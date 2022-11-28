إذا كنت قائدًا للعمليات أو الموثوقية، فأنت بحاجة إلى فهم كيف ومتى تفشل أصول المؤسسة، حتى تتمكن من اتخاذ إجراء فوري وتقليل مخاطر العمليات الحرجة. تعمل إدارة أداء الأصول (APM) على تحسين رؤى إدارة الأصول من خلال الأتمتة المستهدفة والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

باستخدام قدرات مثل المراقبة عن بُعد، ورؤية الكمبيوتر والصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك إدارة أداء الأصول (APM) باستخدام IBM® Maximo® Application Suite على تقليل أعمال الإصلاح غير المخطط لها وإدارة المخاطر وتقليل فشل المعدات وإطالة عمر الأصول دون تكاليف غير ضرورية.