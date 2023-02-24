ما هو مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)؟

يقوم مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2011، بإنشاء وصيانة معايير خاصة بالصناعة توجه إفصاح الشركات عن معلومات الاستدامة الجوهرية ماليًا للمستثمرين وأصحاب المصلحة الماليين الآخرين.
بصفتها إطارًا توجيهيًا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، تحدد معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) قضايا الاستدامة التي قد تؤثر على الأداء المالي والقيمة المؤسسية للشركات في 77 قطاعًا صناعيًا. تتضمن هذه المعايير الخاصة بكل قطاع 6 مواضيع إفصاح و 13 مقياسًا محاسبيًا عبر 5 أبعاد رئيسية للاستدامة— البيئة، ورأس المال الاجتماعي، ورأس المال البشري، ونموذج الأعمال والابتكار، والقيادة والحوكمة.
تم وضع معايير SASB باستخدام عملية مفتوحة لوضع المعايير تضمنت بحثًا قائمًا على الأدلة، ومشاركة مفتوحة من الشركات والمستثمرين وخبراء الموضوع، وإشراف وموافقة مجلس معايير SASB. يمكن للمؤسسات استخدام هذه المعايير كإرشادات عند الكشف عن مخاطر وفرص الاستدامة التي تؤثر على قيمة مؤسساتها.
تُشكّل تغيّرات المناخ العديد من قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للاقتصاد العالمي. يحتاج المستثمرون إلى فهم كيفية تأثير هذه القضايا على الأداء المالي للشركات، لكنهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى تقارير حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية موحدة وقابلة للمقارنة واللازمة لإرشاد قراراتهم الرأسمالية.
تساعد إفصاحات الاستدامة مثل معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) في تلبية هذه الحاجة من خلال مساعدة الشركات على تحديد وقياس وإدارة وإعداد التقارير عن المجموعة الفرعية من موضوعات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تؤثر بشكل مباشر على خلق قيمة المؤسسة على المدى الطويل.
يوفر نهج وضع المعايير الخاص بمجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)—القائم على خصوصية الصناعة والأهمية النسبية المالية—أساسًا متينًا للإفصاح عن معلومات الاستدامة. تتضمن ميزات SASB ما يلي:
تهدف معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) إلى تزويد المستثمرين بإفصاحات حول الاستدامة تكون ذات صلة وموثوقة وقابلة للمقارنة بين الشركات على أساس عالمي. معظم مقاييس مجلس معايير محاسبة الاستدامة ذات صلة بالشركات والمستثمرين على مستوى العالم، ويجري حاليًا مراجعة المقاييس المتبقية لتعزيز قابليتها للتطبيق على الصعيد العالمي.
تسعى معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) إلى تحديد قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأكثر صلة بالأداء المالي للشركات في 77 قطاعًا. وتُعتبر معلومات الاستدامة جوهرية من الناحية المالية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يغير بشكل كبير ملف تعريف مخاطر الشركة أو يؤثر على تخصيص رأس المال.
يقوم مجلس معايير مجلس محاسبة الاستدامة (SASB) (الذراع المسؤول عن وضع المعايير في SASB) بجمع الأدلة من مصادر خارجية لتحديد الأثر المالي لكل قضية من قضايا الاستدامة المحددة في جميع الصناعات التي يتناولها. ولضمان أهمية قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لصناعة ما بمرور الوقت، فإنه يأخذ في الاعتبار أيضًا المحركات التنظيمية والبيئية والمالية لتلك الصناعة تحديدًا.
تُركز معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) على تحسين الإفصاح عن قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بكل صناعة، لأنه ليست كل قضايا الاستدامة ذات أهمية متساوية لكل صناعة، وفي بعض الأحيان تتجلى قضية الاستدامة نفسها بشكل مختلف عبر الصناعات.
يطلب مجلس المعايير مدخلات من أصحاب المصلحة المعنيين—بما في ذلك الشركات والمستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق—عند النظر في قضايا الاستدامة التي ينبغي الإفصاح عنها لقطاع صناعي.
معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) تتناول أهمية قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بناءً على الفروقات الدقيقة لكل صناعة. هذه الخصوصية الصناعية تميز معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة عن أطر إعداد تقارير الاستدامة الأخرى مثل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) والمجلس الدولي لإعداد التقارير المتكاملة (IIRC).
يتضمن إطار عمل SASB أداتين لمساعدة المؤسسات على إجراء إفصاحات خاصة بالصناعات وإعداد التقارير بما يتماشى مع إطار العمل المقبول عالميًا:
تُصوِّر خريطة الأهمية النسبية بصريًا كيف أن 26 قضية استدامة عامة ذات أهمية مالية لـ 77 صناعة، مصنفة وفقًا لنظام التصنيف الصناعي المستدام القائم في الولايات المتحدة.
يتم تصنيف قضايا الاستدامة تحت خمسة أبعاد رئيسية، يُشار إليها أحيانًا بمؤشر SASB:
يتم تجميع الصناعات في هذه الفئات الأوسع:
تساعد الخريطة المؤسسات على فهم قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ذات الصلة بالصناعات ولماذا يحتاجون إلى قياسها وإعداد التقارير عنها.
أداة "مكتشف الأهمية النسبية" هي أداة لمقارنة الشركات أو الصناعات على خريطة الأهمية النسبية وإيجاد موضوعات الإفصاح ذات الصلة بصناعات محددة. يمكن للمستخدمين مقارنة ما يصل إلى أربع صناعات لفهم الاختلافات والتشابهات في موضوعات الإفصاح الخاصة بهم.
معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) تجذب الشركات والمستثمرين لأسباب مختلفة.
يمكن للشركات استخدام معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) للمساعدة في تلبية احتياجات المستثمرين للحصول على إفصاحات استدامة قابلة للمقارنة ومتسقة وذات أهمية مالية. نظرًا لأن معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة مصممة خصيصًا لصناعات محددة وتكمل معايير وأطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى، يمكن للشركات من جميع الأنواع وفي جميع الصناعات تبني توجيهاتها بسهولة. في الوقت الحالي، تقوم ما يصل إلى 2230 شركة في 70 ولاية قضائية و 66 سوقًا بالإبلاغ بما يتماشى مع مقاييس مجلس معايير محاسبة الاستدامة.1
يرى المستثمرون أن معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) تستند إلى الصناعة، وتعتمد على المقاييس، وتركز على الأهمية النسبية المالية، مما يُمكّن من دمج اعتبارات الاستدامة في قرارات الاستثمار والإشراف عبر المحافظ العالمية وفئات الأصول. وينظر المستثمرون إلى معايير SASB باعتبارها الطريقة الرئيسية للشركات للإفصاح عن معلومات الاستدامة الخاصة بها بتنسيق موحد وقابل للمقارنة. وحتى كتابة هذه السطور، يعتمد 327 مستثمراً مؤسسياً—يمثلون 28 سوقاً و82 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة—على الإفصاحات المستندة إلى معايير SASB لتوجيه عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بهم.1
ينظر الخبراء بشكل متزايد إلى أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) باعتباره مؤشرًا رئيسيًا على الجدوى المالية طويلة الأجل للمؤسسة. وتستخدم الحكومات والمستثمرون والمؤسسات المالية وعامة الناس بشكل متزايد إرشادات ESG وأطر عمل إعداد التقارير لمقارنة نماذج أعمال الشركات وتمييز الشركات الرائدة عن الشركات ذات الأداء الضعيف. وتجعل معايير الاستدامة أطر إعداد التقارير قابلة للتنفيذ، مما يتيح الكشف بشكل قابل للمقارنة وموحد عن بيانات ESG في تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات أو تقارير ESG أو التقارير السنوية.
تحدد معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) معلومات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ذات الأهمية المالية لتقييم كيفية إنشاء المؤسسة لقيمة المؤسسة. وهي أداة عملية لتطبيق أطر إعداد تقارير ESG القائمة على المبادئ، مثل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) والإطار المتكامل لإعداد التقارير (IIRC). تم تصميم إطار عمل مجلس معايير محاسبة الاستدامة لدعم الشركات في مشاركة تأثيراتها الخارجية في مجال ESG بلغة المستثمرين والدائنين وأصحاب المصلحة الماليين الآخرين.
تُعدّ معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) مكمّلة لإطار عمل TCFD وتوفر إرشادات حول تلبية متطلبات TCFD في تقارير SASB. كما تُكمل معايير SASB معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وتستخدم العديد من الشركات مزيجًا من SASB و GRI و TCFD لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لمختلف أصحاب المصلحة والجمهور.
توفر معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) مجموعة خاصة بكل صناعة من موضوعات الإفصاح المتعلقة بالمناخ والمقاييس المرتبطة بها لمساعدة الشركة على تنفيذ توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) بشكل أكثر فعالية. وقد تزايد تقارب المستثمرين حول مزيج من توصيات TCFD ومعايير SASB كأدوات أساسية لتزويد الأسواق المالية بإفصاحات مالية فعالة تتعلق بالمناخ والاستدامة. وبينما تركز معايير SASB على الإفصاح عن معلومات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات(ESG) ذات أهمية نسبية مالياً وخاصة بكل صناعة، تميل توصيات TCFD نحو معالجة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
اعتبارًا من أغسطس 2022، تم دمج مؤسسة إعداد تقارير القيمة—مقر معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)—ومجلس معايير الإفصاح عن المناخ في مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لإنشاء أول مجلس دولي لمعايير الاستدامة (ISSB). وتخضع معايير SASB الآن لإشراف مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB).
يستند مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) إلى توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) ومتطلبات القطاعات الصناعية لأطر عمل مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) للاستجابة بشكل مباشر للحاجة إلى الشفافية والتبسيط في مشهد الإفصاح عن الاستدامة. يشجع مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) المعدّين والمستثمرين على الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لمعايير SASB واستخدامها حتى تحل معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) محل معايير SASB.
من بين جميع أطر إعداد التقارير الأخرى الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، يعتبر إطار عمل مبادرة التقارير العالمية (GRI) الأكثر تشابهًا مع معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB). بينما تستخدم المؤسسات في أي قطاع إطار عمل مبادرة التقارير العالمية، فإن معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة خاصة بصناعة معينة وتغطي موضوعات إفصاح محددة لـ 77 صناعة. يغطي إطار عمل مبادرة التقارير العالمية تأثير المؤسسة على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، في حين تركز معايير SASB على موضوعات الاستدامة ذات الأهمية المالية.
يمكن استخدام برمجيات الاستدامة ومحاسبة الكربون لمراقبة مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للمؤسسة وجمع البيانات ذات الصلة لتحليلها. يمكن للمؤسسات استخدام البرمجيات لأتمتة عملية الإفصاح والتأكد من توافقها مع معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB).
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