كيف يتعاملون الشركات الأخرى العاملة في مجال الاستدامة مع متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

لقد طلبنا من بعض القادة في مجال الاستدامة مشاركتنا تجربهم في كيفية جمع وإدارة وتحليل وإعداد تقارير بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بهم باستخدام IBM Envizi.

رحلة العملاء من جمع البيانات يدويًا إلى إعداد تقارير مبسطة وفعّالة لم تسهم فقط في تزويدهم ببيانات دقيقة وقابلة للتدقيق، بل خففت أيضًا من أعباء مواسم إعداد التقارير.