الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo إدارة عمليات التصنيع باستخدام IBM Maximo Application Suite
انطلق في رحلتك نحو التميز في إدارة الأصول من خلال السعي للقضاء على العيوب نهائيًا وتقليل فترات التعطل في عمليات التصنيع 
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رسم توضيحي يمثل إدارة عمليات التصنيع باستخدام IBM Maximo Application Suite
تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل والسهولة   

يمكنك تبسيط العمليات من خلال معالجة حالات انقطاع الخدمة غير المخطط لها، وإصلاح استراتيجيات الصيانة الضعيفة، وإيجاد حل للإدارة غير الفعالة للمخزون ضمن دورة حياة الأصول وعمليات الإنتاج المعقدة. كما يمكنك تمكين فِرَق العمليات ومراقبة الجودة والصيانة لديك من استخدام الأدوات التي تربط البيانات المنفصلة وتدمج التقنيات المتعددة، ما يوفر رؤية شاملة لخطوط الإنتاج والتأكد من سلامة الأصول، ويدعم معايير الجودة المتسقة.

على مدار عقود من الزمن، نجح برنامج IBM Maximo في تحسين عمليات التصنيع الخاصة بالسيارات والطيران والمنتجات الاستهلاكية والإلكترونيات وعلوم الحياة من خلال دورة حياة متميزة للأصول وإدارة فائقة للإنتاج. بصفتها أداة من نوع "الكل في واحد" لإدارة دورة حياة الأصول، تقدم مجموعة IBM Maximo Application Suite قدرات متقدمة في إدارة أصول المؤسسة (EAM) وإدارة أداء الأصول (APM) ، و الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)، مما يسرِّع مسيرة أعمالك بلا توقف أو عيوب مع تحسين الأداء العام والموثوقية.

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الصناعات

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السيارات يساعدك Maximo على إدارة الأصول المعقدة مثل خطوط الإنتاج والمعدات والمركبات. حيث يحسِّن توافر الأصول، ويحسِّن جودة المنتج ويبسط الصيانة وإدارة المخزون، ما يتيح تنفيذ عمليات سلسة ذات أداء محسن، ودورات حياة ممتدة للأصول، وتقليل فترات التعطل وخفض التكاليف. حازت IBM على جائزة مرموقة تقدمها شركة فورد للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات
الطيران والفضاء يمكّن Maximo قطاعي الطيران والفضاء من جدولة وإدارة الصيانة بكفاءة وتحسين سير عمل الإنتاج والتعامل مع سلاسل التوريد المعقدة مع دعم الامتثال للوائح هذه القطاعات، مثل AS9100.
يساعدك Maximo على مراقبة أصول التصنيع والتعبئة والتوزيع مثل الآلات ومعدات الإنتاج المهمة. فهو يبسط مراقبة الجودة، ويتيح الامتثال للوائح الصناعة، ويساهم في تحسين جودة المنتج، ويقلل من النفايات ويزيد من رضا العملاء. تعمل شركة Spendrups على تبسيط عملية التخمير باستخدام IBM Maximo
إلكترونيات يمكّنك Maximo من جدولة وإدارة صيانة الأصول المعقدة مثل أجهزة ومعدات غرف الأبحاث وخطوط تقنية التركيب السطحي (SMT) وأجهزة الاختبارات. فهو يساعد على ضمان سلاسة العمليات والأداء الأفضل في فئته والموثوقية المحسنة والامتثال للوائح الصناعة مثل معايير IPC وJEDEC.
علوم الحياة يقدم Maximo حلولًا متخصصة تساعد الشركات المصنعة للمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية على إدارة دورة حياة الأصول، والمعايرة المتنقلة (الجوالة)، والإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA). فهو يتكامل مع أنظمة RFID وSCADA وLIMS، ما يتيح الامتثال التنظيمي والإدارة الفعالة للمعدات مثل معدات غرف الأبحاث وخزانات التخمير وخطوط التعبئة والتغليف. يُجري المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ أتمتة لإدارة أصول المؤسسة (EAM) باستخدام Maximo
ما يمكنك فعله
IBM Maximo Visual Inspection أتمتة عمليات الفحص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتقليل الأخطاء البشرية يقدم IBM Maximo Visual Inspection (MVI) نماذج تعلم عميقة مدمجة تقوم بأتمتة مراقبة الجودة من خلال اكتشاف الكائنات والعيوب وتصنيفها. حيث يوفر تصورها المدعوم بالذكاء الاصطناعي اكتشافًا للأخطاء في الوقت الفعلي، ما يمنع التوقف عن العمل في المستقبل ويبسط الاستخدام بمساعدة أدوات وواجهات سهلة الاستخدام، حتى لمن لديه خبرة محدودة في التعلم العميق. تعرف على المزيد حول الفحص البصري استكشف العرض التوضيحي لحل MVI
إدارة أداء الأصول (APM) باستخدام IBM Maximo  حافظ على تشغيل أصولك بأعلى أداء ممكن يستخدم IBM Maximo APM الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) لتحسين جدولة الإنتاج والصيانة، استنادًا إلى سلامة الأصول التاريخية وفي الوقت الفعلي، والتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها. يساعدك Maximo APM على تقليل أعمال الإصلاح غير المخطط لها وإدارة المخاطر وتقليل الأعطال وإطالة دورة حياة الأصول دون تكاليف غير ضرورية. احسب مدخراتك المحتملة استكشف العرض التوضيحي لإدارة أداء الأصول (APM)
المزايا تحسين أنظمة إدارة الصيانة

يمكنك تحليل البيانات التاريخية وفي الوقت الفعلي لتحسين سلامة المعدات ومنع الأعطال وتبسيط الصيانة والجداول الزمنية على أساس الحالة.

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استخدم بيانات سلامة الأصول والأداء لمساعدة موظفي العمليات والصيانة والمالية على تحسين عمليات صنع القرار ونتائج التدقيق لإدارة الإنتاج مثل الجدولة وإيقاف التشغيل والاستثمارات الجديدة.

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يمكنك نشر قدرات منخفضة الرمز (التعليمات البرمجية) أو بدون رمز (بدون تعليمات برمجية) للتخطيط والجدولة المتقدمة التي تضيف مراقبة الأصول عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية والفحص البصري إلى خطوط الإنتاج الحالية لديك.

 تعرف على كيفية تقليل الاعتماد على الفحص اليدوي زيادة الاستدامة والسلامة

يمكن أن تساعدك خدمات استشارات الاستدامة التي تقدمها شركة IBM في إنشاء استراتيجية تعتمد على البيانات لضمان توافق أنظمة تنفيذ التصنيع لديك مع أجندة الاستدامة الخاصة بك.

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يمكن أن تساعدك خدمات استشارات الاستدامة التي تقدمها شركة IBM في إنشاء استراتيجية تعتمد على البيانات لضمان توافق أنظمة تنفيذ التصنيع لديك مع أجندة الاستدامة الخاصة بك.

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