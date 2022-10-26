"تأتي الملابس من آسيا، والكاكاو والفاكهة من أفريقيا، والقهوة من أمريكا الجنوبية—يهدف قانون سلسلة التوريد الجديد (Lieferkettengesetz) إلى حماية حقوق الأشخاص الذين ينتجون السلع للسوق الألمانية".

تلخص هذه المقدمة لقانون العناية الواجبة بسلسلة التوريد الألمانية (SCDDA) على موقع الحكومة الفيدرالية الألمانية الأسباب التي تدفع الحكومات إلى التدخل لوضع التركيز على الجانب الإنساني لسلسلة التوريد، بما يتجاوز التأثيرات البيئية مثل انبعاثات سلسلة التوريد.

في عام 2021، أقرت ألمانيا قانون Gesetz über über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten أو قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألمانية (SCDDA). هذه لحظة حاسمة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) حيث أن هذه هي المرة الأولى التي ستتحمل فيها مجموعة الألمانية المسؤولية القانونية عن احترام حقوق الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بها.

على الرغم من أن القانون يركز بشكل كبير على العناصر "S" في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلا أنه يعتبر أن المخاطر البيئية وتأثيرها السلبي في السلامة البشرية داخل سلسلة التوريد متشابكة للغاية. ونتيجة لذلك، تتطلب SCDDA من مجموعات الامتثال للاتفاقيات الدولية التي تركز على المخاطر البيئية—مثل اتفاقيتي Minamata وBasel—للحد من الأضرار الناجمة عن الملوثات والمواد الكيميائية السامة والتعامل مع النفايات الخطرة والتخلص منها.

في هذه المقالة، نتناول من هم الذين تؤثر فيهم اتفاقية SCDDA، وما الذي يجب على المجموعة القيام به للامتثال، وكيف يمكنها الاستعداد لالتزامات العناية الواجبة.

ما جمعية SCDDA الألمانية؟

يطبق قانون بذل العناية الواجبة في سلسلة التوريد على الشركات التي لديها إدارة مركزية أو مكان عمل رئيسي أو مقر إداري أو أو مقر قانوني أو مكتب فرعي في ألمانيا للامتثال للمعايير البيئية ومعايير حقوق الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بها.

يقدم SCDDA قائمة شاملة من الالتزامات، التي تشمل تطوير نظام إدارة المخاطر للامتثال. كما يفصل التدابير الوقائية والعلاجية المطلوبة ويضع إجراءات الشكاوى الإلزامية. ينص القانون على ضرورة تقديم الوثائق والإبلاغ بشكل منتظم، وتخضع الانتهاكات لغرامات كبيرة.

ما الذي يتعين على المجموعات القيام به للامتثال لـ SCDDA؟

يجب على المجموعات مراقبة الانتهاكات واتخاذ إجراءات بشأنها سواء في العمليات الخاصة بها أو عمليات مورديها المباشرين (بدءًا من عملية استخراج المواد الخام وحتى تسليم البضائع إلى العميل) بغض النظر عما إذا كان النشاط قد تم في ألمانيا أو في الخارج.

وبالمثل، إذا علمت مجموعة بانتهاك محتمل للمعايير البيئية أو حقوق الإنسان من قِبل أحد مورديها غير المباشرين، يتعين عليها إجراء تحليل للمخاطر بشأن الانتهاكات المحتملة على الفور.

لا يحدد القانون عبئًا واضحًا على المجموعات في ما يتعلق بأداء سلسلة التوريد الخاصة بها فحسب، بل يفرض العمل والمعالجة الهادفة.

الامتيازات الرئيسية:

بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين للشركات، يعني هذا أن سلسلة التوريد الخاصة بهم تستحوذ الآن على الاهتمام نفسه الذي يحظى به الأداء مع تزايد الضغط عليهم ليكونوا على دراية بما يحدث في المراحل الأولى من عملية التوريد—وإلا سيواجهون مخاطر حقيقية على السمعة والمستثمرين والمالية.

ما المجموعات التي تقع ضمن نطاق تغطية SCDDA؟

ستكون هناك مرحلتان لوضع المجموعات تحت نطاق SCDDA.

المرحلة 1: من يناير 2023

سيُطبق قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألمانية على الشركات الموجودة في ألمانيا التي يعمل بها أكثر من 3,000 موظف، أو الفروع المسجلة في ألمانيا للشركات الأجنبية التي يعمل بها أكثر من 3,000 موظف. يشمل عدد الموظفين أيضًا أي موظفين يتم تعيينهم في الخارج لصالح الشركات المحلية. ويتم تضمين شركات المجموعة في حساب عدد موظفي الشركة الأصل ويعد القانون الموظفين على أنهم "أي عامل لديه عقد عمل لمدة تزيد عن ستة أشهر". ينطبق هذا المعيار على حوالي 600 شركة.

المرحلة 2: من يناير 2024

سيتوسع النطاق ليشمل الشركات التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها والتي توظف أكثر من 1,000 موظف، أو الفروع المسجلة في ألمانيا لشركات أجنبية تضم أكثر من 1,000 موظف. وبمجرد تفعيل هذا النطاق، سينطبق المعيار على ما يقرب من 2,900 شركة.

هل سيؤثر SCDDA في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)؟

من المهم الاعتراف بأن قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألماني سيكون له تأثير متتالي. ولا يزال من المتوقع أن تتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي قد لا تكون في النطاق في الأشهر والسنوات المقبلة، لأن الشركات الكبرى من المرجح أن تنقل التزامات العناية الواجبة التي يفرضها عليها القانون إلى مورديها.