الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo IBM Maximo Application Suite: الموارد
ابدأ رحلتك مع Maximo من خلال مكتبتنا الرقمية
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا استكشف العرض التوضيحي لحل MVI
رسم توضيحي يمثل IBM Maximo Application Suite
مقدمة إلى Maximo موجز حل IBM Maximo

احصل على فهم سريع للتطبيقات المتاحة ولماذا يجب عليك اختيار IBM مورد لهذه التطبيقات.

 تحسين أصولك وعملياتك بشكل عام باستخدام Maximo

اكتشف من يستفيد من إمكانات Maximo ولماذا اختار قادة الصناعات استخدام نظام لإدارة أصول المؤسسات (EAM).

إحداث التحول المنشود في أعمالك بفضل الإدارة الذكية لأصول مؤسستك

يمكنك إحداث تحول في أعمالك باستخدام الإدارة الذكية لأصول المؤسسة بمساعدة IBM Maximo.

الوثائق والدعم وثائق IBM Maximo Application Suite

محطتك الوحيدة للحصول على الوثائق الإرشادية والدعم وواجهات برمجة التطبيقات والمقالات والمدونات وغيرها الكثير.

 المواد التعليمية بشأن IBM Maximo

اكتشف الدورات التدريبية المتعددة المتوفرة لبرنامج Maximo، بالإضافة إلى مجموعات التعلم المتنوعة القائمة على الأدوار.

دعم IBM Maximo

يمكنك الوصول إلى صفحة الويب هذه للحصول على وثائق الدعم ومساعدة وحدة التطبيق ومساعدة التكوين وحلول الصناعات وغير ذلك الكثير.

تقارير المحللين تقييم IDC MarketScape لموردي تطبيقات إدارة أصول المؤسسة في قطاع مرافق الخدمات

اكتشف لماذا حازت IBM على تصنيف "شركة رائدة" في تقرير IDC MarketScape في مجال مرافق الخدمات من حيث تطبيقات إدارة أصول المؤسسة كثيفة الأصول المعتمدة على البرامج كخدمة (SaaS) وعلى التقنية السحابية على مستوى العالم

 القيمة التي يمكن أن تحققها الأعمال باستخدام IBM Maximo

اقرأ هذه الصفحة فقط للحصول على فهم أفضل لعائد الاستثمار من وراء استخدام IBM Maximo Application Suite (MAS).

 تقييم IDC MarketScape لموردي تطبيقات إدارة أصول المؤسسة في قطاع التصنيع

تعرف على ما يجب عليك فعله قبل اختيار المنتج المناسب لشركتك من حيث موردي تطبيقات إدارة أصول المؤسسة ومنتجات التصنيع.

 تقييم IDC MarketScape لموردي تطبيقات إدارة أصول المؤسسة في قطاع النفط والغاز

اقرأ هذا التقرير لتكوين فهم أفضل لنقاط القوة في العمل باستخدام IBM Maximo من منظور قطاع النفط والغاز.

ملخصات الحلول تطبيق IBM Maximo Scheduler

اكتسب فهمًا سريعًا للكيفية التي يمكن لهذا الحل من خلالها تحسين فعالية المخططين والمجدولين والمشرفين.

IBM Maximo Predict

تحديد وإدارة مخاطر موثوقية الأصل التي قد تؤثر على عمليات الأعمال باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحالات الفشل المستقبلي.

IBM Maximo Health

يمكنك إنشاء خلفية بيانات قوية لسلامة الأصول باستخدام بيانات إنترنت الأشياء وسجلات الأصول وتاريخ العمل لتحسين القرارات التشغيلية.

IBM Maximo Mobile

اكتشف كيف يمكنك تمكين الفنيين لديك من إدارة الأصول استخدام إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة الذكية.

IBM Maximo Assist

يمكنك تمكين الفنيين لديك من استخدام الذكاء الاصطناعي أو التواصل مع الخبراء عن بُعد للحصول على المساعدة لتسريع تشخيص المشكلة وإصلاحها.

عروض توضيحية ومقاطع فيديو أخرى
إدارة الفوضى باستخدام IBM Maximo Application Suite

إذا كنت تريد بناء مؤسسة أقوى وأكثر إنتاجية واستدامة، ينبغي أن تضع في اعتبارك استخدام IBM MAS.

عرض توضيحي حول إدارة الأصول باستخدام IBM Maximo Enterprise

اعرف كيف يمكن لبرنامج Maximo تحسين الأداء وإطالة دورة حياة الأصول وتقليل فترات التعطل وخفض التكاليف.

تطبيق IBM Maximo Monitor

اكتشف كيف يمكن لهذه القدرة أن تساعد فرق التقنية التشغيلية وتقنية المعلومات لديك على سرعة التصرف بثقة لفهم السبب الجذري ودفع عملية إعادة الابتكار الرقمي.

 الصيانة التنبؤية باستخدام IBM Maximo

اكتشف كيف يمكن للصيانة التنبؤية القائمة على الحالة تحسين موثوقية الأصول.

 الصيانة التنبؤية في قطاع الطاقة ومرافق الخدمات باستخدام IBM Maximo

اكتشف كيف يمكن لبرنامج Maximo توفير قدرات إدارة أداء الأصول الأساسية للمؤسسات التي تريد تحسين موثوقية الأصول وتحسين الإنتاجية.

IBM Maximo Visual Inspection

اكتشف كيف يمكنك تحسين إنتاجية عملك وأدائه وجودته من خلال عمليات الفحص البصري الآلية وغير ذلك الكثير.

IBM Maximo Visual Inspection Mobile

أطلق العنان لكامل إمكاناتك من خلال تدقيق الأخطاء في جميع مراحل عملية التصنيع بأكملها.

عرض توضيحي عن IBM Maximo Mobile

استكشف الخيارات التي يتيحها المنتج الذي يوفره مورد واحد لتحسين الإنتاجية في ميدان العمل واكتشف مزاياه لشركتك.

المستندات الفنية والكتب الإلكترونية القيمة التي يمكن أن تحققها الأعمال باستخدام IBM Maximo

اقرأ المستندات الفنية التي تقدمها شركة IDC للتعرف على المزيد حول تحليل عائد الاستثمار الكامل من وراء استخدام برنامج Maximo من قِبل المشاركين في الدراسة.

لماذا تتجه أنجح الشركات في تسيير الأعمال إلى استخدام IBM Maximo وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)

اقرأ عن الطرق العشرة التي تعمل بها المؤسسات كثيفة الأصول على تحسين الكفاءة التشغيلية باستخدام Maximo.

تعزيز ميزتك التنافسية في مجال التصنيع

اكتشف ما إذا كانت لديك الاستراتيجية الصحيحة لمواكبة التطورات وتجنب التفوق عليك من قِبل المنافسين.

هل تتطلب أعمالك وضع استراتيجية للاستدامة؟

استشارات الاستدامة

تساعدك خدمات استشارات الاستدامة من IBM في وضع استراتيجية بيانات تضمن اتساق ومواءمة تلك الخدمات مع جدول أعمالك الخاص بالاستدامة. 

 استكشف استشارات الاستدامة
اتخِذ الخطوة التالية

هل ترغب في التعرف على المزيد؟ تعرف على كيفية استفادة مؤسستك من IBM Maximo.

ألقِ نظرة على قدرات المنتج