قديمًا، كان عالم تكنولوجيا المعلومات (IT) وعالم التكنولوجيا التشغيلية (OT) يعيشان في عالمين منفصلين. ولكن مع التكامل بين تقنيات إنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات المتقدمة، أصبح العالم الرقمي يحقق مزيدًا من الفهم لما يحدث في العالم التشغيلي المادي من خلال تتبع الأصول في الوقت الفعلي والتحليلات العميقة. وهنا يأتي دور أدوات إدارة الأصول الذكية.

مع نظام IBM Maximo IT (المعروف سابقًا باسم IBM Control Desk)، يمكنك الحصول على قدرات كل من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) في منصة واحدة، ونقطة واحدة لدعم المستخدم وإدارة خدمات المؤسسات لعمليات وأصول تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية. والآن وبعد أن أصبح جزءًا من IBM Maximo Application Suite، فهو يجمع بين إدارة الأصول المادية ومكتب المساعدة ووظائف مكتب الخدمة في بيئة قائمة على السحابة. تستخدم الشركات في مجالات مثل الطيران والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات نظام Maximo IT لتبسيط دعم المستخدمين النهائيين وبنيتهم التحتية من خلال واجهة مستخدم قياسية وحديثة. ويعمل البرنامج على تقليل التكاليف، ومد دورة حياة الأصول، وزيادة مستوى الرضا من خلال الخدمة الذاتية وإدارة الخدمات المؤتمتة وقدرات مكتب الخدمة المتكاملة القائمة على أفضل الممارسات.