الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo التسعير
حدد الخيار الصحيح الذي يناسب أعمالك التي تعتمد على الأصول بدرجة مكثفة. اطلب عرض أسعار اليوم.
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا احصل على سعر تقديري
رسم توضيحي يمثل أسعار IBM Maximo Application Suite
نظرة عامة على التراخيص

يأتي IBM Maximo Application Suite (MAS) في حزمتين: إما على شكل برامج يديرها العميل أو برامج كخدمة (SaaS). يتم شراء MAS باستخدام نموذج مبسَّط يشمل الترخيص والاستخدام؛ حيث يستفيد من نظام قائم على رصيد من النقاط يسمى AppPoints. حيث يوفر ذلك مرونة إضافة الإمكانات الوظيفية والمستخدمين بكل سهولة، وتوسيع نطاق أعمالك، والدفع مقابل ما تستهلكه فقط باستخدام ترخيص واحد.

 استكشف الأسئلة الشائعة
خيارات المنتج
الأساسيات خياران - الصيانة والفحص برنامج MAS كخدمة

المستوى الأساسي لإدارة الأصول والصيانة والسلامة وعمليات فحص جودة المنتج. الدعم الميداني الرقمي عبر الأجهزة المحمولة ومنصات المستخدمين لتسهيل إنشاء نموذج رؤية الكمبيوتر المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

 القياسي برنامج MAS كخدمة

مجموعة برامج Maximo Application Suite الكاملة لإدارة أصول المؤسسات (EAM) + إدارة أداء الأصول (APM) + الصيانة المعتمدة على الموثوقية (RCM) مدمجة في عرض واحد.

 احصل على سعر تقديري المميزة برنامج MAS كخدمة

مرونة تشغيلية أوسع ذات ميزات إضافية للعملاء ذوي المتطلبات الخاصة. خيار قابل للتكوين بدرجة عالية لاختيار متطلبات محددة للصيانة أو التعافي من الكوارث أو الاحتفاظ بالبيانات.

 البرامج فقط مُدار من قِبل العميل

مجموعة برامج Maximo Application Suite كاملة لإدارة أصول المؤسسة (EAM) + إدارة أداء الأصول (APM) + الصيانة المعتمدة على الموثوقية (RCM) مدمجة في عرض واحد.

Maximo Manage وHealth وReliability Strategies وMobile وScheduler

 متوفر في تطبيق Maintenance

Maximo Visual Inspection

 متوفر في تطبيق Inspection

حلول Maximo للصناعات

 تتوفر حلول للصناعات حسب الاختيار تتوفر حلول للصناعات حسب الاختيار تتوفر حلول لجميع الصناعات

Maximo Monitor وPredict وAssist وSchedule Optimizer

Maximo IT
  • بيئة غير إنتاجية
  • سعة إضافية للمستخدمين
 متوفر في تطبيق Maintenance

لا ينطبق
  • اختيار منطقة AWS المفضلة (الولايات المتحدة أو كندا أو ألمانيا أو سنغافورة أو أستراليا)

لا ينطبق
  • بيئة غير إنتاجية إضافية

لا ينطبق
  • دعم DB2 أو SQL Database
  • جدولة مرنة للترقيات
  • جدولة موسَّعة للترقيات
  • تحسين التعافي من الكوارث/النسخ الاحتياطي والاستعادة
  • تمديد فترات الاحتفاظ بالبيانات
  • التحقق من صحة النشر للصناعات الخاضعة للتنظيم

لا ينطبق

السعر

التوسيع للحصول على تفاصيل الخيار

الصيانة: تبدأ من أقل من 40 ألف دولار أمريكي سنويًا

الفحص: يبدأ من أقل من 45 ألف دولار أمريكي سنويًا

راجع مقدِّر التسعير أو اطلب عرض أسعار

طلب عرض أسعار

طلب عرض أسعار

نقاط التطبيق

التوسيع للحصول على تفاصيل الخيار

الصيانة: بدءًا من 150

الفحص: بدءًا من 175

بدءًا من 300

يختلف

يختلف

حد السعة

التوسيع للحصول على تفاصيل الخيار

الصيانة: 

  • بيئة واحدة
  • ما يصل إلى 25 مستخدمًا
  • ما يصل إلى 100 أمر عمل/ساعة
  • ما يصل إلى 1,000 درجة/ساعة من درجات معادلة السلامة
  • يشمل MAS Scheduler

الفحص: 

  • بيئة واحدة
  • القدرة على تدريب نموذج واحد في كل مرّة
  • ما يصل إلى 5 أجهزة عميل
  • ما يصل إلى 10 آلاف استدلال/ساعة
  • ما يصل إلى 500 جيجابايت من مساحة التخزين

غير محدود

غير محدود

غير محدود

النشر

البيئة السحابية    

السحابة

السحابة

البيئة السحابية/البيئة المحلية/البيئة الهجينة

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني تحديد أفضل باقة أسعار تناسبني؟

تظهر الاختلافات بين هذه الخيارات في الجدول أعلاه. يمكنك اتخاذ قرار مستنير بناءً على احتياجات عملك المحددة باختيار أفضل نموذج إدارة لك، وخيارات النشر، ومستوى التخصيصات التي تحتاجها.

 هل أحتاج إلى شراء إمكانية وصول إلى كل التطبيقات الموجودة داخل المجموعة؟

لا، لأنه بفضل نظام AppPoints، ما عليك سوى تثبيت العناصر التي تريد نشرها فحسب.

 ما هو AppPoints؟

يتكون نظام AppPoints من أرصدة نقاط أو وحدات ذات قيمة يمكن من خلالها ترخيص المجموعة. يتطلب كل تطبيق ونوع مستخدم عددًا محددًا من AppPoints.

 هل يمكنني اختيار مقدم الخدمة السحابية Hyperscaler الذي أريد نشر IBM Maximo Application Suite عنده؟

يمكن نشر MAS محليًا، من خلال أدوات Hyperscalers (العميل المُدار على AWS وAzure وGoogle Cloud وغيرها من المنصات السحابية)، أو من خلال البرامج كخدمة (SaaS) من خلال AWS.

 هل يتم تضمين Red Hat OpenShift مع MAS؟

نعم، يتضمن IBM Maximo Application Suite كل البرامج الداعمة المطلوبة لتثبيته وتنفيذه واستخدامه بما في ذلك IBM Cloud Pak for Data (CP4D) وOpenShift وDB2 وWAS Liberty. بالنسبة إلى البرامج المضمنة، لا يلزم شراء أي شيء إضافي عندما تستخدمها داخل المجموعة.

 هل يتوفر إصدار تجريبي من IBM Maximo لاختبار قدراته قبل شرائه؟

نعم، يتاح إصدار تجريبي موجَّه يعرض قدرتين من القدرات التي تقدمها مجموعة برامج Maximo Application Suite وهما: Manage (إدارة أصول المؤسسة) وHealth (الصيانة التنبؤية). يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي من هنا.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر عرض توضيحي موجَّه ذاتيًا عن Maximo Visual Inspection يمكنك الاشتراك فيه من هنا. كما يتوفر خيار طلب عرض توضيحي مباشر مع خبير فني عن طريق ملء هذا النموذج من هنا.

 ما الحد الأدنى لمدة العقد؟

ترخيص الاشتراك هو اتفاقية غير قابلة للإلغاء مدتها 12 شهرًا على الأقل بينك وبين IBM. وهذا يعني أنك توافق على دفع كامل مدة الالتزام، ثم في نهاية المدة يتاح لك التجديد أو الإنهاء.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بالتعرّف على المنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لترى كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من Maximo Application Suite. 

 ألقِ نظرة على قدرات المنتج