IBM Envizi: Sustainability Program Tracking
يمكنك تتبع وإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومبادرات الاستدامة لضمان تحقيق نتائج البرنامج في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية
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رسم توضيحي يمثل تتبع برنامج الاستدامة في IBM Envizi
منصة واحدة لتسجيل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة وإعداد التقارير بشأنها

يقوم IBM Envizi: Sustainability Program Tracking، وهو برنامج قوي لإدارة الاستدامة، بإنشاء وتسجيل وتتبع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبيانات الاستدامة، مثل التوقعات والجداول الزمنية والتدفقات النقدية والأهداف والمنجزات في نظام مركزي.

تتيح أداة Envizi Scenario Modelling Tool إمكانية التخطيط والتنبؤ على مستوى المبتدئين. كما يساعد دمج Envizi مع أداة IBM Planning Analytics الرائدة في المجال المستخدمين أيضًا على تحقيق قدرات أكثر تقدمًا، بما في ذلك التنبؤ المعقد وتحليل ماذا لو.
ميزات الوحدة
أداة نمذجة السيناريوهات يمكنك تقييم التأثير المحتمل للمشاريع وإعداد التقارير بذلك بناءً على سيناريوهات مختلفة باستخدام أداة وضع نماذج السيناريوهات، ما يلغي الحاجة إلى تعزيز مبادرات الاستدامة دون توفُّر معارف بشأن التأثير المحتمل.
التنبؤ والتخطيط يمكنك إجراء تخطيط الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات متعدد المتغيرات، وتشغيل نماذج التحسين وإجراء عمليات المحاكاة لتلبية مؤشرات الأداء الرئيسية للاستدامة.
تغطية واسعة النطاق للمحفظة يمكنك مراقبة مشاريع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتنوعة، للتوسع إلى ما هو أبعد من برامج خفض الانبعاثات أو برامج كفاءة الطاقة لمراقبة مشاريع الاستدامة الأخرى، مثل مشاريع تحويل النفايات والحد من استهلاك المياه وإعادة التدوير.
تصورات قوية يمكنك عرض مبادرات الاستدامة ومراقبتها لتتبع التقدم المحرز والمساهمة في تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويمكنك ترتيب مبادرات الاستدامة وتحديد أولوياتها بناءً على التأثير وحجم التوفير.
إدارة المشروعات يمكنك الاستفادة من ميزات إدارة المشروعات المتكاملة والمصممة من أجل مبادرات الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بداية من تصور الفكرة إلى اكتمال المشروع، بحيث يكون لديك سجل واحد للرجوع إليه.
ميزات إضافية

حسابات الأثر المالي

يمكنك إنشاء مقاييس مالية للمشروع مثل معدل العائد الداخلي (IRR) وصافي القيمة الحالية (NPV).

تتبع البرامج استنادًا الموقع

يمكنك المراقبة لتحديد الموقع أو مجموعة المواقع التي تحقق أداءً جيدًا عند مقارنتها بمعايير مبادرات الاستدامة الخاصة بها وكذلك تحديد المواقع التي قد تكون بحاجة إلى التدخل.

لوحات معلومات سهلة الاستخدام

يمكنك تصور وتتبع مبادرات الاستدامة الخاصة بك باستخدام PowerReport (الذي يتضمن Microsoft Power BI) وتطبيق الفلاتر لإنشاء التقرير الذي تحتاجه- كل ذلك من داخل منصة IBM Envizi.
المزايا نظام تسجيل واحد

يمكنك تسجيل البيانات على مستوى جميع مبادرات الاستدامة في نظام مركزي لتتبع التقدم المحرز ومدى تأثير برامج الاستدامة وبرامج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تنفذها.

 زيادة المساءلة

يمكنك تتبع التقدم المحرز وتقييم جم التوفير المحقق وافتراضات دراسة الجدوى لضمان محاسبة جميع الأطراف المعنية.

 مبادرات ذات أولوية

يمكنك المقارنة بين مشروعات الاستدامة و الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى منظمتك لتقييم المشروعات الأكثر تأثيرًا التي تدعم أهداف الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تنفذها ووضعها على رأس قائمة الأولويات.
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك وتبسيط تقاريرك.

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