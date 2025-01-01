Maximo asset investment planning

تحويل تخطيط الأصول باستخدام رؤى قائمة على البيانات

يواجه مديرو الأصول تحديات تتعلق بالعمليات اليدوية وتعدد الأدوات في اتخاذ قرارات البنية التحتية الحساسة. يساعدك برنامج IBM® Maximo Asset Investment Planning على تبسيط الاستراتيجيات الاستثمارية، وتحسين تخطيط السيناريوهات، ومواءمة الصيانة مع الأهداف الرأسمالية.

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الفوائد
تقليل تكاليف دورة حياة الأصول

يمكنك تحديد التسلسل الأمثل للتدخلات وترتيب أولويات الاستثمارات بناءً على تكاليف دورة الحياة، وتأثيرات مؤشرات الأداء الرئيسية، والموارد المتاحة.
يمكنك تحسين كفاءة رأس المال من خلال اعتماد خطط استثمار أصول مُحسّنة

يمكنك زيادة قيمة برنامج رأس المال الخاص بك إلى أقصى حد ممكن باستخدام أدوات التحسين المتقدمة التي تعزز الربحية والموثوقية وتساعدك على تحقيق أهدافك الاستراتيجية.
حافظ على الصدارة

اتّخذ قرارات أذكى استنادًا إلى رؤى مدعومة بالمخاطر عبر إنشاء سيناريوهات استثمارية ومقارنتها بسرعة. تكيّف مع ظروف العمل المتغيّرة، وقلل من المخاطر، وحقق أعلى عائد استثمار (ROI)
تبسيط الامتثال

أظهر الشفافية في استثمار الأصول لتحسين العلاقة مع الجهات التنظيمية وتبرير قرارات الاستثمار للأطراف المعنية، ما يقلّل من المخاطر ويجنب الغرامات المكلفة لعدم الامتثال.
مواءمة العمليات الفعالة بسلاسة

نسِّق الخطط عبر أهداف الصيانة، والتخطيط الرأسمالي، لكسر الحواجز التشغيلية، وتقليل عدم الكفاءة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
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القدرات الرئيسية

زيادة القيمة إلى الحد الأقصى التخطيط بثقة المواءمة مع أهدافك التكامل من أجل تحسين تخطيط الأصول
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تقليل تعقيدات مسؤوليات الصيانة والدعم بشكل كبير باستخدام حل إدارة أصول موحَّد مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات. اكتشف ما يمكنك فعله باستخدام IBM Maximo Application Suite.

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