تقدم شركة IBM حلول إدارة أصول المؤسسة (EAM) وإدارة أداء الأصول (APM) التي تعتمد على إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي للشركات في قطاع النفط والغاز. حيث تم تصميم هذه الحلول المخصصة لتلبية احتياجات عملك المحددة من خلال العديد من التطبيقات والوظائف الإضافية.

يمكّنك تطبيق IBM Maximo Oil and Gas من إدارة الأصول﻿، مثل منصات الحفر والآبار وخطوط الأنابيب والمضخات والأساطيل والمصانع، خلال عمليات الاستخراج والتوزيع والتكرير على منصة واحدة. حافظ على الامتثال للصحة والسلامة والبيئة، وقلل المخاطر، وحسّن موثوقية وأداء أصولك من خلال استخدام العمليات المضمنة ونماذج البيانات البترول والمواد الكيميائية المتوافقة مع أفضل ممارسات صناعة النفط والغاز.