الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo برنامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات باستخدام IBM Maximo Application Suite
اكتشف إمكانات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) مُدمجة في منصة واحدة
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رسم توضيحي يمثل برنامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات باستخدام IBM Maximo Application Suite
تعزيز قدرات عمليات أعمالك من خلال التقارب بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية

قديمًا، كان عالم تكنولوجيا المعلومات (IT) وعالم التكنولوجيا التشغيلية (OT) يعيشان في عالمين منفصلين. ولكن مع التكامل بين تقنيات إنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات المتقدمة، أصبح العالم الرقمي يحقق مزيدًا من الفهم لما يحدث في العالم التشغيلي المادي من خلال تتبع الأصول في الوقت الفعلي والتحليلات العميقة. وهنا يأتي دور أدوات إدارة الأصول الذكية.

مع نظام IBM Maximo IT (المعروف سابقًا باسم IBM Control Desk)، يمكنك الحصول على قدرات كل من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) في منصة واحدة، ونقطة واحدة لدعم المستخدم وإدارة خدمات المؤسسات لعمليات وأصول تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية. والآن وبعد أن أصبح جزءًا من IBM Maximo Application Suite، فهو يجمع بين إدارة الأصول المادية ومكتب المساعدة ووظائف مكتب الخدمة في بيئة قائمة على السحابة. تستخدم الشركات في مجالات مثل الطيران والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات نظام Maximo IT لتبسيط دعم المستخدمين النهائيين وبنيتهم التحتية من خلال واجهة مستخدم قياسية وحديثة. ويعمل البرنامج على تقليل التكاليف، ومد دورة حياة الأصول، وزيادة مستوى الرضا من خلال الخدمة الذاتية وإدارة الخدمات المؤتمتة وقدرات مكتب الخدمة المتكاملة القائمة على أفضل الممارسات.

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شاهد IBM Maximo وهو يؤدي مهامه

سنوضح لك في اجتماع مدته 30 دقيقة كيف يمكن أن يساعدك IBM Maximo Application Suite في تحقيق أكبر قيمة من أصول مؤسستك.
المزايا تعزيز البيئات الحساسة

تحقيق تجربة خدمة متصلة شاملة من خلال دمج سير العمل على مستوى فرق تكنولوجيا المعلومات والموظفين وتجربة العملاء.

 تحسين الخدمة الذاتية وتجربة المستخدم

يمكنك تشجيع الخدمة الذاتية من خلال عرض الخدمات المتاحة، وإدراج حلول للمشكلات الشائعة وتوفير قدرات دردشة عبر وكيل مباشر لحل المشكلات سريعًا.

 تسريع حل المشكلات من الاتصال الأول

حسّن تجربة العملاء من خلال تزويد وكلاء الخدمة لديك بمعلومات، مثل التذاكر وحلول المشكلات، وإرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها والنصوص البرمجية للأتمتة.

 شاهد كيف ساعدت إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات من IBM مطار سخيبول أمستردام في تحديد أولويات حوادث الخدمة زيادة دفاع النظام

يمكنك تضمين الأمن عبر العمليات والبيانات من أجل دفاع أقوى وتعافي سريع من الكوارث في العمليات اليومية لتعزيز قدرات كل من الوكلاء ومهندسي موثوقية الموقع.

 عمليات التكامل بدون جهد

يمكنك استخدام عمليات التكامل وسير العمل بسلاسة على مستوى المهام والعمليات والقرارات لمنع فترة التعطل.

 تعزيز التعاون بين تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية

يمكنك تحقيق قدر أكبر من الشفافية في سير العمل عبر مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية والعمليات والبنية التحتية المرتبطة بكل منهما.
برنامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات
زيادة استثمارات تكنولوجيا المعلومات للأجهزة والبرمجيات وغيرها يمكن لنظام إدارة الأصول الفعال لتكنولوجيا المعلومات أن يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات عمل مستنيرة بشكل أفضل. يمكنك إدارة ومراقبة وتتبع استخدام ترخيص البرامج الخاصة بك، وحالة أصول الأجهزة، والعقود، وغير ذلك باستخدام Maximo IT. إن وجود مصدر واحد للحقيقة يجعل تتبع الأصل أسهل وأكثر كفاءة، مما يكون له تأثير إيجابي على إدارة المخزون وتأهيل الفرق الجديدة أيضًا. يجب أن توفر لك عملية إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات الجيدة بيانات عن الأصل في الوقت الفعلي بشأن حالة جميع أجهزتك وتساعدك على تحسين استخدام الأصل وإنتاجية المستخدم.
برنامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
أتمتة تجربة المستخدم النهائي والارتقاء بها  يمكنك توحيد إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لديك للإبلاغ عن المشكلات من خلال إصدار التذاكر وطلب الخدمة وتقديم الدعم عبر الدردشة للمستخدمين النهائيين. وبوجود جميع معلومات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المناسبة في مكان واحد، سيتوفر لفرق الخدمة لديك نظام تذاكر أفضل، وتسليم محسّن لخدمات تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة حوادث أكثر استجابة، بالإضافة إلى إدارة أفضل لعمليات التكوين. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل مصمم سير العمل على أتمتة الاستجابة للتذاكر وموافقات إدارة التغيير وحل المشكلات ودعم دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات.
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