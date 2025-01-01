احصل على إمكانية الوصول إلى كتالوج فعال للحلول المبنية على النظام البنائي التي تعمل على توسيع نطاق مجموعة تطبيقات Maximo، ما يعزز القدرات ويسرّع من وقت تحقيق القيمة. بدءًا من المحتوى المستهدف ووصولاً إلى التطبيقات المتقدمة، تساعد المسرعات على تبسيط العمليات وتحقيق نتائج أفضل للأعمال.