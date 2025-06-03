برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول

حسِّن توافر أصولك وموثوقيتها وربحيتها من خلال تحسين دورة حياتها بالكامل، بدءًا من التخطيط إلى التشغيل ثم التحسين. يوفر حل إدارة دورة حياة الأصول من IBM ميزات تخطيط استثمارات الأصول، وإدارة أصول المؤسسة، وإدارة أداء الأصول في منصة واحدة.