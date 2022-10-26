"تأتي الملابس من آسيا، والكاكاو والفاكهة من أفريقيا، والقهوة من أمريكا الجنوبية—يهدف قانون سلسلة التوريد الجديد (Lieferkettengesetz) إلى حماية حقوق الأشخاص الذين ينتجون السلع للسوق الألمانية".
تلخص هذه المقدمة لقانون العناية الواجبة بسلسلة التوريد الألمانية (SCDDA) على موقع الحكومة الفيدرالية الألمانية الأسباب التي تدفع الحكومات إلى التدخل لوضع التركيز على الجانب الإنساني لسلسلة التوريد، بما يتجاوز التأثيرات البيئية مثل انبعاثات سلسلة التوريد.
في عام 2021، أقرت ألمانيا قانون Gesetz über über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten أو قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألمانية (SCDDA). هذه لحظة حاسمة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) حيث أن هذه هي المرة الأولى التي ستتحمل فيها مجموعة الألمانية المسؤولية القانونية عن احترام حقوق الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بها.
على الرغم من أن القانون يركز بشكل كبير على العناصر "S" في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلا أنه يعتبر أن المخاطر البيئية وتأثيرها السلبي في السلامة البشرية داخل سلسلة التوريد متشابكة للغاية. ونتيجة لذلك، تتطلب SCDDA من مجموعات الامتثال للاتفاقيات الدولية التي تركز على المخاطر البيئية—مثل اتفاقيتي Minamata وBasel—للحد من الأضرار الناجمة عن الملوثات والمواد الكيميائية السامة والتعامل مع النفايات الخطرة والتخلص منها.
في هذه المقالة، نتناول من هم الذين تؤثر فيهم اتفاقية SCDDA، وما الذي يجب على المجموعة القيام به للامتثال، وكيف يمكنها الاستعداد لالتزامات العناية الواجبة.
ما جمعية SCDDA الألمانية؟
يطبق قانون بذل العناية الواجبة في سلسلة التوريد على الشركات التي لديها إدارة مركزية أو مكان عمل رئيسي أو مقر إداري أو أو مقر قانوني أو مكتب فرعي في ألمانيا للامتثال للمعايير البيئية ومعايير حقوق الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بها.
يقدم SCDDA قائمة شاملة من الالتزامات، التي تشمل تطوير نظام إدارة المخاطر للامتثال. كما يفصل التدابير الوقائية والعلاجية المطلوبة ويضع إجراءات الشكاوى الإلزامية. ينص القانون على ضرورة تقديم الوثائق والإبلاغ بشكل منتظم، وتخضع الانتهاكات لغرامات كبيرة.
ما الذي يتعين على المجموعات القيام به للامتثال لـ SCDDA؟
يجب على المجموعات مراقبة الانتهاكات واتخاذ إجراءات بشأنها سواء في العمليات الخاصة بها أو عمليات مورديها المباشرين (بدءًا من عملية استخراج المواد الخام وحتى تسليم البضائع إلى العميل) بغض النظر عما إذا كان النشاط قد تم في ألمانيا أو في الخارج.
وبالمثل، إذا علمت مجموعة بانتهاك محتمل للمعايير البيئية أو حقوق الإنسان من قِبل أحد مورديها غير المباشرين، يتعين عليها إجراء تحليل للمخاطر بشأن الانتهاكات المحتملة على الفور.
لا يحدد القانون عبئًا واضحًا على المجموعات في ما يتعلق بأداء سلسلة التوريد الخاصة بها فحسب، بل يفرض العمل والمعالجة الهادفة.
الامتيازات الرئيسية:
بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين للشركات، يعني هذا أن سلسلة التوريد الخاصة بهم تستحوذ الآن على الاهتمام نفسه الذي يحظى به الأداء مع تزايد الضغط عليهم ليكونوا على دراية بما يحدث في المراحل الأولى من عملية التوريد—وإلا سيواجهون مخاطر حقيقية على السمعة والمستثمرين والمالية.
ما المجموعات التي تقع ضمن نطاق تغطية SCDDA؟
ستكون هناك مرحلتان لوضع المجموعات تحت نطاق SCDDA.
سيُطبق قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألمانية على الشركات الموجودة في ألمانيا التي يعمل بها أكثر من 3,000 موظف، أو الفروع المسجلة في ألمانيا للشركات الأجنبية التي يعمل بها أكثر من 3,000 موظف. يشمل عدد الموظفين أيضًا أي موظفين يتم تعيينهم في الخارج لصالح الشركات المحلية. ويتم تضمين شركات المجموعة في حساب عدد موظفي الشركة الأصل ويعد القانون الموظفين على أنهم "أي عامل لديه عقد عمل لمدة تزيد عن ستة أشهر". ينطبق هذا المعيار على حوالي 600 شركة.
سيتوسع النطاق ليشمل الشركات التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها والتي توظف أكثر من 1,000 موظف، أو الفروع المسجلة في ألمانيا لشركات أجنبية تضم أكثر من 1,000 موظف. وبمجرد تفعيل هذا النطاق، سينطبق المعيار على ما يقرب من 2,900 شركة.
هل سيؤثر SCDDA في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)؟
من المهم الاعتراف بأن قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألماني سيكون له تأثير متتالي. ولا يزال من المتوقع أن تتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي قد لا تكون في النطاق في الأشهر والسنوات المقبلة، لأن الشركات الكبرى من المرجح أن تنقل التزامات العناية الواجبة التي يفرضها عليها القانون إلى مورديها.
يُعرّف الخطر المتعلق بحقوق الإنسان في SCDDA بأنه "حالة توجد فيها درجة كافية من الاحتمال بناءً على مؤشرات واقعية على حدوث انتهاك لأحد المحظورات الآتية:"
وفقا لـ SCDDA، يتم تعريف المخاطر المتعلقة بالبيئة على أنها "حالة توجد فيها درجة كافية من الاحتمال بناءً على مؤشرات واقعية على حدوث انتهاك لأحد المحظورات الآتية:"
تصنيع المنتجات المضاف إليها الزئبق وفقًا للمادة 4 من الاتفاقية
اتفاقية Stockholm بشأن التلوث العضوي المستمر (POPs)
تشمل التزامات العناية الواجبة بموجب القانون العديد من المتطلبات الرفيعة المستوى المدرجة أدناه. والجدير بالملاحظة أن الفئات ومتطلبات إعداد التقارير ترمز إلى التحول نحو نهج أكثر شمولية في إعداد التقارير يتجاوز المقاييس والمؤشرات البيئية التقليدية ويشمل عوامل أخرى، لا سيما ظروف عمل الموظفين.
يجب على جميع المؤسسات تنفيذ إدارة المخاطر الحالية المناسبة أو تكييفها وفقًا لذلك. ويجب عليهم تحديد ما إذا كان هناك خطر من أن أنشطتهم التجارية أو الأنشطة التجارية في سلسلة التوريد تنتهك حقوق الإنسان.
تحتاج الشركات إلى اعتماد بيان السياسة بشأن حقوق الإنسان وإستراتيجيتها البيئية. ومن الضروري أن يتضمن بيان السياسة إجراءات التقيد بالتزامات حقوق الإنسان والعناية البيئية الواجبة في سلسلة التوريد، والمخاطر المحددة التي تم تحديدها، وتوقعات الشركة في مجال حقوق الإنسان والبيئة من موظفيها ومورديها.
استنادًا إلى تحليل المخاطر، يتعين على المؤسسات اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة أو تقييمها. وينطبق ذلك على اختيار الموردين ورصد الموردين، ووضع مدونات قواعد السلوك، وتنفيذ الدورات التدريبية، فضلاً عن صياغة العقود المستدامة.
يجب على الشركات تطوير آلية شكاوى كتابية وتنفيذها ونشرها حيث يمكن من خلالها للأشخاص المتضررين (المحتملين) والأشخاص المطلعين على الانتهاكات المحتملة الإشارة إلى مخاطر حقوق الإنسان وانتهاكاتها. من الضروري أيضًا أن تتم التقييمات لفعالية إجراءات الشكاوى سنويًا، وعند الضرورة، على أساس مخصص.
يجب توثيق جميع التزامات العناية الواجبة، ويلزم إعداد تقرير ونشره سنويًا. يجب أيضًا إرسال هذا التقرير إلى المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات ويعرف أيضًا باسم BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
إن احترام متطلبات قانون الإفصاح عن السلع والخدمات، أمر حساس بالنسبة إلى لشركات ليس فقط لحماية سمعتها، ولكن أيضًا لحماية أرباحها النهائية لأن العقوبات المفروضة على الانتهاكات كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا منح النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية سلطة إجراء التقاضي للطرف المتضرر.
وقد تم تزويد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بقدرات إنفاذ فعالة لمراقبة إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالشركات، ويمكنها التصرف بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد المتضررين. وللسلطة الحق في دخول أماكن العمل وطلب المعلومات وفحص الوثائق.
يمكن لـ IBM® Envizi ESG Suite دعم متطلبات إعداد التقارير الخاصة بـ GSCA لمجموعة من خلال توفير بيانات ذات درجة مالية ضمن نظام قابل للتدقيق.
وعلى وجه التحديد، تُعد استقصاءات وتقييمات سلسلة القيمة من IBM® Envizi بوابة واحدة يمكنها جمع مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بسهولة وأمان من جميع أنحاء سلسلة القيمة الخاصة بك لتسهيل عملية إعداد التقارير. يمكن للوحدة أن تساعد على الكشف عن رؤى قيمة لدعم المجموعات في تقييمات الأهمية المادية والمخاطر من خلال ما يأتي:
بالنسبة إلى الشركات، أصبح نهج الاستدامة القوي عبر سلسلة التوريد الخاصة بها الآن ضرورة تجارية. ستعاني الشركات التي لا تفي بمتطلبات العناية الواجبة الخاصة بها في ما يتعلق بالمعايير البيئية وحقوق الإنسان من أضرار اقتصادية وعلى السمعة وتواجه عقبات العمل في ألمانيا.
وبالنظر إلى أن البرلمان الأوروبي قد اعتمد مؤخرًا مقترحًا لتوجيه بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فمن المحتمل أن تكون عملية العناية الواجبة الموحدة لسلسلة التوريد على وشك الحدوث. ومن ثمّ فإن هذا الأمر سيكون له الأسبقية على قوانين العناية الواجبة الوطنية.
بالتزامن مع تقديم توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة للشركات (CSRD) إن التوجه نحو إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2024، أصبح واضحًا بشكل متزايد مع بدء الحكومات في المطالبة بمزيد من المساءلة من الشركات.
لقد حان الوقت الآن لكي تبدأ المجموعات في العمل على ضمان امتثالها للتشريعات البيئية والعمالية والصحية والسلامة من أجل حماية نفسها في المستقبل من التشريعات الناشئة.
ملاحظة: تم آخر تحديث للمعلومات الواردة في هذه المقالة في أكتوبر 2022. ينبغي على المجموعات الرجوع إلى الأسئلة الشائعة الرسمية الخاصة بـ SCDDA للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات.
