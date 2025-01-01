احصل على إمكانية الوصول إلى كتالوج فعال للحلول المبنية على النظام البنائي التي تعمل على توسيع نطاق مجموعة تطبيقات Maximo، ما يعزز القدرات ويسرّع من وقت تحقيق القيمة. بدءًا من المحتوى المستهدف ووصولاً إلى التطبيقات المتقدمة، تساعد المسرعات على تبسيط العمليات وتحقيق نتائج أفضل للأعمال.
MEAM هو حل مستضاف بالكامل من MACS، مبني على IBM Maximo، ويوفر إمكانية الوصول المتنقل ورسم الخرائط وإدارة الطواقم والتحليلات للقطاعات ذات الأصول الكثيفة.
يُمكّن MBSE المهندسين من تصميم المنتجات بنموذج رقمي يربط بين المتطلبات والبنى ويقلل من التوثيق ويبسط تغييرات التصميم.
أفضل حلول الواقع المعزز التي تعزز إنتاجية العاملين في الخطوط الأمامية من خلال تعليمات العمل بالواقع المعزز التي تدعم نظارات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للاستخدام عبر المنصات.
يمكنك التنقل بسهولة عبر الأصول والمواقع باستخدام مكون TreeView سهل الاستخدام للعمل السريع والدقيق على الأصول وأوامر العمل والمواقع.
الكشف عن الحالات غير الطبيعية والتنبؤ بالأعطال في ضواغط الهواء الدوارة ثنائية المراحل باستخدام الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، مع أطر عمل قابلة للتكيف لمختلف التطبيقات الصناعية.
أداة مساعدة تستخدم اللقطات لتحسين نشر MAS باستخدام أفضل الممارسات، وتحديد المشكلات وتوفير معارف قابلة للتنفيذ.
يساعدك IBM Maximo Manage Complex Assets على الحفاظ على الأصول المهمة وذات القيمة العالية في قطاعات مثل السكك الحديدية والبحرية والفضاء باستخدام مصطلحات غير محددة.
تقدم الخدمة نموذج إستراتيجيات FMEA وتحمله في مكتبة إستراتيجيات الموثوقية. وهي متاحة من خلال شريك أو IBM Expert Labs.
التحقق من صحة عمليات IBM Maximo باستخدام تكوينات معتمدة، وإنشاء حالات اختبار ضمان الجودة والبرامج النصية لعمليات إدارة الأصول والعمل وتوثيقها.