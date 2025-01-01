يواجه مديرو الأصول تحديات تتعلق بالعمليات اليدوية وتعدد الأدوات في اتخاذ قرارات البنية التحتية الحساسة. يساعدك برنامج IBM® Maximo Asset Investment Planning على تبسيط الاستراتيجيات الاستثمارية، وتحسين تخطيط السيناريوهات، ومواءمة الصيانة مع الأهداف الرأسمالية.
يمكنك تحديد التسلسل الأمثل للتدخلات وترتيب أولويات الاستثمارات بناءً على تكاليف دورة الحياة، وتأثيرات مؤشرات الأداء الرئيسية، والموارد المتاحة.
يمكنك زيادة قيمة برنامج رأس المال الخاص بك إلى أقصى حد ممكن باستخدام أدوات التحسين المتقدمة التي تعزز الربحية والموثوقية وتساعدك على تحقيق أهدافك الاستراتيجية.
اتّخذ قرارات أذكى استنادًا إلى رؤى مدعومة بالمخاطر عبر إنشاء سيناريوهات استثمارية ومقارنتها بسرعة. تكيّف مع ظروف العمل المتغيّرة، وقلل من المخاطر، وحقق أعلى عائد استثمار (ROI)
أظهر الشفافية في استثمار الأصول لتحسين العلاقة مع الجهات التنظيمية وتبرير قرارات الاستثمار للأطراف المعنية، ما يقلّل من المخاطر ويجنب الغرامات المكلفة لعدم الامتثال.
نسِّق الخطط عبر أهداف الصيانة، والتخطيط الرأسمالي، لكسر الحواجز التشغيلية، وتقليل عدم الكفاءة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
محرك التحسين المتقدم
يُحلّل بيانات الأصول المعقدة بسرعة لتحديد استراتيجيات الاستثمار الفعّالة. يُعالج هذا المحرك أهدافًا وقيودًا متعددة، ويولّد خططًا استثمارية محسّنة تُقلّل من تكاليف دورة الحياة وتحدّ من المخاطر.
تتضمن السمات الرئيسية لمحرك التحسين ما يأتي:
تخطيط السيناريوهات وتحليلها
يقوم بإنشاء سيناريوهات استثمارية مختلفة ومقارنتها في دقائق باستخدام واجهة تخطيط سيناريوهات سهلة الاستخدام وتحليلات متقدمة. تُتيح هذه الميزة إنشاء سيناريوهات بسرعة وتحليل الاحتمالات (What-if) للاستجابة بسرعة للتغيّرات في ظروف العمل.
تتضمن القدرات الرئيسية التي تدعم هذه الوظيفة ما يأتي:
إطار عمل مرن للقيمة
يوفّر إطارًا قابلاً للتخصيص بالكامل يدعم الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات من مختلف الصناعات، مما يضمن المواءمة مع احتياجات العمل الفريدة والأولويات الاستراتيجية.
تتضمن الطرق الرئيسية لتخصيص إطار القيمة وتحسينه ما يأتي:
التكامل السلس
يسهّل النشر من خلال التكامل الأصلي مع IBM Maximo® Application Suite، مما يُزيل تعقيدات التكامل ويقضي على صوامع البيانات الناتجة عن أنظمة الجهات الخارجية، أو الأنظمة اليدوية، أو الحلول المصممة حسب الطلب. يفتح إمكانية الوصول السلس إلى بيانات الأصول الحالية، ما يمكّنك من التخطيط المبسّط، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتسريع التنفيذ.
من أبرز قدرات التكامل ما يلي:
يمكنك تقليل تعقيدات مسؤوليات الصيانة والدعم بشكل كبير باستخدام حل إدارة أصول موحَّد مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات. اكتشف ما يمكنك فعله باستخدام IBM Maximo Application Suite.