باستخدام IBM Maximo Application Suite، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من أموال دافعي الضرائب مع تحسين إدارة الصيانة للبنية التحتية المدنية وهيئات الموانئ بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والجسور والأنفاق. يؤدي برنامج إدارة أصول البنية التحتية القائم على إنترنت الأشياء والمعتمد على التقنية السحابية والمدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تمكين الوكالات الحكومية من مراقبة بيانات الأصول واستخدام رؤى الأداء لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً وتحسين السلامة والخدمات.
يتكامل IBM Maximo مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة رأس المال البشري للوكالات المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية لمراقبة مخزون الأصول وتحسين إدارة المخاطر وتبسيط العمليات ودعم الامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة. إدارة الأصول مركزيًا - بما في ذلك المحركات والمضخات والشاحنات والطرق والجسور والأنفاق والمنشآت - وأتمتة سير أعمال الصيانة والفحص والإصلاح، كل هذا من منصة واحدة.
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
تعرّف على ما يفعله رواد الصناعات
تعمل إدارة الأصول المتكاملة من Maximo على تمكين الحكومات المحلية من تحسين البنية التحتية والنقل، ما يساعد على إنشاء مدن أكثر ملاءمة للعيش ومستدامة ومرنة. توفر التحليلات المتقدمة والاتصال بإنترنت الأشياء رؤى في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات والخدمات المجتمعية الآمنة والفعّالة.
يساعد Maximo حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية في إدارة البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني ومرافق الخدمات. كما يتيح السلامة والموثوقية والكفاءة من خلال استخدام التحليلات والأتمتة، حيث يمكن للوكالات الحكومية تبسيط عمليات الصيانة الخاصة بها، وخفض التكاليف، وإطالة عمر أصول البنية التحتية الخاصة بها، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
تمكّن من تحليل البيانات السابقة وبيانات الوقت الفعلي من خلال نظام واحد لإدارة الأصول لتحسين سلامة الأصول ووظائفها، والمساعدة في التنبؤ بحالات الفشل الوشيكة، وأتمتة الصيانة والجداول الزمنية القائمة على الحالة؛ كل ذلك على جهاز واحد محمول.
انشر قدرات منخفضة وبدون تعليمات برمجية تضيف مراقبة الأصول عن بُعد والفحص البصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى عملياتك الحالية.
تمكّن من مركزة معلومات الأصول على منصة واحدة لإدارة المخاطر بشكل أفضل والامتثال للوائح الحكومية ولوائح البيئة والسلامة.
تعمل شركة Sund & Baelt على تحسين صيانة البنية التحتية المدنية باستخدام IBM Maximo لدمج البيانات وتحليلها.
تعرف على كيفية قيام الحكومات المحلية باستخدام IBM Maximo في أعمالها اليومية للتخفيف من آثار أزمة تغير المناخ.
وحدت هيئة طاقة نيويورك نظام إدارة الأصول الخاص بها على منصة IBM Maximo، لدعم التحول الرقمي للهيئة.