تعيق الممارسات غير الفعالة، وانعدام الرؤية بين العمل الميداني والمكاتب الخلفية، والعمليات الورقية القديمة تنفيذ إدارة الخدمة الميدانية بكفاءة. يمكن أن تؤثر هذه التحديات على صافي أرباحك وتؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض جودة البيانات وانخفاض معدلات نجاح الإصلاح من أول مرة (FTFR).

مع برنامج IBM Maximo Field Service Management لإدارة الخدمة الميدانية، يمكنك تحسين عمليات الخدمة الميدانية التي تقوم بها من خلال الجدولة المتقدمة والإرسال الذكي والوصول عبر الأجهزة المحمولة إلى معلومات الأصول الحساسة. يُمكّن هذا الحل فرق الصيانة والإرسال من العمل معًا بسلاسة وسهولة ويتيح للفنيين حل المشكلات بسرعة وكفاءة، إلى جانب تحسين رضا العملاء.