الصفحة الرئيسية

إدارة الأصول

Envizi

 الاحتفاء بنجاحات عملائنا
استعراض لقصص نجاح عملاء، وكيف أحدثوا تأثيرًا إيجابيًا في مختلف الصناعات فيما يتعلق بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها باستخدام IBM Envizi.
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رسم توضيحي يستعرض دراسات حالة IBM Envizi
من جدول بيانات تقليدي إلى نظام تسجيل واحد وأكثر

كيف يتعاملون الشركات الأخرى العاملة في مجال الاستدامة مع متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

لقد طلبنا من بعض القادة في مجال الاستدامة مشاركتنا تجربهم في كيفية جمع وإدارة وتحليل وإعداد تقارير بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بهم باستخدام IBM Envizi.

رحلة العملاء من جمع البيانات يدويًا إلى إعداد تقارير مبسطة وفعّالة لم تسهم فقط في تزويدهم ببيانات دقيقة وقابلة للتدقيق، بل خففت أيضًا من أعباء مواسم إعداد التقارير.

 
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا

هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك؟

احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك وتبسيط تقاريرك.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا