRF لدعم الشركات في مشاركة تأثيرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخارجية من خلال لغة المستثمرين وحاملي الديون والأطراف المعنية.
من بين أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى، فإن المبادرة العالمية لإعداد التقارير. تشبه إلى حد كبير مجلس معايير محاسبة الاستدامة ولكنها توفر معلومات مادية على نطاق أوسع للإبلاغ إلى الأطراف المعنية الذين ليسوا فقط من المحافظ المالية.
وتستخدم شركات إدارة الأصول مثل BlackRock وGoldman Sachs وMorgan Stanley؛ وشركات التصنيع العملاقة مثل GM وNike؛ وحتى القطاعات المتخصصة مع شركات مثل Merck وJetBlue معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة للإفصاح عن مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يوفر مجلس معايير محاسبة الاستدامة أيضًا الموارد لشرح كيفية استخدام المستثمرين عبر فئات الأصل المتعددة للمعايير. وتتيح هذه الأدوات للمجموعة أن تكون محددة وأن تقوم بإعداد التقارير باستخدام نظام يتيح الشفافية والملاءمة مع مستثمريها.
تشبه أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات معايير الإطار المعياري من حيث أن جميع الردود مطلوبة، ولكن ليس دائمًا ما يتم تسجيلها. وتتطلب الحكومة أيضًا هذه الإطارات ومتطلبات إعداد التقارير.
يحدد التوجيه الخاص بتقارير الاستدامة للشركات التابعة للاتحاد الأوروبي قواعد للمؤسسات للإبلاغ عن إفصاحات الاستدامة عبر العديد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية. الشركات الخاضعة لتوجيه تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) يجب أن تقدم تقارير وفقًا لمعايير إعداد التقارير الأوروبية للاستدامة (ESRS). مستندًا إلى مفهوم المادية المزدوجة للتأثيرات المالية والاجتماعية، يشترط توجيه تقارير الاستدامة للشركات يتعين على المؤسسات تفصيل كيفية قيام استراتيجيتها التجارية بالتقليل من المخاطر المرتبطة بهذه القضايا البيئية والاجتماعية ونشر هذه الإفصاحات بشكل علني.
فهو يقدّر المقاييس الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الأداء البيئي من خلال النظر في أمور مثل صحة الموظفين وحقوق الإنسان والرشوة ومكافحة الفساد والتنوع في جميع مجالات الإدارة.
ينطبق توجيه تقارير الاستدامة للشركات على المؤسسات التي تتجاوز إجمالي أصولها 20 مليون يورو، ويبلغ صافي مبيعاتها 40 مليون يورو أو أكثر، ويعمل لديها أكثر من 250 موظفًا. يشمل ذلك كلًّا من الشركات الأوروبية وفروع الشركات غير الأوروبية الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي. سيطال هذا أكثر من 50,000 شركة، من بينها نحو 10,000 شركة تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
سيتعين أيضًا على الشركات غير الأوروبية التي تحقق حجم مبيعات سنوي صافٍ يبلغ 150 مليون يورو في الاتحاد الأوروبي، وتمتلك فرعًا أو شركة تابعة واحدة على الأقل ضمن الاتحاد، تقديم تقارير الاستدامة. يجب على الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال اعتبارا من عام 2028.
مخطط اللوائح الوطنية للإبلاغ عن الغازات الدفيئة (الرابط موجود خارج ibm.com) هو الإطار الوطني الأسترالي للإبلاغ عن معلومات الشركة حول انبعاثات غازات الدفيئة وإنتاج الطاقة واستهلاك الطاقة ونشرها. تم إنشاؤه بموجب قانون اللوائح الوطنية للإبلاغ عن الغازات الدفيئة في عام 2007، ويتم مراقبته من قبل منظم الطاقة النظيفة.
يجمع مخطط النظام الوطني للإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري والطاقة NGER البيانات المتعلقة بالانبعاثات حول غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان (CH4) وأكسيد النيتروز (N2O) وسداسي فلوريد الكبريت (SF6) وأنواع معينة من مركبات الكربون الهيدروفلورية ومركبات الكربون المشبعة بالفلور. يجب أن تكون سجلات الأنشطة كافية لتمكين منظم الطاقة النظيفة من معرفة ما إذا كانت الشركة أو الشخص قد امتثل لالتزاماتها بموجب قانون النظام الوطني للإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري والطاقة.NGER.
ويشمل ذلك المعلومات التي يمكن استخدامها للتحقق من ملاءمة البيانات المبلغ عنها واكتمالها واتساقها وشفافيتها ودقتها أثناء التدقيق الخارجي.
الإبلاغ المبسط عن الطاقة والكربون SECR هو التوجيه الذي تقدمه الحكومة للمجموعات المطلوب منها الكشف عن استخدامها للطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمعلومات ذات الصلة. تم تقديم الإبلاغ المبسط عن الطاقة والكربون ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2019، عقب انتهاء صلاحية برنامج كفاءة الطاقة المعروف باسم التزامات خفض الكربون (CRC). وهو يقوم على متطلبات إعداد التقارير السابقة التي كانت تُفرض على الشركات المدرجة في البورصة ويوسعها، مع إضافة متطلبات جديدة للشراكات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الكبيرة غير المدرجة.
ويمكنه أيضًا مساعدة جميع المؤسسات في إعداد التقارير الطوعية حول مجموعة من الموضوعات البيئية، بما في ذلك الإبلاغ عن غازات الدفيئة واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية. وتُعد استراتيجية المملكة المتحدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أساسية في استراتيجية المملكة المتحدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على النحو المنصوص عليه في قانون تغير المناخ لعام 2008.
من المتوقع أن يحتاج ما يقدر بنحو 11,900 شركة مسجلة في المملكة المتحدة إلى الإبلاغ عن انبعاثات الطاقة والكربون بموجب إطار العمل الجديد.2
الشركات المدرجة التي تقدم تقارير وفق نظام الإبلاغ المبسط عن الطاقة والكربون ملزمة بالكشف عن استهلاكها للطاقة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من النطاقين 1 و2 بوحدة الأطنان المترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى قياس واحد على الأقل لشدة الانبعاثات من اختيارها للسنة المالية الحالية والسابقة. تظل انبعاثات النطاق 3 طوعية ولكنها موصى بها لمصادر الانبعاثات التي تعتبر مادية.
ستحتاج الشركات الكبيرة غير المدرجة والشركات ذات المسؤولية المحدودة أيضًا إلى الإبلاغ، كحد أدنى، عن استخدام الطاقة في المملكة المتحدة وانبعاثات غازات الدفيئة GHG المرتبطة بها من الكهرباء والغاز ووقود النقل، بالإضافة إلى مقياس واحد على الأقل من المقاييس. ويتطلب الإبلاغ عن كل بُعد من أبعاد الاستدامة هذه وتتبع تقدمها بمرور الوقت الوصول إلى بيانات موحدة وقابلة للتدقيق، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة أكبر باستخدام برنامج إعداد تقارير الاستدامة.
تهدف لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام SFDR(الرابط موجود خارج ibm.com) إلى توحيد الإبلاغ عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمنتجات والكيانات المالية داخل الاتحاد الأوروبي. وتقوم بذلك من خلال إلزام المراسلين بنشر بيان التأثير السلبي الرئيسي (PAI) الذي يوضح بالتفصيل إفصاحاتهم. تعمل لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام بالتنسيق مع التصنيف الأوروبي (EU Taxonomy) والتوجيه المقترح للإبلاغ عن الاستدامة للشركات الأوروبية (CSRD) لتشكيل الأساس لأجندة التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي.
يتعين على المؤسسات المالية، بموجب بيان مؤشرات التأثيرات السلبية الرئيسية (PAI) في SFDR، تقديم تقارير حول مؤشرات كمية متعددة، تشمل المتوسطات المرجحة لمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن محافظها الاستثمارية، والانبعاثات المرتبطة بأنشطتها الداخلية. ومن الناحية العملية، هذا يعني أنه يجب على المجموعة الإبلاغ عن نسبة أنشطة الشركات المستثمر فيها التي تمولها. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة المستثمر فيها تنتج 100 طن متري من النفايات الخطرة، وكان الكيان المالي يمتلك 20٪ من حقوق الملكية في تلك الشركة، فإن الكيان المالي يُبلغ عن 20 طنًا متريًا من النفايات الخطرة ضمن مؤشرات التأثيرات السلبية الرئيسية (PAI) في إطار بيان لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام.
تطلب وكالات التصنيف إجابات على جميع الأسئلة في إطار العمل وعادة ما يكون لديها عنصر تسجيل الدرجات.
ENERGY STAR® (الرابط موجود خارج ibm.com) هي آلية تصنيف وقياس معترف بها على المستوى الوطني في أمريكا الشمالية تغطي المباني التجارية عبر مجموعة متنوعة من أنواع استخدامات المباني.
ENERGY STAR® هو برنامج تطوعي تابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) يساعد الشركات والأفراد على توفير المال وحماية المناخ من خلال كفاءة الطاقة الفائقة. وتقارن التصنيفات أداء المبنى بالمباني المماثلة الأخرى، والتي تسمى مجموعة الأقران. يمكن لمُلّاك المباني مقارنة أدائهم داخليًا عبر محفظتهم العقارية وخارجيًا مع قطاعات مماثلة.
تستند نتائج ENERGY STAR® إلى بيانات من استطلاعات استهلاك الطاقة في المباني الوطنية، ما يسمح لمحفظة ENERGY STAR® بالتحكم في المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على الأداء في المبنى، بما في ذلك المناخ وساعات التشغيل وحجم المبنى. وهذا يعني أنه يمكن مقارنة المباني من مختلف أنحاء البلاد رغم اختلاف ظروف تشغيلها وتعرضها لأنماط مناخية مختلفة جنبًا إلى جنب لمعرفة مدى كفاءتها في الأداء الطاقي. العوامل المحددة التي تدخل في هذه المعايرة (مثل الساعات، وعدد العمال، والمناخ، وغيرها) ستعتمد على نوع العقار. تم ضبط المقياس من 1 إلى 100 بحيث يُمثل الرقم 1 أسوأ المباني أداءً، ويمثل الرقم 100 أفضلها أداءً، بينما يُمثل الرقم 50 المتوسط.
يقوم مؤشر داو جونز للاستدامة بتتبع أداء أداء الشركات الرائدة عالميًا من حيث المعايير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية (الرابط موجود خارج ibm.com) يتم استخدامه من قبل المستثمرين الذين يرغبون في تقييم الجوانب المالية وأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل مشترك لأداء الشركة.
يعتمد مؤشر داو جونز للاستدامة عملية اختيار مكونات واضحة وقائمة على قواعد، استنادًا إلى إجمالي درجات الاستدامة التي تحصل عليها الشركات من التقييم السنوي للاستدامة. يقارن التقييم السنوي للاستدامة (CSA) بين الشركات في 61 قطاعًا مختلفًا باستخدام استبيانات تتضمن مزيجًا من 80 إلى 100 سؤال مشترك بين القطاعات وأسئلة خاصة بكل قطاع. تحصل الشركات على درجات تتراوح بين 0 و100، بالإضافة إلى ترتيب مئوي لحوالي 20 معيارًا من معايير الاستدامة ذات الصلة المالية عبر الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. يتم اختيار الشركات الأعلى تصنيفًا فقط ضمن كل قطاع للانضمام إلى مجموعة مؤشرات داو جونز للاستدامة DJSI. يستفيد المستثمرون في هذه المؤشرات من فرصة الاستفادة من إمكانات الأداء لعوامل شائعة معروفة، مثل التقلب المنخفض، وعائد الأرباح، والقيمة، أو الزخم، مع تجنب المخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في محافظهم من خلال توجيه استثماراتهم نحو شركات أكثر استدامة.
باستخدام مقياس مكون من ست نجوم، يساعد النظام الوطني الأسترالي لتقييم البيئة المبنية NABERS أصحاب المباني في أستراليا على فهم كيفية تأثير الأصل على البيئة. كما أنها تساعد المستأجرين المحتملين على فهم مدى كفاءة استخدام الطاقة في مساحتهم المستأجرة.
يقارن النظام الوطني الأسترالي لتقييم البيئة المبنية أداء المبنى أو الإيجار بمعيار الذي يمثل أداء المباني الأخرى المماثلة في نفس الموقع. يحسب المُقيم المستقل درجات النظام الوطني الأسترالي لتقييم البيئة المبنية اعتمادًا على بيانات فعلية وقابلة للقياس لفترة 12 شهرًا عن المبنى أو الوحدة، مثل فواتير الكهرباء والمياه أو بيانات استهلاك النفايات، كأساس للتقييم. تتوفر تصنيفات النظام الوطني الأسترالي لتقييم البيئة المبنية لمباني المكاتب التجارية والإيجارات والفنادق ومراكز التسوق ومراكز البيانات. أعلن النظام الوطني الأسترالي لتقييم البيئة المبنية في عام 2019 عن خطة للتوسع في جميع أنواع المباني الرئيسية. بموجب قانون الإفصاح عن كفاءة الطاقة في المباني في أستراليا، يجب أن تحصل جميع المباني المعروضة للبيع أو المستأجرة التي تزيد مساحتها عن 10,000 قدم مربع على تصنيف النظام الوطني الأسترالي لتقييم البيئة المبنية. يُطلب من الحكومات استئجار مساحات في المباني ذات التقييمات 4.5 أو أعلى.
يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات على نحو متزايد لتقييم أداء المجموعة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال البيانات المتاحة للجمهور. تمثل هذه الممارسة، التي تُعرف باسم تجريف البيانات، تحديًا جديدًا للمجموعة لأنها تعني أن البيانات المستخدمة لتقييم الوصول إلى رأس المال خارجة إلى حد كبير عن سيطرتها.
تقوم شركات مختلفة بتجميع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مصادر متنوعة تشمل القوائم المصنفة وقوائم "الأفضل في"، ومواقع مراجعة المنتجات، ومنشورات وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، وقواعد بيانات الشركات، والمقالات الإخبارية لبناء ملف تعريفي للمنظمة.
على الرغم من أن نظم التسجيل هذه والبيانات المجزأة التي يتم جمعها من خلال تجريف البيانات لا توفر السياق أو المنهجية المستخدمة أو التفاصيل الدقيقة المطلوبة من معظم المستثمرين، إلا أن الممارسات أصبحت أكثر انتشارًا.
مع تزايد استخدام تقنية تجميع البيانات (Data Scraping)، ينبغي لفِرَق الاستثمار والاستدامة اعتماد النهج التالي لاستعادة السيطرة على بياناتهم وحماية تقييم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمؤسسة من العواقب السلبية الحتمية لتجميع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
-الخطوة 1: حدد وكالات التصنيف التي تحتاج إلى استهدافها. اتصل بالمستثمرين المؤسسيين الرئيسيين واسألهم عن وكالات التصنيف التي يستخدمونها.
-الخطوة 2: افهم ما البيانات التي تستخدمها وكالات التصنيف المستهدفة وكيف تقوم بالكشف عنها. واسأل وكالات التصنيف مباشرةً إن أمكن، أو ابحث عبر الإنترنت لمعرفة ما تستطيعه.
-الخطوة 3: تأكد من أن البيانات التي تقدمها والأماكن التي تشاركها فيها تلبي احتياجات وكالات التصنيف. لتحقيق ذلك، اتبع هذه النصائح:
تحقق من معلومات مجموعتك المتاحة للجمهور لضمان دقة البيانات التي تم جمعها بواسطة روبوتات استخراج البيانات بالذكاء الاصطناعي. إجراء تحليل للمصطلحات المستخدمة وتعديلها من أجل الوضوح. يجب تطبيق هذا التحليل على الموقع الإلكتروني لمجموعتك ومواقع المقارنة وقواعد بيانات بحث الشركات مثل بلومبرج.
تتبع المحادثات عبر الإنترنت لتحديد ما تم نشره عن المؤسسة ومحاولة تصحيح أي بيانات غير دقيقة. ومن الأمثلة على ذلك التقييمات، وقوائم أعمال جوجل، وتعليقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي والإشارات إلى المؤسسة.
توفير المزيد من البيانات في خطط عمل الاستدامة والتقارير. وانشر الوثائق الداعمة التي تتناول المزيد من التفاصيل حول أداء المؤسسة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويمكن بعد ذلك نشر هذه البيانات على موقع المؤسسة على الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي أو النظم الأساسية الأخرى.
يمكن النظر إلى مستقبل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من ثلاثة جوانب على الأقل: التغييرات التنظيمية، وتوحيد القطاع حول الأطر، والتكامل بين الأطر المختلفة. تشير جميع هذه الجوانب إلى اتجاه رئيسي واحد: توحيد أُطُر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
-التغييرات التنظيمية: تم إحراز تقدم مختلف عبر الاختصاصات القضائية الوطنية وفوق الوطنية. أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن اقتراح في مارس 2022 لإلزام الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على غرار فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وبالمثل، فإن حزمة التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي - تصنيف الاتحاد الأوروبي ولائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR)، والتي تتضمن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات CSRD ستطلب المزيد من الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من الشركات.
-تكتل القطاعات الصناعية: مع نضوج ممارسة الإبلاغ عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تتوحد الصناعات حول إطار العمل المفضلة. كانت البداية في هذا المجال من قبل قطاع العقارات، الذي يُفضل اعتماد إطار معيار الاستدامة العقارية العالمية GRESB في إعداد التقارير. ظهر هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة بين مجتمع المستثمرين، إذ يحث مديرو الأصول مثل BlackRock الجهات التي يستثمرون فيها على الالتزام بمعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة في تقاريرهم.
- توحيد الإطار: أدّت هذه التغييرات إلى نشوء مشهد تقارير تصبح فيه الأطر أكثر تخصصًا، كما هو الحال مع مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمبادرة العالمية لإعداد التقارير، أو تتجه نحو الاندماج، كما هو الحال مع المجلس الدولي لإعداد التقارير المتكاملة ومجلس معايير محاسبة الاستدامة SASB.
في ظل التقدم المستمر نحو لغة موحدة للتقارير المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإعلانات المتكررة التي تُصدر كل فترة، كيف يمكن للمؤسسات أن تتهيأ بشكل فعّال للتغيرات الحتمية التي ستطرأ على أطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟
ضمان وجود أساس بيانات دقيق وقابل للتدقيق في الوقت الحاضر يساعد على تفادي الأخطاء السابقة وتكييف العمليات مع التعديلات المستقبلية في تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ينبغي أن توفر لك أداة إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القدرة على إنشاء سجل بيانات يمكن تدقيقه مع ضمان دقة حسابات الانبعاثات.
يجب أن يتم تحديث تلك الأداة بانتظام بما يتسق مع متطلبات إطار العمل الجديد لضمان أن تظل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مواكبة لالتزامات السوق.
يجب على قادة الاستدامة توسيع نطاق اهتمامهم ليشمل جهات أخرى غير الأطراف المعنية التقليديين، ممن يمكنهم تزويدهم بالبيانات الدقيقة التي تتطلبها الأطر المختلفة والتعديلات التنظيمية.
اكتشف كل ما تحتاج إلى معرفته حول توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)، بما في ذلك الامتثال ومتطلبات إعداد التقارير والتواريخ الرئيسية والمزيد.
استكشف آلية إعداد التقارير وفق توجيه CSRD باستخدام IBM Envizi وتعرّف على كيفية تلبية متطلبات الإفصاح الخاصة بك.
في هذا النقاش العميق، تعرّف على استراتيجية مجموعة Ikano، وهي تكتل متعدد الجنسيات يعمل في قطاعات متنوعة، واستعداده لإعداد تقارير وفق توجيه CSRD.
تعرف على أسباب تصنيف تقييم IDC MarketScape: بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون حول العالم لعام 2024 IBM في مصاف الشركات الرائدة.
تمكَّن من تبسيط إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتلبية متطلبات الامتثال والإبلاغ.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
إنشاء استراتيجية بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتفعيل أهداف الاستدامة وزيادة الشفافية.
تمكَّن من تبسيط تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتلبية متطلبات الامتثال والإبلاغ باستخدام برامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من IBM Envizi.
1 "قام المجلس الدولي لإعداد التقارير المتكاملة ومجلس معايير محاسبة الاستدامة بتأسيس مؤسسة التقارير القيمية، حيث يوفران مجموعة شاملة من الأدوات لتقييم القيمة وإدارتها والتواصل بشأنها"(الرابط موجود خارج ibm.com) مؤسسة التقارير القيمية، يونيو 2021.
2 "تتيح الأداة الرقمية الجديدة إعداد تقارير أسهل عن الطاقة والكربون" (الرابط موجود خارج ibm.com) الموقع الرسمي لحكومة المملكة المتحدة (GOV.UK)، مارس 2020.