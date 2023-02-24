ما هو مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)؟

بصفتها إطارًا توجيهيًا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، تحدد معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) قضايا الاستدامة التي قد تؤثر على الأداء المالي والقيمة المؤسسية للشركات في 77 قطاعًا صناعيًا. تتضمن هذه المعايير الخاصة بكل قطاع 6 مواضيع إفصاح و 13 مقياسًا محاسبيًا عبر 5 أبعاد رئيسية للاستدامة— البيئة، ورأس المال الاجتماعي، ورأس المال البشري، ونموذج الأعمال والابتكار، والقيادة والحوكمة.

تم وضع معايير SASB باستخدام عملية مفتوحة لوضع المعايير تضمنت بحثًا قائمًا على الأدلة، ومشاركة مفتوحة من الشركات والمستثمرين وخبراء الموضوع، وإشراف وموافقة مجلس معايير SASB. يمكن للمؤسسات استخدام هذه المعايير كإرشادات عند الكشف عن مخاطر وفرص الاستدامة التي تؤثر على قيمة مؤسساتها.