الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo إدارة أصول النقل باستخدام IBM Maximo Application Suite
يمكنك تحسين إنتاجية أصول النقل وعمليات سير العمل الخاصة به باستخدام مجموعة كاملة من برامج إدارة الأصول للعمليات والصيانة والمراقبة والجودة والموثوقية.
احصل على العرض التوضيحي التفاعلي حول الأسطول ألقِ نظرة على قدرات المنتج
رسم توضيحي يمثل إدارة أصول النقل باستخدام IBM Maximo Application Suite
أصول فعالة وموثوق بها لتقليل فترات التعطل

سواء كان الأمر يتعلق بالطائرات أو السيارات أو الشاحنات أو الحافلات أو القطارات أو البنية التحتية، لا شك أن وكالة النقل الخاصة بك تعتمد على أصول نقل معقدة وعالية الأداء للحفاظ على استمرار حركتها (وحركة العالم كله). ومن شأن مراقبة هذه الأصول وإدارتها وصيانتها بكفاءة مع التحكم في التكاليف أن تعزز سلامة الجميع.

يدعم IBM Maximo، وهو نظام لإدارة دورة حياة الأصول، عملية اتخاذ القرار لمؤسسات السفر والنقل، بما في ذلك المطارات والملاحة الجوية والسكك الحديدية وأساطيل المركبات. إذ يساعد على توقع المشكلات وزيادة دقة التشخيص وتنفيذ مبادرات صناعة النقل وتلبية المتطلبات التنظيمية لوزارة النقل من خلال طرح عروض بدون رمز (بدون تعليمات برمجية) مبنية على إنترنت الأشياء (IoT) ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل من إدارة أصول المؤسسة (EAM) وإدارة أداء الأصول (APM). 

فهو يساعد على توقع المشكلات وزيادة دقة التشخيص وتنفيذ مبادرات صناعة النقل وتلبية المتطلبات التنظيمية لوزارة النقل (DOT) من خلال عروض بدون تعليمات برمجية ومبنية على إنترنت الأشياء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اكتشف ميزات الإدارة الذكية للأسطول

يرشدك هذا العرض التوضيحي التفاعلي إلى ثلاث حالات استخدام لإدارة أصول الأسطول: الحملات وأوامر الإصلاح وإدارة الضمان.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا

الصناعات

اطّلِع على كل دراسات الحالة
الطيران يتيح برنامج Maximo لمؤسسات الطيران تحسين صيانة الطائرات وإصلاحها وعملياتها من خلال تبسيط تخطيط الصيانة وسير العمل والامتثال التنظيمي، ما يزيد من توافر الطائرات ويقلل فترات التعطل.
المطارات يساعد Maximo المطارات في إدارة وصيانة أصول المطارات والبنية التحتية والمرافق، بما في ذلك المحطات وأنظمة مناولة الأمتعة. نجحت شركة مطارات الرياض في إحداث التحول في صيانة مطارها من خلال استخدام Maximo
أساطيل المركبات يوفر Maximo منصة شاملة لإدارة أسطول المركبات وجدولة الصيانة وتتبع الإصلاح، ما يؤدي إلى تحسين أداء المركبة وتقليل فترات التعطل وتحسين كفاءة الصيانة. هيئة كهرباء نيويورك تعمل على رقمنة عمليات أسطولها
السكك الحديدية يعمل Maximo على تمكين استراتيجيات الصيانة التنبؤية، وتحسين أداء الأصول وموثوقيتها، ويساعد على ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وبالتالي تقليل فترات التعطل، وتحسين السلامة، وزيادة الكفاءة التشغيلية. شركة Downer تحسِّن قدرتها على التنبؤ وتعزز الموثوقية
ما يمكنك فعله
أساطيل المركبات استفد من حلول إدارة الأساطيل يعد كلٌّ من التآكل والتلف أمرًا شائعًا في أي أسطول من أساطيل الأصول، بغض النظر عن وسائل النقل العام أو الخاص. يقوم برنامج إدارة الأسطول الذكي بدمج بيانات المستشعر الخاصة بظروف الأصول، ما يوفر إشعارات حول الأجزاء التي على وشك التعطل حتى تتمكن من إجراء الصيانة ومنع فترات التعطل قبل حدوثها.  شاهد العرض التوضيحي لإدارة الأسطول
النقل تحسين خطط إدارة أصول النقل بالنسبة لأي منصة لإدارة أصول النقل (TAM)، تتطلب عملية اتخاذ القرار المبنية على البيانات جردًا دقيقًا للأصول، وتقييم حالة الأصول في الوقت الفعلي، وأنظمة معلومات موثوق. بها ويوفر لك IBM Maximo Transportation الأدوات اللازمة لتمديد دورة حياة الأصول وتحسين صيانة المركبات على منصة واحدة.   اقرأ دليل إدارة أصول المؤسسة (EAM) اكتشف الوفورات الفعلية الناتجة عن إدارة أصول المؤسسة
الطيران حافظ على استمرار ارتفاع عملياتك وتألقها يساعدك IBM Maximo Aviation على إدارة صيانة الطائرات وأتمتتها، والحفاظ على السلامة والامتثال التنظيمي، وتقليل فترات التعطل.  استكشف العرض التوضيحي لإدارة أداء الأصول (APM) اقرأ المحادثة: الطيران في الجو العاصف
المزايا تبسيط عمليات الأسطول

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتوقع فشل الأصول ومنع حدوثه من خلال الجمع بين بيانات الصيانة والإصلاح مع تصورات بديهية من التعلم الآلي في نظام واحد لإدارة أصول النقل.    

 إنشاء بيئة أكثر أمانًا ونظافة وامتثالًا

تمكّن من نشر إمكانات منخفضة الرمز (منخفضة التعليمات البرمجية) أو بدون تعليمات برمجية، لتضيف وحدات مراقبة الأصول عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي والفحص البصري إلى قدرات الإنتاج الحالية لديك.

 زيادة توافر الأصول ومعدل استخدامها

استفد من البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي لتحسين مدة تشغيل الأصول وإطالة عمرها مع تقليل التكاليف وزيادة الاستخدام لتحقيق إيرادات أكبر.
من الذي يستخدم IBM Maximo Transportation؟ 4.7 مليارات 4.7 مليارات راكب مترو يعتمدون على Maximo. %73 %73 من المطارات الأكثر ازدحامًا في العالم تستخدم Maximo. %75 %75 من كبرى شركات السيارات تعتمد على Maximo.

هل تتطلب أعمالك وضع استراتيجية للاستدامة؟

استشارات الاستدامة

تساعدك خدمات استشارات الاستدامة من IBM في وضع استراتيجية بيانات تضمن اتساق ومواءمة تلك الخدمات مع جدول أعمالك الخاص بالاستدامة. 

 استكشف استشارات الاستدامة
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بإلقاء نظرة على المنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لترى كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من إدارة أصول النقل التي تم إنشاؤها باستخدام Maximo Application Suite. 

 ألقِ نظرة على قدرات المنتج