IBM Envizi: Scope 3 GHG Accounting + Reporting
استخراج حسابات انبعاثات الكربون المعقدة من جداول البيانات وإعداد بيانات النطاق 1 و2 لإعداد تقارير الانبعاثات
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رسم توضيحي يوضح برنامج IBM Envizi Scope 1, 2 GHG Accounting + Reporting
محرك قوي لحساب الانبعاثات

يبسِّط برنامج IBM® Envizi™: Scope 1, 2 GHG Accounting + Reporting العملية بأكملها باستخدام محرك حساب انبعاثات قوي قائم على بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG).

فمن خلال استخدام أكثر من 40,000 عامل انبعاثات وخوارزمية اختيار العوامل، فإنه يتخلص من صعوبة حسابات الغازات الدفيئة وإعداد بيانات الانبعاثات لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مع الوقوف في وجه التدقيق الذي يجريه المدققون الخارجيون من خلال ميزات مثل:

خوارزمية اختيار العوامل

تقوم خوارزمية اختيار العوامل المضمنة بالتنقل تلقائيًا عبر قائمة مفلترة من العوامل للوصول إلى تطابق حسب نوع البيانات ومجموعة العوامل والمنطقة والفترة الزمنية.

الانبعاثات القائمة على السوق

يقوم Envizi تلقائيًا بإدارة وتطبيق عوامل المزيج المتبقية على استهلاك كهرباء الشبكة التي لا تغطيها بالفعل شهادات الطاقة المتجددة.

لوحات معلومات مخصصة

تتيح لوحات المعلومات الجذابة بصريًا إنشاء تقارير مخصصة لأداء الانبعاثات والمصممة لتلبية متطلبات الأطراف المعنية المختلفة.

 

 

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الإصدار التجريبي من IBM Envizi Essentials
مميزات الوحدة
محرك حساب الانبعاثات تم تصميم محرك حساب الانبعاثات المدمج على أساس بروتوكول الغازات الدفيئة، وهو يتضمن مكتبة عالمية تضم أكثر من 40 ألف عامل انبعاثات مُدار، بما في ذلك عوامل الانبعاثات من وكالة حماية البيئة الأمريكية، ونظام eGRID، ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (DEFRA)، وعوامل الكهرباء في الدولة من وكالة الطاقة الدولية، وعوامل المزيج المتبقي من الولايات المتحدة وأوروبا والأطر المتاحة للجمهور في مناطق أخرى.
عوامل الانبعاثات المخصصة إضافة مجموعات عوامل الانبعاث المخصصة والخاصة بجهات خارجية لتلبية احتياجات إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات في مؤسستك.
إدارة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تصنيف معادلات الكربون وشهادات الطاقة المتجددة كتخفيضات في الغازات الدفيئة خارج مخزون الكربون الخاص بك لضمان دقة حسابات الانبعاثات.. جرّبه مجانًا لمدة 14 يومًا

تم إعداده على أساس بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)

بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)

علامة "تم إعداده على أساس بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)" هي اعتراف بالموارد المحاسبية التي تم تطويرها بما يتوافق مع معايير بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG).
إعداد التقارير عن الغازات الدفيئة (GHG) أصبح أسهل حسابات مبسطة

أتمتة حسابات عوامل انبعاث الكربون وتوحيد الوحدات والعملات عبر المناطق يعني عالمًا خاليًا من جداول البيانات.

 تحسين الرؤية

اعرض بصمة انبعاثات الكربون لمؤسستك أو منطقتك أو موقعك الفردي بالكامل وقارنها بفترة سابقة أو سنة أساسية.

 مرونة إعداد التقارير

يسمح التسلسل التنظيمي القابل للتخصيص بتنظيم الآلاف من تدفقات بيانات النطاقين 1 و 2 لتلبية متطلبات إعداد التقارير.
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

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