يأتي IBM Maximo Application Suite (MAS) في حزمتين: إما على شكل برامج يديرها العميل أو برامج كخدمة (SaaS). يتم شراء MAS باستخدام نموذج مبسَّط يشمل الترخيص والاستخدام؛ حيث يستفيد من نظام قائم على رصيد من النقاط يسمى AppPoints. حيث يوفر ذلك مرونة إضافة الإمكانات الوظيفية والمستخدمين بكل سهولة، وتوسيع نطاق أعمالك، والدفع مقابل ما تستهلكه فقط باستخدام ترخيص واحد.
المستوى الأساسي لإدارة الأصول والصيانة والسلامة وعمليات فحص جودة المنتج. الدعم الميداني الرقمي عبر الأجهزة المحمولة ومنصات المستخدمين لتسهيل إنشاء نموذج رؤية الكمبيوتر المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
مجموعة برامج Maximo Application Suite الكاملة لإدارة أصول المؤسسات (EAM) + إدارة أداء الأصول (APM) + الصيانة المعتمدة على الموثوقية (RCM) مدمجة في عرض واحد.
مرونة تشغيلية أوسع ذات ميزات إضافية للعملاء ذوي المتطلبات الخاصة. خيار قابل للتكوين بدرجة عالية لاختيار متطلبات محددة للصيانة أو التعافي من الكوارث أو الاحتفاظ بالبيانات.
مجموعة برامج Maximo Application Suite كاملة لإدارة أصول المؤسسة (EAM) + إدارة أداء الأصول (APM) + الصيانة المعتمدة على الموثوقية (RCM) مدمجة في عرض واحد.
Maximo Manage وHealth وReliability Strategies وMobile وScheduler
Maximo Visual Inspection
حلول Maximo للصناعات
Maximo Monitor وPredict وAssist وSchedule Optimizer
Maximo IT
لا ينطبق
لا ينطبق
لا ينطبق
لا ينطبق
السعر
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الصيانة: تبدأ من أقل من 40 ألف دولار أمريكي سنويًا
الفحص: يبدأ من أقل من 45 ألف دولار أمريكي سنويًا
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نقاط التطبيق
التوسيع للحصول على تفاصيل الخيار
الصيانة: بدءًا من 150
الفحص: بدءًا من 175
بدءًا من 300
يختلف
يختلف
حد السعة
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الصيانة:
الفحص:
غير محدود
غير محدود
غير محدود
النشر
البيئة السحابية
السحابة
السحابة
البيئة السحابية/البيئة المحلية/البيئة الهجينة
تظهر الاختلافات بين هذه الخيارات في الجدول أعلاه. يمكنك اتخاذ قرار مستنير بناءً على احتياجات عملك المحددة باختيار أفضل نموذج إدارة لك، وخيارات النشر، ومستوى التخصيصات التي تحتاجها.
لا، لأنه بفضل نظام AppPoints، ما عليك سوى تثبيت العناصر التي تريد نشرها فحسب.
يمكن نشر MAS محليًا، من خلال أدوات Hyperscalers (العميل المُدار على AWS وAzure وGoogle Cloud وغيرها من المنصات السحابية)، أو من خلال البرامج كخدمة (SaaS) من خلال AWS.
نعم، يتضمن IBM Maximo Application Suite كل البرامج الداعمة المطلوبة لتثبيته وتنفيذه واستخدامه بما في ذلك IBM Cloud Pak for Data (CP4D) وOpenShift وDB2 وWAS Liberty. بالنسبة إلى البرامج المضمنة، لا يلزم شراء أي شيء إضافي عندما تستخدمها داخل المجموعة.
نعم، يتاح إصدار تجريبي موجَّه يعرض قدرتين من القدرات التي تقدمها مجموعة برامج Maximo Application Suite وهما: Manage (إدارة أصول المؤسسة) وHealth (الصيانة التنبؤية). يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي من هنا.
بالإضافة إلى ذلك، يتوفر عرض توضيحي موجَّه ذاتيًا عن Maximo Visual Inspection يمكنك الاشتراك فيه من هنا. كما يتوفر خيار طلب عرض توضيحي مباشر مع خبير فني عن طريق ملء هذا النموذج من هنا.
ترخيص الاشتراك هو اتفاقية غير قابلة للإلغاء مدتها 12 شهرًا على الأقل بينك وبين IBM. وهذا يعني أنك توافق على دفع كامل مدة الالتزام، ثم في نهاية المدة يتاح لك التجديد أو الإنهاء.