يقوم IBM Envizi: Sustainability Program Tracking، وهو برنامج قوي لإدارة الاستدامة، بإنشاء وتسجيل وتتبع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبيانات الاستدامة، مثل التوقعات والجداول الزمنية والتدفقات النقدية والأهداف والمنجزات في نظام مركزي.
تتيح أداة Envizi Scenario Modelling Tool إمكانية التخطيط والتنبؤ على مستوى المبتدئين. كما يساعد دمج Envizi مع أداة IBM Planning Analytics الرائدة في المجال المستخدمين أيضًا على تحقيق قدرات أكثر تقدمًا، بما في ذلك التنبؤ المعقد وتحليل ماذا لو.
حسابات الأثر المالي
يمكنك إنشاء مقاييس مالية للمشروع مثل معدل العائد الداخلي (IRR) وصافي القيمة الحالية (NPV).
تتبع البرامج استنادًا الموقع
يمكنك المراقبة لتحديد الموقع أو مجموعة المواقع التي تحقق أداءً جيدًا عند مقارنتها بمعايير مبادرات الاستدامة الخاصة بها وكذلك تحديد المواقع التي قد تكون بحاجة إلى التدخل.
لوحات معلومات سهلة الاستخدام
يمكنك تصور وتتبع مبادرات الاستدامة الخاصة بك باستخدام PowerReport (الذي يتضمن Microsoft Power BI) وتطبيق الفلاتر لإنشاء التقرير الذي تحتاجه- كل ذلك من داخل منصة IBM Envizi.
يمكنك تسجيل البيانات على مستوى جميع مبادرات الاستدامة في نظام مركزي لتتبع التقدم المحرز ومدى تأثير برامج الاستدامة وبرامج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تنفذها.
يمكنك تتبع التقدم المحرز وتقييم جم التوفير المحقق وافتراضات دراسة الجدوى لضمان محاسبة جميع الأطراف المعنية.
يمكنك المقارنة بين مشروعات الاستدامة و الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى منظمتك لتقييم المشروعات الأكثر تأثيرًا التي تدعم أهداف الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تنفذها ووضعها على رأس قائمة الأولويات.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك وتبسيط تقاريرك.