الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo إدارة الخدمة الميدانية مع IBM Maximo Application Suite 
تحسين الجداول الزمنية للفنيين والموارد وأداء الأصل بهدف تقديم تجارب خدمة ميدانية استثنائية وتحسين رضا العملاء
شاهد البرنامج أثناء العمل احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رسم توضيحي لاستراتيجية صيانة تستخدم الأتمتة والتنقل وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي
تبسيط عمليات الخدمة الميدانية لزيادة الكفاءة 

تعيق الممارسات غير الفعالة، وانعدام الرؤية بين العمل الميداني والمكاتب الخلفية، والعمليات الورقية القديمة تنفيذ إدارة الخدمة الميدانية بكفاءة. يمكن أن تؤثر هذه التحديات على صافي أرباحك وتؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض جودة البيانات وانخفاض معدلات نجاح الإصلاح من أول مرة (FTFR).

مع برنامج IBM Maximo Field Service Management لإدارة الخدمة الميدانية، يمكنك تحسين عمليات الخدمة الميدانية التي تقوم بها من خلال الجدولة المتقدمة والإرسال الذكي والوصول عبر الأجهزة المحمولة إلى معلومات الأصول الحساسة. يُمكّن هذا الحل فرق الصيانة والإرسال من العمل معًا بسلاسة وسهولة ويتيح للفنيين حل المشكلات بسرعة وكفاءة، إلى جانب تحسين رضا العملاء. 
قم بجولة للتعرف على Maximo

استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات الأصول لديك.

استكشف دليل إدارة الخدمة الميدانية
المزايا تبسيط العمليات الميدانية 

يمكنك تقليل العمليات اليدوية وزيادة الإنتاجية من خلال الرؤية الفورية للعمليات لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد الجوانب التي بحاجة إلى التحسين. 

 شاهد كيف قامت Spendrups بتبسيط عملياتها تحسين استخدام الموارد

خصص الموارد المناسبة للمهام المناسبة في الوقت المناسب لتقليل التأخير وتحسين الإنتاجية.

 شاهد كيف قدمت Quant خدمات إدارة الأصول بفعالية تقليل التكاليف وتحسين الربحية

تحسين المسارات والجداول الزمنية وتخصيص الموارد لإكمال مهام الصيانة في الوقت المناسب وبكفاءة.

 زيادة معدلات نجاح الإصلاح من أول مرة ومدة التشغيل

يمكنك تزويد الفنيين بصلاحية الوصول عن بُعد إلى معلومات الأصول الحساسة والحصول على مساعدة من خبير حتى يتمكنوا من حل المشكلات بسرعة وكفاءة.

شاهد كيف نجحت Sandvik في زيادة إنتاجيتها تحسين رضا العملاء 

توفير خدمة أسرع وأكثر موثوقية من خلال الاستجابة السريعة للمخاوف أو التأخيرات غير المتوقعة. 
حل إدارة الخدمة الميدانية
تحسين جدولة الصيانة والخدمة  يوفر Maximo Scheduler تمثيلاً مرئيًا لمواردك لكي تتمكن من تخطيط أعمال الصيانة وترتيب أولوياتها بكفاءة. يمكنك أتمتة الجدولة وتعيين المهام وإدارة القوى العاملة بدقة من خلال توفر التحليلات والبيانات في الوقت الفعلي من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
إرسال العمل إلى طواقم العمل المناسبة دون عناء   تمكّنك عمليات الإرسال المتقدمة في نظام Maximo من تصور الجداول الزمنية والمهام، ومراقبة حالة العمل والتكيف مع عدم توفر العمالة في اللحظة الأخيرة أو أوامر العمل الطارئة، مما يحافظ على سير العمليات الميدانية بسلاسة. 
تعزيز قدرات فنيي الخدمة الميدانية  يزود Maximo الفنيين بالمهام ذات الأولوية على أجهزتهم المحمولة على أساس الموقع والتوافر والمهارات. يمكن للفنيين تخطيط القطع والأدوات وتحسينها والحصول على مساعدة الخبراء عن بُعد لتقليل وقت الحل وزيادة معدلات نجاح الإصلاح من أول مرة.  
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بجولة للتعرف على المنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمعرفة كيف يمكن لمؤسستك أن تستفيد من Maximo Application Suite.

 ألقِ نظرة على قدرات المنتج