تعيق الممارسات غير الفعالة، وانعدام الرؤية بين العمل الميداني والمكاتب الخلفية، والعمليات الورقية القديمة تنفيذ إدارة الخدمة الميدانية بكفاءة. يمكن أن تؤثر هذه التحديات على صافي أرباحك وتؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض جودة البيانات وانخفاض معدلات نجاح الإصلاح من أول مرة (FTFR).
مع برنامج IBM Maximo Field Service Management لإدارة الخدمة الميدانية، يمكنك تحسين عمليات الخدمة الميدانية التي تقوم بها من خلال الجدولة المتقدمة والإرسال الذكي والوصول عبر الأجهزة المحمولة إلى معلومات الأصول الحساسة. يُمكّن هذا الحل فرق الصيانة والإرسال من العمل معًا بسلاسة وسهولة ويتيح للفنيين حل المشكلات بسرعة وكفاءة، إلى جانب تحسين رضا العملاء.
استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات الأصول لديك.
استكشف دليل إدارة الخدمة الميدانية
يمكنك تقليل العمليات اليدوية وزيادة الإنتاجية من خلال الرؤية الفورية للعمليات لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد الجوانب التي بحاجة إلى التحسين.
خصص الموارد المناسبة للمهام المناسبة في الوقت المناسب لتقليل التأخير وتحسين الإنتاجية.
تحسين المسارات والجداول الزمنية وتخصيص الموارد لإكمال مهام الصيانة في الوقت المناسب وبكفاءة.
يمكنك تزويد الفنيين بصلاحية الوصول عن بُعد إلى معلومات الأصول الحساسة والحصول على مساعدة من خبير حتى يتمكنوا من حل المشكلات بسرعة وكفاءة.
توفير خدمة أسرع وأكثر موثوقية من خلال الاستجابة السريعة للمخاوف أو التأخيرات غير المتوقعة.