الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo إدارة الأصول الحكومية باستخدام IBM Maximo Application Suite
تحقيق التوازن بين توقعات المواطنين باستخدام مجموعة كاملة من حلول إدارة الأصول للعمليات والصيانة والجودة والسلامة والموثوقية
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كن جاهزًا للمهام باستخدام البيانات والأتمتة والتحليلات والذكاء الاصطناعي

باستخدام IBM Maximo Application Suite، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من أموال دافعي الضرائب مع تحسين إدارة الصيانة للبنية التحتية المدنية وهيئات الموانئ بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والجسور والأنفاق. يؤدي برنامج إدارة أصول البنية التحتية القائم على إنترنت الأشياء والمعتمد على التقنية السحابية والمدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تمكين الوكالات الحكومية من مراقبة بيانات الأصول واستخدام رؤى الأداء لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً وتحسين السلامة والخدمات.

يتكامل IBM Maximo مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة رأس المال البشري للوكالات المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية لمراقبة مخزون الأصول وتحسين إدارة المخاطر وتبسيط العمليات ودعم الامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة. إدارة الأصول مركزيًا - بما في ذلك المحركات والمضخات والشاحنات والطرق والجسور والأنفاق والمنشآت - وأتمتة سير أعمال الصيانة والفحص والإصلاح، كل هذا من منصة واحدة.
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تعرّف على ما يفعله رواد الصناعات
الصناعات اطّلِع على كل دراسات الحالة المدن الأكثر ذكاءً: الحكومة المحلية

تعمل إدارة الأصول المتكاملة من Maximo على تمكين الحكومات المحلية من تحسين البنية التحتية والنقل، ما يساعد على إنشاء مدن أكثر ملاءمة للعيش ومستدامة ومرنة. توفر التحليلات المتقدمة والاتصال بإنترنت الأشياء رؤى في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات والخدمات المجتمعية الآمنة والفعّالة.

 نجحت مدينة أتلانتا في تحقيق أكبر قدر من الكفاءة ورضا العملاء بفضل برنامج Maximo حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية

يساعد Maximo حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية في إدارة البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني ومرافق الخدمات. كما يتيح السلامة والموثوقية والكفاءة من خلال استخدام التحليلات والأتمتة، حيث يمكن للوكالات الحكومية تبسيط عمليات الصيانة الخاصة بها، وخفض التكاليف، وإطالة عمر أصول البنية التحتية الخاصة بها، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
ما يمكنك فعله
إدارة أداء الأصول مراقبة الأصول وصيانتها وإدارتها تُعدّ إدارة أصول الأداء (APM) في IBM Maximo أحد حلول البرامج التي تساعد المؤسسات على تحسين حالة الأصول وتحسين برنامج إدارة دورة حياة الأصول (ALM) الخاصة بها. اتخذ قرارات أكثر استنارة، وقلل من حالات إخفاق المعدات وفترات التعطل غير المخطط لها، وتمكّن من تحسين قدرات إدارة العمليات من خلال اتباع نهج الصيانة الوقائية الحديث.
البنية التحتية المدنية حافظ على دوام البنية التحتية القوية والملائمة لمتطلبات الجيل القادم لقد بلغت العديد من البنى التحتية المدنية عمرها الافتراضي أو تجاوزته. يساعد IBM Maximo للبنية التحتية المدنية الأطراف المعنية على تحديد أولويات الاستثمارات التي تحافظ على سلامة المواطنين من خلال دمج الذكاء الرقمي مع المعرفة الهندسية، باستخدام أحدث أدوات الإدارة المتطورة ومراقبة الأصول الشاملة. يمكنك الحفاظ على أصول البنية التحتية وتحسين قدرات اتخاذ القرار وتتبع أداء الأصول وتحسين إدارة أوامر العمل على منصة واحدة. تعرف على سبب أهمية البنية التحتية الأكثر ذكاءً
المزايا تحسين ممارسات الصيانة والخطط ذات الصلة بها

تمكّن من تحليل البيانات السابقة وبيانات الوقت الفعلي من خلال نظام واحد لإدارة الأصول لتحسين سلامة الأصول ووظائفها، والمساعدة في التنبؤ بحالات الفشل الوشيكة، وأتمتة الصيانة والجداول الزمنية القائمة على الحالة؛ كل ذلك على جهاز واحد محمول.

 ابدأ عمليات الجيل التالي بسرعة

انشر قدرات منخفضة وبدون تعليمات برمجية تضيف مراقبة الأصول عن بُعد والفحص البصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى عملياتك الحالية.

 العمل بشفافية ومساءلة

تمكّن من مركزة معلومات الأصول على منصة واحدة لإدارة المخاطر بشكل أفضل والامتثال للوائح الحكومية ولوائح البيئة والسلامة.

هل تتطلب أعمالك وضع استراتيجية للاستدامة؟

استشارات الاستدامة

تساعدك خدمات استشارات الاستدامة من IBM في وضع استراتيجية بيانات تضمن اتساق ومواءمة تلك الخدمات مع جدول أعمالك الخاص بالاستدامة. 

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دراسات حالة
شركة Sund & Bælt: بناء الجسور من أجل معرفة أفضل

تعمل شركة Sund & Baelt على تحسين صيانة البنية التحتية المدنية باستخدام IBM Maximo لدمج البيانات وتحليلها.

 منطقة بيل الكندية: التكيف مع تغير المناخ بمساعدة الذكاء الاصطناعي

تعرف على كيفية قيام الحكومات المحلية باستخدام IBM Maximo في أعمالها اليومية للتخفيف من آثار أزمة تغير المناخ.

هيئة طاقة نيويورك: الدافع المحرك نحو الرقمنة

وحدت هيئة طاقة نيويورك نظام إدارة الأصول الخاص بها على منصة IBM Maximo، لدعم التحول الرقمي للهيئة.

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