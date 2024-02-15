NABERS هو نظام تصنيف موحد للمباني والذي ينظر إلى أداء الاستدامة للمباني التجارية في جميع أنحاء أستراليا. ويوفر النظام الوطني الأسترالي لتصنيفات البيئة المبنية، الذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسم NABERS اختصارًا، تصنيفًا نجميًا من أصل 6، على غرار تصنيف كفاءة الطاقة الشائع في الأجهزة، للمباني مثل المكاتب والمستشفيات ومراكز التسوق والفنادق.
نجمة واحدة على مقياس NABERS هي أدنى تصنيف، حيث إن 6 نجوم هي الأعلى (علامة على مبنى "رائد في السوق"، يُظهر كفاءة بيئية استثنائية). المبنى الذي يحتوي على تصنيف NABERS البالغ 6 نجوم أفضل بشكل كبير من المبنى الذي يحتوي على 5 نجوم وسيحتوي على ما يقرب من نصف كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتعكس النجوم الثلاث تصنيفًا "متوسطًا"، لكنها تمثل مستوى أساسيًا جيدًا، لذلك يمكن لمالكي المباني والمديرين العمل من أجل تحسين كفاءة الطاقة.
تتناول متطلبات تصنيف NABERS أربع فئات عند تقييم تصنيف المبنى:
يستخدم نظام التصنيف، نظام مقارنة للمباني المماثلة وينظر فقط إلى العناصر التي يمكن لمال/ مدير المبنى التأثير فيها وتحسينها. على سبيل المثال، مدى كفاءة المبنى في فصل نفاياته لإعادة تدويرها. وهذا يعني أن تصنيف الست نجوم يمكن تحقيقه نظريًا لكل مبنى.
يحلل نظام تصنيفات NABERS الأداء على مدى 12 شهرًا ليعكس مجموعة من حالات التشغيل (على سبيل المثال، خلال أشهر الصيف والشتاء عندما يميل استخدام الطاقة إلى التقلب). فهو يوضح الأداء التشغيلي واستدامة المباني على مدار العام بأكمله ويختصره في تصنيف بسيط بالنجوم.
تتم إدارة NABERS على المستوى الوطني من قِبل مكتب NSW للبيئة والتراث، نيابة عن حكومات الكومنولث والولايات والأقاليم، وقد تم توسيع النظام دوليًا إلى المملكة المتحدة (NABERS UK) ونيوزيلندا (NABERS NZ)، حيث يتم تشغيله محليًا بدعم من حكومة NSW.
في حين أن المشاركة في تصنيفات NABERS بشكل عام طوعية، إلا أن هناك حالات تكون فيها مطلوبة. على سبيل المثال، حددت الحكومة الأسترالية أن المباني الحكومية الجديدة يجب أن تحصل على تصنيف طاقة 4.5 نجوم من NABERS. كما أنه مطلوب عند تأجير أو تأجير من الباطن أو بيع مساحات مكتبية تجارية تزيد مساحتها عن 2,000 متر مربع. على نحو متزايد، تطلب الحكومات المحلية في جميع أنحاء أستراليا أيضًا الحد الأدنى من NABERS للتطورات الجديدة واسعة النطاق.
كل مبنى، بغض النظر عن بصمته المادية، له تأثير في البيئة. تسهم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخلص من النفايات واستخدام المياه في التأثير البيئي الذي خلفته المباني، حيث يأتي ما يقرب من 40 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من البيئة المبنية. لا يؤثر تتبع تصنيفات NABERS في المطورين لتصميم مبانٍ جديدة مع وضع الاستدامة في الحسبان فحسب، بل يشجع أيضًا على ترقية المرافق والأصول إلى مباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
التحسينات على تصنيف NABERS هي مسؤولية ليس فقط مالك المبنى ولكن جميع المستأجرين أيضًا، وتقيس متطلبات التصنيف التأثير الفعلي، وليس النية فقط. وهذا يعني أن ذلك يعكس الأداء الحقيقي، وليس مجرد الخطط.
يوفر تصنيف NABERS أيضًا أسسًا لتحسين أنشطة المباني والإيجارات لتحسين أداء الاستدامة. ويكشف التتبع المنتظم والتسجيل لتصنيفات NABERS عن نقاط الضعف ومجالات التحسين. كما يوفر تصنيف النجوم المنخفض في فئات التركيز اتجاهًا واضحًا لمجالات التركيز.
على الرغم من أن متطلبات تصنيف NABERS طوعية، إلا أن تحسين تصنيف NABERS له فائدة كبيرة، بالإضافة إلى تحسين الأثر البيئي. ويمكن أن يؤدي انخفاض تكاليف التشغيل، مثل فواتير الطاقة، إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة، كما أن الاستثمارات في تحسينات الكفاءة ستدفع تكاليفها بسرعة كبيرة بشكل عام. وتسهم كل هذه العوامل أيضًا في تحقيق فوائد للسمعة، حيث يتم التحقق بشكل مستقل من المباني التي تتبع متطلبات تصنيف NABERS على أنها أكثر استدامة للبيئة وأكثر جاذبية للمقيمين.
يتم احتساب تصنيفات NABERS من خلال النظر في البيانات المقدمة من خلال معلومات الأداء المقاسة والمؤكدة، مثل استهلاك الطاقة والمياه. ويتم تعديل هذه المعلومات لمقارنتها بالمباني الأسترالية الأخرى المماثلة لإنتاج تصنيف النجوم. فهو يأخذ بيانات استهلاك الطاقة والمقاييس الأخرى ويقيسها إلى معيار ويحولها إلى درجة يسهل فهمها. ونظرًا لأن توحيد بيانات مرفق الخدمات لأطر العمل مثل NABERS قد يكون معقدًا بالنسبة إلى المجموعات، فقد طورت IBM Envizi أداة تحليلات فاتورة مرفق الخدمات لدعم المجموعات التي لديها مباني كثيفة الاستهلاك للطاقة بحيث يمكن التقاط بيانات فواتير مرفق الخدمات بسهولة وتفسيرها إلى رؤى في الوقت الفعلي.
وتتوفر حاليًا تصنيفات NABERS لمباني المكاتب والمستشفيات ومراكز البيانات ومراكز التسوق ورعاية المسنين والمباني السكنية والفنادق. ومع ذلك، لا تتوفر بعض فئات القياس إلا لأنواع معينة من المباني. على سبيل المثال، لا يتوفر تصنيف جودة البيئة الداخلية إلا لمباني المكاتب، حيث أن قياس IEQ هو الأكثر ملاءمة لاستخدام هذا المبنى، مقارنةً بمركز البيانات أو المستشفى.
يتم الاعتراف بتصنيف NABERS في جميع أنحاء أستراليا لأنه يتم التحقق منه بشكل مستقل. ويساعد الحصول على تصنيف NABERS كل عام على تتبع التقدم، أو بدلاً من ذلك تحديد المخالفات.
كما أن NABERS قادر أيضًا على توفير شهادة محايدة للكربون للبيئة المبنية لأولئك الذين يرغبون في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم إلى أبعد من ذلك. ويوفر موقع NABERS الرسمي مجموعة من أدوات الحساب لتقدير التصنيفات الحالية للمبنى والتنبؤ بما يمكن أن تكون عليه هذه التصنيفات مع التغييرات والترقيات. ويمكن أن تساعد هذه النتائج الإرشادية أصحاب الأعمال والمديرين على تحديد فرص التحسين.
وبمجرد الحصول على تصنيف NABERS، فإنه يعمل كمعيار لتتبع تقدم الاستدامة في المبنى. هناك طريقتان لتحسين التصنيف من خلال التغييرات التشغيلية وترقيات المعدات.
على سبيل المثال، استبدال أضواء الهالوجين بكرات LED أكثر كفاءة يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 75٪، وبما أنها تتطلب تغييرات أقل بكثير، فإنه يؤدي أيضا إلى تقليل الهدر. يتمثل التغيير التشغيلي الذي يمكن أن يحسن تقييم NABERS في إغلاق الأضواء وتكييف الهواء بالكامل عندما تكون المساحة شاغرة ، على سبيل المثال في مبنى المكاتب في نهاية الأسبوع.
تُعد برامج إدارة الطاقة مثل IBM® Envizi طريقة فعالة أخرى لتحديد نقاط الضعف والفرص لتحسين المباني.
استخدام البرامج لإدارة تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعمل على تحسين كفاءة وجودة التقاط البيانات. على سبيل المثال، IBM Envizi هي مزود برمجيات مزود بنظام NABERS يمكنه تخزين البيانات المتعلقة ب NABERS وتقديم التقييمات الإرشادية على منصة واحدة. باستخدام هذه المنصة المركزية، يمكن عرض البيانات عبر محفظة مجموعة وحسابها باستخدام خوارزمية NABERS الرسمية.
