Maximo Health, Safety and Environment - IBM Maximo Application Suite

برنامج Maximo Health, Safety and Environment

ضع السلامة في المقام الأول من خلال تكامل إدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) مع إدارة العمل.

السلامة أولاً 

تعرِّض الأنظمة غير المترابطة، وإجراءات السلامة التفاعلية، والعمليات اليدوية المؤسسات للمخاطر، وانعدام الكفاءة، وعدم الامتثال. ومع ازدياد تعقيد اللوائح وارتفاع التوقعات بشأن السلامة والكفاءة التشغيلية، تترك برامج البيئة والصحة والسلامة (EHS) المعزولة المؤسسات عرضة للمخاطر والبطء في الاستجابة. 

نجح حل IBM® Maximo HSE في توحيد عمليات الصحة والسلامة والبيئة مع العمليات الأساسية وإدارة العمل لديك. فبدءًا من الإبلاغ عن الحوادث وإدارة الانبعاثات، ووصولًا إلى تقييم المخاطر وتتبُّع الامتثال، نجح هذا النظام في توفير نهج ذكي ومتكامل لإدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) على مستوى المؤسسة.
الصحة والسلامة والبيئة الموحَّدة وإدارة العمل

تتكامل عمليات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) بالكامل مع إدارة العمل، مما يجعل السلامة جزءًا أساسيًا من كل خطوة في تخطيط وتنفيذ العمل.

القدرات المترابطة

بفضل التطبيقات المتصلة غير المنعزلة، يمكن للمستخدمين بدء عدة أنشطة من واجهة واحدة، مما يُتيح وصولًا سريعًا إلى المعلومات واتخاذ إجراءات فورية.
أذكى وقابل للتوسع

يوفر حل IBM Maximo HSE مرونة الحوسبة السحابية الهجينة وأدوات متنقلة لإدارة السلامة بسلاسة وفي الوقت الفعلي، بدعم من الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة watsonx من شركة IBM.
لوحات معلومات مخصصة بما يلائم المطلوب

تتوفر مؤشرات الأداء الرئيسية وأحدث التوجهات والمعارف والرؤى في لوحات معلومات قابلة للتخصيص وجاهزة للاستخدام، مما يُتيح اتخاذ قرارات أسرع وأذكى وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة.
إدارة الانبعاثات باستخدام ®IBM® Maximo انقر لتشغيل الفيديو (1:57 دقيقة)

ما يمكنك فعله

التصاريح والشهادات  إدارة العمليات إدارة السلامة الامتثال إدارة التغيير إدارة الكفاءة

إدارة الانبعاثات

تُعَد عمليات الأعمال محركًا للنمو، لكنها تُنتج انبعاثات أيضًا، مما يجعل الإدارة الفعَّالة للانبعاثات تحديًا ومتطلبًا تنظيميًا في آنٍ واحد. يساعد IBM® Maximo Emissions Management على رصد الانبعاثات المستمرة والمتسربة في زمن شبه حقيقي، بينما تُتيح IBM Envizi ESG Suite حساب انبعاثات غازات الدفيئة من النطاقات 1 و2 و3 وتتبُّعها والإبلاغ عنها، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية. 

دراسات حالة

اكتشِف كيف تمكَّنت شركة The Hub Power Company Limited من تقليل زمن الموافقة على إدارة التغيير (MOC) بنسبة 60% وتقليل تحقيقات الحوادث الأمنية بنسبة 20% باستخدام
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بالتعرّف على المنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لترى كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من Maximo Application Suite. 

