ما المقصود بإعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)؟

تختلف متطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات بين المناطق الجغرافية، ونادرًا ما توجد معايير متفق عليها على نطاق واسع، وذلك يعني أن محتوى تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات وطولها وأسلوبها يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا بين المؤسسات. ويمكن اعتبار ذلك أمرًا إيجابيًا من جانب بعض المؤسسات، حيث يتيح لها المرونة في تصميم تقاريرها وتصنيفها على النحو الذي تراه مناسبًا.

يتمثل الجانب السلبي لغياب معايير موحدة لتقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات في أن المؤسسات قد تختار بشكل انتقائي المعلومات التي تكشف عنها وتبرزها في تقاريرها. ولا يقتصر أثر ذلك في صعوبة إجراء مقارنات دقيقة بين المؤسسات، بل قد يؤدي أيضًا إلى اتهامات التمويه الأخضر وإلحاق الضرر بالسمعة.

لتجنب ذلك، يجب على المؤسسات أن تسعى لأن تكون منفتحة قدر الإمكان في تقاريرها. ويشمل ذلك الإفصاح عن جوانب القصور في المسؤولية الاجتماعية للشركات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، إلى جانب النجاحات التي تحققت. كلما كانت المؤسسة أكثر شفافية، زادت احتمالية ثقة المستهلكين في أن هذه القضايا تهم المؤسسة حقًا.