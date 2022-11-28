الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo إدارة أداء الأصول باستخدام IBM Maximo Application Suite
صار من السهل تمكين فرق العمليات والجودة والصيانة من خلال مراقبة الأصول عن بُعد وسلامة الأصول والصيانة؛ بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي
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رسم توضيحي يمثل إدارة أداء الأصول باستخدام IBM Maximo Application Suite

الشركة الرائدة في السوق لتقديم حلول إدارة أداء الأصول

تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في Green Quadrant لحلول إدارة أداء الأصول لعام 2024 من قِبَل شركة الأبحاث المستقلة Verdantix.

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إذا كنت قائدًا للعمليات أو الموثوقية، فأنت بحاجة إلى فهم كيف ومتى تفشل أصول المؤسسة، حتى تتمكن من اتخاذ إجراء فوري وتقليل مخاطر العمليات الحرجة. تعمل إدارة أداء الأصول (APM) على تحسين رؤى إدارة الأصول من خلال الأتمتة المستهدفة والتحليلات والذكاء الاصطناعي. 

باستخدام قدرات مثل المراقبة عن بُعد، ورؤية الكمبيوتر والصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك إدارة أداء الأصول (APM) باستخدام IBM® Maximo® Application Suite على تقليل أعمال الإصلاح غير المخطط لها وإدارة المخاطر وتقليل فشل المعدات وإطالة عمر الأصول دون تكاليف غير ضرورية.
ما يمكنك فعله
التنبؤ باحتياجات الصيانة يمكنك تحسين موثوقية الأصول من خلال الصيانة القائمة على الحالة باستخدام رؤى سلامة الأصول من البيانات والتحليلات التشغيلية للمساعدة في التنبؤ والتخطيط لحالات فشل الأصول وعمليات الإصلاح والاستبدال. تعرف على المزيد حول الصيانة التنبؤية
مراقبة الأصول البعيدة امنح فرق الصيانة القدرة على تتبع حالات الأصول والحالات غير المعتادة بكفاءة أكبر، باستخدام المراقبة عن بُعد. يساعد الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) فِرَق العمل على رؤية المشكلات والتنبؤ بها وتجنبها في الأنظمة القديمة والعمليات المستندة إلى البيانات. تعرف على المزيد حول مراقبة الأصول عن بُعد
أتمتة عمليات الفحص يمكنك زيادة الإنتاجية وتحديد عيوب الإنتاج بشكل أسرع واكتساب رؤية تشغيلية عند إضافة رؤية كمبيوتر ذكية مصممة لمستخدمي الأعمال الذين ليست لديهم خبرة في الترميز (كتابة التعليمات البرمجية). تعرف على المزيد حول الفحص البصري
المزايا مراقبة الأصول البعيدة

يمكنك مراقبة الأصول والعمليات المهمة عن بُعد باستخدام المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. كما يمكن تجميع حالة التشغيل وبيانات تكنولوجيا المعلومات مع معلمات العملية عبر المستودعات لتوفير رؤية للأداء على مستوى المؤسسة وتلقي تنبيهات أقل وأكثر دقة والحصول على رؤى أكبر.

 التنبؤ بفشل الأصول

استخدم منصة إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بأوقات حدوث تدهور في الأصول أو فشلها. اربط العوامل مثل بيانات الأداء التاريخية وفي الوقت الفعلي للأصول، وسجلات الصيانة، وتقارير الفحص والبيانات البيئية.

 تحسين سلامة الأصول

تمكّن من إحداث تحول في نهجك من خلال توجيه الإجراءات بناءً على الحالة الحالية لأصولك. ويمكنك أيضًا مراقبة العوامل مثل الحالة والتكلفة والأداء والعمر الإنتاجي المتبقي. بالإضافة إلى تحديد طرق التسجيل وتحديد أولويات مجالات التركيز وبدء أنشطة الصيانة.

 خطِّط لوضع استراتيجية أصول خاصة بك

يمكنك تحسين استراتيجيات صيانة الأصول واستبدالها بناءً على المخاطر المتعلقة بالأصول وأهميتها. كما يمكن تحديد كيفية إدارة عمليات الفحص والصيانة بشكل أفضل، وتحسين مخزون الإصلاح والعمليات، وتحديد أولويات قرارات الاستبدال مقابل الإصلاح.
دراسات حالة
شركة Downer Group

تستخدم Downer وIBM الصيانة الوقائية الذكية للحفاظ على سلامة ركاب أنظمة السكك الحديدية الخفيفة والثقيلة في أستراليا وتحركهم بأمان وموثوقية وراحة وعلى نحو أكثر استدامة.

IBM Global Real Estate ‏(GRE)

قررت GRE استخدام Maximo لتحليل بيانات أجهزة الاستشعار الواردة من 188 ألف أصل من أصولها المنتشرة عالميًا في خطوة تهدف لتحقيق الصيانة القائمة على الحالة، ويتم تشغيلها في وقت تشغيل فعلي أو حدوث ظروف تشغيل عالية الحرارة جدًا أو اهتزاز مفرط.
شركة Novate Solutions

بفضل استخدام Maximo Monitor، شهدت شركة Novate تحسنًا بنسبة 30% في جودة المنتج من خلال التمكن من الاطلاع على كيفية أداء الأصول في الوقت الفعلي.

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حالات الاستخدام ذات الصلة فحص الأصول

يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال إجراء عمليات فحص تلقائية وسلسة للأصول تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 إدارة الصيانة

استمتع بتجربة عمليات تشغيل ذات مدة أكبر وكفاءة أعلى من خلال تنفيذ استراتيجية صيانة تستخدم عمليات الأتمتة وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي.

 الاستدامة

اجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من إدارة أصولك وذلك بالاستفادة من جميع إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي التي يوفرها IBM Maximo Application Suite.
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