باستخدام IBM Maximo Application Suite، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من أموال دافعي الضرائب مع تحسين إدارة الصيانة للبنية التحتية المدنية وهيئات الموانئ بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والجسور والأنفاق. يؤدي برنامج إدارة أصول البنية التحتية القائم على إنترنت الأشياء والمعتمد على التقنية السحابية والمدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تمكين الوكالات الحكومية من مراقبة بيانات الأصول واستخدام رؤى الأداء لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً وتحسين السلامة والخدمات.

يتكامل IBM Maximo مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة رأس المال البشري للوكالات المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية لمراقبة مخزون الأصول وتحسين إدارة المخاطر وتبسيط العمليات ودعم الامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة. إدارة الأصول مركزيًا - بما في ذلك المحركات والمضخات والشاحنات والطرق والجسور والأنفاق والمنشآت - وأتمتة سير أعمال الصيانة والفحص والإصلاح، كل هذا من منصة واحدة.