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اكتشف من يستفيد من إمكانات Maximo ولماذا اختار قادة الصناعات استخدام نظام لإدارة أصول المؤسسات (EAM).
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اكتشف لماذا حازت IBM على تصنيف "شركة رائدة" في تقرير IDC MarketScape في مجال مرافق الخدمات من حيث تطبيقات إدارة أصول المؤسسة كثيفة الأصول المعتمدة على البرامج كخدمة (SaaS) وعلى التقنية السحابية على مستوى العالم
اقرأ هذه الصفحة فقط للحصول على فهم أفضل لعائد الاستثمار من وراء استخدام IBM Maximo Application Suite (MAS).
تعرف على ما يجب عليك فعله قبل اختيار المنتج المناسب لشركتك من حيث موردي تطبيقات إدارة أصول المؤسسة ومنتجات التصنيع.
اقرأ هذا التقرير لتكوين فهم أفضل لنقاط القوة في العمل باستخدام IBM Maximo من منظور قطاع النفط والغاز.
اكتسب فهمًا سريعًا للكيفية التي يمكن لهذا الحل من خلالها تحسين فعالية المخططين والمجدولين والمشرفين.
تحديد وإدارة مخاطر موثوقية الأصل التي قد تؤثر على عمليات الأعمال باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحالات الفشل المستقبلي.
يمكنك إنشاء خلفية بيانات قوية لسلامة الأصول باستخدام بيانات إنترنت الأشياء وسجلات الأصول وتاريخ العمل لتحسين القرارات التشغيلية.
اكتشف كيف يمكنك تمكين الفنيين لديك من إدارة الأصول استخدام إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة الذكية.
يمكنك تمكين الفنيين لديك من استخدام الذكاء الاصطناعي أو التواصل مع الخبراء عن بُعد للحصول على المساعدة لتسريع تشخيص المشكلة وإصلاحها.
إذا كنت تريد بناء مؤسسة أقوى وأكثر إنتاجية واستدامة، ينبغي أن تضع في اعتبارك استخدام IBM MAS.
اعرف كيف يمكن لبرنامج Maximo تحسين الأداء وإطالة دورة حياة الأصول وتقليل فترات التعطل وخفض التكاليف.
اكتشف كيف يمكن لهذه القدرة أن تساعد فرق التقنية التشغيلية وتقنية المعلومات لديك على سرعة التصرف بثقة لفهم السبب الجذري ودفع عملية إعادة الابتكار الرقمي.
اكتشف كيف يمكن للصيانة التنبؤية القائمة على الحالة تحسين موثوقية الأصول.
اكتشف كيف يمكن لبرنامج Maximo توفير قدرات إدارة أداء الأصول الأساسية للمؤسسات التي تريد تحسين موثوقية الأصول وتحسين الإنتاجية.
اكتشف كيف يمكنك تحسين إنتاجية عملك وأدائه وجودته من خلال عمليات الفحص البصري الآلية وغير ذلك الكثير.
أطلق العنان لكامل إمكاناتك من خلال تدقيق الأخطاء في جميع مراحل عملية التصنيع بأكملها.
استكشف الخيارات التي يتيحها المنتج الذي يوفره مورد واحد لتحسين الإنتاجية في ميدان العمل واكتشف مزاياه لشركتك.
اقرأ المستندات الفنية التي تقدمها شركة IDC للتعرف على المزيد حول تحليل عائد الاستثمار الكامل من وراء استخدام برنامج Maximo من قِبل المشاركين في الدراسة.
اقرأ عن الطرق العشرة التي تعمل بها المؤسسات كثيفة الأصول على تحسين الكفاءة التشغيلية باستخدام Maximo.
اكتشف ما إذا كانت لديك الاستراتيجية الصحيحة لمواكبة التطورات وتجنب التفوق عليك من قِبل المنافسين.