سواء كان الأمر يتعلق بالطائرات أو السيارات أو الشاحنات أو الحافلات أو القطارات أو البنية التحتية، لا شك أن وكالة النقل الخاصة بك تعتمد على أصول نقل معقدة وعالية الأداء للحفاظ على استمرار حركتها (وحركة العالم كله). ومن شأن مراقبة هذه الأصول وإدارتها وصيانتها بكفاءة مع التحكم في التكاليف أن تعزز سلامة الجميع.



يدعم IBM Maximo، وهو نظام لإدارة دورة حياة الأصول، عملية اتخاذ القرار لمؤسسات السفر والنقل، بما في ذلك المطارات والملاحة الجوية والسكك الحديدية وأساطيل المركبات. إذ يساعد على توقع المشكلات وزيادة دقة التشخيص وتنفيذ مبادرات صناعة النقل وتلبية المتطلبات التنظيمية لوزارة النقل من خلال طرح عروض بدون رمز (بدون تعليمات برمجية) مبنية على إنترنت الأشياء (IoT) ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل من إدارة أصول المؤسسة (EAM) وإدارة أداء الأصول (APM).

فهو يساعد على توقع المشكلات وزيادة دقة التشخيص وتنفيذ مبادرات صناعة النقل وتلبية المتطلبات التنظيمية لوزارة النقل (DOT) من خلال عروض بدون تعليمات برمجية ومبنية على إنترنت الأشياء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.