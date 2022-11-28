إذا كنت قائدًا للعمليات أو الموثوقية، فأنت بحاجة إلى فهم كيف ومتى تفشل أصول المؤسسة، حتى تتمكن من اتخاذ إجراء فوري وتقليل مخاطر العمليات الحرجة. تعمل إدارة أداء الأصول (APM) على تحسين رؤى إدارة الأصول من خلال الأتمتة المستهدفة والتحليلات والذكاء الاصطناعي.
باستخدام قدرات مثل المراقبة عن بُعد، ورؤية الكمبيوتر والصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك إدارة أداء الأصول (APM) باستخدام IBM® Maximo® Application Suite على تقليل أعمال الإصلاح غير المخطط لها وإدارة المخاطر وتقليل فشل المعدات وإطالة عمر الأصول دون تكاليف غير ضرورية.
تعرف على كيفية تحسين موثوقية الأصول من خلال إدارة أداء الأصول.
استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي في تبسيط عمليات الأصول لديك.
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يمكنك مراقبة الأصول والعمليات المهمة عن بُعد باستخدام المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. كما يمكن تجميع حالة التشغيل وبيانات تكنولوجيا المعلومات مع معلمات العملية عبر المستودعات لتوفير رؤية للأداء على مستوى المؤسسة وتلقي تنبيهات أقل وأكثر دقة والحصول على رؤى أكبر.
استخدم منصة إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بأوقات حدوث تدهور في الأصول أو فشلها. اربط العوامل مثل بيانات الأداء التاريخية وفي الوقت الفعلي للأصول، وسجلات الصيانة، وتقارير الفحص والبيانات البيئية.
تمكّن من إحداث تحول في نهجك من خلال توجيه الإجراءات بناءً على الحالة الحالية لأصولك. ويمكنك أيضًا مراقبة العوامل مثل الحالة والتكلفة والأداء والعمر الإنتاجي المتبقي. بالإضافة إلى تحديد طرق التسجيل وتحديد أولويات مجالات التركيز وبدء أنشطة الصيانة.
يمكنك تحسين استراتيجيات صيانة الأصول واستبدالها بناءً على المخاطر المتعلقة بالأصول وأهميتها. كما يمكن تحديد كيفية إدارة عمليات الفحص والصيانة بشكل أفضل، وتحسين مخزون الإصلاح والعمليات، وتحديد أولويات قرارات الاستبدال مقابل الإصلاح.
تستخدم Downer وIBM الصيانة الوقائية الذكية للحفاظ على سلامة ركاب أنظمة السكك الحديدية الخفيفة والثقيلة في أستراليا وتحركهم بأمان وموثوقية وراحة وعلى نحو أكثر استدامة.
قررت GRE استخدام Maximo لتحليل بيانات أجهزة الاستشعار الواردة من 188 ألف أصل من أصولها المنتشرة عالميًا في خطوة تهدف لتحقيق الصيانة القائمة على الحالة، ويتم تشغيلها في وقت تشغيل فعلي أو حدوث ظروف تشغيل عالية الحرارة جدًا أو اهتزاز مفرط.
بفضل استخدام Maximo Monitor، شهدت شركة Novate تحسنًا بنسبة 30% في جودة المنتج من خلال التمكن من الاطلاع على كيفية أداء الأصول في الوقت الفعلي.
يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال إجراء عمليات فحص تلقائية وسلسة للأصول تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
استمتع بتجربة عمليات تشغيل ذات مدة أكبر وكفاءة أعلى من خلال تنفيذ استراتيجية صيانة تستخدم عمليات الأتمتة وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي.
اجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من إدارة أصولك وذلك بالاستفادة من جميع إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي التي يوفرها IBM Maximo Application Suite.