التقييم تقييم IDC MarketScape لموردي تطبيقات إدارة أصول المؤسسة في قطاع مرافق الخدمات اكتشف لماذا حازت IBM على تصنيف "شركة رائدة" في تقرير IDC MarketScape في مجال مرافق الخدمات من حيث تطبيقات إدارة أصول المؤسسة كثيفة الأصول المعتمدة على البرامج كخدمة (SaaS) وعلى التقنية السحابية على مستوى العالم

مخطط معلومات بياني القيمة التي يمكن أن تحققها الأعمال باستخدام IBM Maximo اقرأ هذه الصفحة فقط للحصول على فهم أفضل لعائد الاستثمار من وراء استخدام IBM Maximo Application Suite (MAS).

التقييم تقييم IDC MarketScape لموردي تطبيقات إدارة أصول المؤسسة في قطاع التصنيع تعرف على ما يجب عليك فعله قبل اختيار المنتج المناسب لشركتك من حيث موردي تطبيقات إدارة أصول المؤسسة ومنتجات التصنيع.