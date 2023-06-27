يمكنك تبسيط العمليات من خلال معالجة حالات انقطاع الخدمة غير المخطط لها، وإصلاح استراتيجيات الصيانة الضعيفة، وإيجاد حل للإدارة غير الفعالة للمخزون ضمن دورة حياة الأصول وعمليات الإنتاج المعقدة. كما يمكنك تمكين فِرَق العمليات ومراقبة الجودة والصيانة لديك من استخدام الأدوات التي تربط البيانات المنفصلة وتدمج التقنيات المتعددة، ما يوفر رؤية شاملة لخطوط الإنتاج والتأكد من سلامة الأصول، ويدعم معايير الجودة المتسقة.

على مدار عقود من الزمن، نجح برنامج IBM Maximo في تحسين عمليات التصنيع الخاصة بالسيارات والطيران والمنتجات الاستهلاكية والإلكترونيات وعلوم الحياة من خلال دورة حياة متميزة للأصول وإدارة فائقة للإنتاج. بصفتها أداة من نوع "الكل في واحد" لإدارة دورة حياة الأصول، تقدم مجموعة IBM Maximo Application Suite قدرات متقدمة في إدارة أصول المؤسسة (EAM) وإدارة أداء الأصول (APM) ، و الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)، مما يسرِّع مسيرة أعمالك بلا توقف أو عيوب مع تحسين الأداء العام والموثوقية.