قديمًا، كان عالم تكنولوجيا المعلومات (IT) وعالم التكنولوجيا التشغيلية (OT) يعيشان في عالمين منفصلين. ولكن مع التكامل بين تقنيات إنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات المتقدمة، أصبح العالم الرقمي يحقق مزيدًا من الفهم لما يحدث في العالم التشغيلي المادي من خلال تتبع الأصول في الوقت الفعلي والتحليلات العميقة. وهنا يأتي دور أدوات إدارة الأصول الذكية.
مع نظام IBM Maximo IT (المعروف سابقًا باسم IBM Control Desk)، يمكنك الحصول على قدرات كل من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) في منصة واحدة، ونقطة واحدة لدعم المستخدم وإدارة خدمات المؤسسات لعمليات وأصول تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية. والآن وبعد أن أصبح جزءًا من IBM Maximo Application Suite، فهو يجمع بين إدارة الأصول المادية ومكتب المساعدة ووظائف مكتب الخدمة في بيئة قائمة على السحابة. تستخدم الشركات في مجالات مثل الطيران والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات نظام Maximo IT لتبسيط دعم المستخدمين النهائيين وبنيتهم التحتية من خلال واجهة مستخدم قياسية وحديثة. ويعمل البرنامج على تقليل التكاليف، ومد دورة حياة الأصول، وزيادة مستوى الرضا من خلال الخدمة الذاتية وإدارة الخدمات المؤتمتة وقدرات مكتب الخدمة المتكاملة القائمة على أفضل الممارسات.
سنوضح لك في اجتماع مدته 30 دقيقة كيف يمكن أن يساعدك IBM Maximo Application Suite في تحقيق أكبر قيمة من أصول مؤسستك.
تحقيق تجربة خدمة متصلة شاملة من خلال دمج سير العمل على مستوى فرق تكنولوجيا المعلومات والموظفين وتجربة العملاء.
يمكنك تشجيع الخدمة الذاتية من خلال عرض الخدمات المتاحة، وإدراج حلول للمشكلات الشائعة وتوفير قدرات دردشة عبر وكيل مباشر لحل المشكلات سريعًا.
حسّن تجربة العملاء من خلال تزويد وكلاء الخدمة لديك بمعلومات، مثل التذاكر وحلول المشكلات، وإرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها والنصوص البرمجية للأتمتة.
يمكنك تضمين الأمن عبر العمليات والبيانات من أجل دفاع أقوى وتعافي سريع من الكوارث في العمليات اليومية لتعزيز قدرات كل من الوكلاء ومهندسي موثوقية الموقع.
يمكنك استخدام عمليات التكامل وسير العمل بسلاسة على مستوى المهام والعمليات والقرارات لمنع فترة التعطل.
يمكنك تحقيق قدر أكبر من الشفافية في سير العمل عبر مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية والعمليات والبنية التحتية المرتبطة بكل منهما.