يأتي IBM Maximo Application Suite (MAS) في حزمتين: إما على شكل برامج يديرها العميل أو برامج كخدمة (SaaS). يتم شراء MAS باستخدام نموذج مبسَّط يشمل الترخيص والاستخدام؛ حيث يستفيد من نظام قائم على رصيد من النقاط يسمى AppPoints. حيث يوفر ذلك مرونة إضافة الإمكانات الوظيفية والمستخدمين بكل سهولة، وتوسيع نطاق أعمالك، والدفع مقابل ما تستهلكه فقط باستخدام ترخيص واحد.