يقوم IBM Envizi: Sustainability Program Tracking، وهو برنامج قوي لإدارة الاستدامة، بإنشاء وتسجيل وتتبع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبيانات الاستدامة، مثل التوقعات والجداول الزمنية والتدفقات النقدية والأهداف والمنجزات في نظام مركزي.



تتيح أداة Envizi Scenario Modelling Tool إمكانية التخطيط والتنبؤ على مستوى المبتدئين. كما يساعد دمج Envizi مع أداة IBM Planning Analytics الرائدة في المجال المستخدمين أيضًا على تحقيق قدرات أكثر تقدمًا، بما في ذلك التنبؤ المعقد وتحليل ماذا لو.