ما المقصود بتقارير الطاقة والكربون المبسّطة؟

بالنسبة إلى أكثر من 11,900 مؤسسة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تُعدّ تقارير الطاقة والكربون المبسّطة متطلبًا إلزاميًا للتقارير السنوية. فإنه شرط لـ:

جميع الشركات المدرجة (أي الشركات المدرجة في البورصة العامة)، والتي يتعين عليها بالفعل الامتثال لتقارير الغازات الدفيئة

الشركات "الكبيرة" غير المدرجة المسجلة في المملكة المتحدة

الشراكات ذات المسؤولية المحدودة "الكبيرة" (LLPs)

وفقًا لقانون الشركات لعام 2006، تُعد الشركات "كبيرة" إذا كانت تستوفي معيارين على الأقل من المعايير التالية:

حجم مبيعات لا يقل عن 36 مليون جنيه إسترليني

ميزانية عمومية لا تقل عن 18 مليون جنيه إسترليني؛ أو

تضم ما لا يقل عن 250 موظفًا

ومع ذلك، هناك استثناءات. المؤسسات التي تستهلك مستوى منخفضًا من الطاقة (40 ميغاواط ساعة أو أقل خلال فترة إعداد التقرير) ليست ملزمة بالامتثال لتقارير الطاقة والكربون المبسّطة. والمؤسسات في القطاع العام وتلك التي تقوم بأنشطة عامة، مثل الجمعيات الخيرية والجامعات والمستشفيات والأكاديميات، ليست ملزمة بتقديم تقارير الطاقة والكربون المبسّطة. ومع ذلك، يُشجِّعها على إعداد تقرير عن استهلاكها للطاقة وانبعاثاتها الكربونية بطريقة مماثلة.

عند قياس عتبة 40 ميغاواط/ساعة، يجب على المؤسسة أن تأخذ في الحسبان جميع استهلاكها من الغاز والكهرباء ووقود النقل في المملكة المتحدة والتي تتحمل مسؤوليتها.

على الرغم من أن العديد من المؤسسات معفاة حاليًا من الإبلاغ الإلزامي لأنها لا تندرج ضمن نطاق المتطلبات، فإن الحكومة تشجّع على المشاركة الطوعية لدعم إعداد تقارير شفافة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).