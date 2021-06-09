CDP هو إطار عمل طوعي شائع لإعداد التقارير تستخدمه الشركات للكشف عن المعلومات البيئية للأطراف المعنية (المستثمرين والموظفين والعملاء). يتم الانتهاء من إعداد التقارير على أساس سنوي، حيث تفتح البوابة في أبريل من كل عام وتكون عمليات التقديم في شهر يوليو.
يحتفظ CDP بهذه البيانات في قاعدة بيانات مفتوحة ويؤكّد أنه يمتلك أكثر مجموعة شاملة في العالم من البيانات البيئية المُبلَّغ عنها ذاتيًا.
بالنسبة للشركات، يقدم CDP حاليًا ثلاثة استبيانات(تغير المناخ، والأمن المائي، والغابات). يتم تسجيل كلٍّ من هذه الاستبيانات باستخدام منهجيات مختلفة. وتشمل الاستبيانات أسئلة عامة إلى جانب أسئلة خاصة بقطاعات تستهدف القطاعات عالية التأثير. يتم إجراء تسجيل استبيانات CDP من قِبل شركاء تسجيل معتمدين مدربين من قِبل CDP.
يمكن استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها بواسطة CDP من قِبل كلٍّ من المستثمرين والمؤسسات المبلغة نفسها. يمكن للمستثمرين استخدام CDP لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أداء الاستدامة، ويمكن للشركات أن تدفع العمل في مجال تغير المناخ والموارد المائية وغيرها من المجالات الحساسة.
في عام 2003، كان عدد الجهات التي تقدّم تقارير إلى CDP لا يتجاوز بضع مئات. ومنذ ذلك الوقت، ارتفعت أعداد التقارير بشكل كبير، إن لم يكن بشكل أُسّي. ففي عام 2020، تم الإعلان عن أرقام إفصاح قياسية، حيث قدّم أكثر من 9600 جهة تقاريرها إلى CDP، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق، و70% منذ توقيع اتفاق باريس عام 2015.
يتكون إطار عمل CDP من قائمة طويلة من الأسئلة للمؤسسات للإجابة عنها. في عام 2021، اتخذ ذلك شكل وثيقة مكونة من 88 صفحة تحتوي على أكثر من 200 سؤال. إن جمع البيانات المطلوبة والرد على استبيان CDP ليس بالأمر الهين. في تقرير صدر عام 2021 بعنوان "اmart Innovators: Corporate ESG & Sustainability Software"، قدّرت شركة Verdantix (وهي شركة تحليل مستقلة) أن "الاستجابة بشكل مناسب لاستبيان CDP... قد تستغرق من فريق مكون من 30 موظفًا أكثر من 40 يوم عمل."
يتضمن استبيان CDP بشأن تغير المناخ مجموعة من الأسئلة النوعية والكمية. تُعدّ برامج إعداد تقارير الاستدامة مناسبة بشكل خاص لدعم الإجابات عن الأسئلة التي تتطلب بيانات كمية. يمكن للبرامج تبسيط حسابات الانبعاثات، لا سيما في حساب انبعاثات النطاق 2 باستخدام الطريقة المطلوبة القائمة على السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون مفيدة للاحتفاظ بمكتبة من عوامل الانبعاثات المستخدمة لحساب كثافة الانبعاثات والانبعاثات المطلقة (النطاق 1، والنطاق 2 القائم على الموقع، والنطاق 2 القائم على السوق، والنطاق 3)، ويمكنها فصل الانبعاثات حسب الدولة/المنطقة، والمجموعة، والمرفق، والنشاط.
تقوم مجموعة حلول Envizi الخاصة بإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بجمع البيانات من مصادر مختلفة داخل منصة واحدة تقوم تلقائيًا بحساب الانبعاثات، واستهلاك الطاقة، وتصنيفات المباني، ومؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الرئيسية. وبعد ذلك تصبح هذه البيانات متاحة عبر لوحات عرض بصرية وتقارير متعددة يمكن تصديرها بصيغ مختلفة، بحيث تتمكّن المؤسسات من استخدام هذه الرؤى عبر أُطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المختلفة أو لتلبية متطلبات الامتثال الداخلي.
