يبسِّط برنامج IBM® Envizi™: Scope 1, 2 GHG Accounting + Reporting العملية بأكملها باستخدام محرك حساب انبعاثات قوي قائم على بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG).



فمن خلال استخدام أكثر من 40,000 عامل انبعاثات وخوارزمية اختيار العوامل، فإنه يتخلص من صعوبة حسابات الغازات الدفيئة وإعداد بيانات الانبعاثات لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مع الوقوف في وجه التدقيق الذي يجريه المدققون الخارجيون من خلال ميزات مثل:

خوارزمية اختيار العوامل

تقوم خوارزمية اختيار العوامل المضمنة بالتنقل تلقائيًا عبر قائمة مفلترة من العوامل للوصول إلى تطابق حسب نوع البيانات ومجموعة العوامل والمنطقة والفترة الزمنية.

الانبعاثات القائمة على السوق

يقوم Envizi تلقائيًا بإدارة وتطبيق عوامل المزيج المتبقية على استهلاك كهرباء الشبكة التي لا تغطيها بالفعل شهادات الطاقة المتجددة.

لوحات معلومات مخصصة

تتيح لوحات المعلومات الجذابة بصريًا إنشاء تقارير مخصصة لأداء الانبعاثات والمصممة لتلبية متطلبات الأطراف المعنية المختلفة.