تقدم شركة IBM حلول إدارة أصول المؤسسة (EAM) وإدارة أداء الأصول (APM) التي تعتمد على إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي للشركات في قطاع النفط والغاز. حيث تم تصميم هذه الحلول المخصصة لتلبية احتياجات عملك المحددة من خلال العديد من التطبيقات والوظائف الإضافية.
يمكّنك تطبيق IBM Maximo Oil and Gas من إدارة الأصول، مثل منصات الحفر والآبار وخطوط الأنابيب والمضخات والأساطيل والمصانع، خلال عمليات الاستخراج والتوزيع والتكرير على منصة واحدة. حافظ على الامتثال للصحة والسلامة والبيئة، وقلل المخاطر، وحسّن موثوقية وأداء أصولك من خلال استخدام العمليات المضمنة ونماذج البيانات البترول والمواد الكيميائية المتوافقة مع أفضل ممارسات صناعة النفط والغاز.
يمكنك تحليل البيانات المحفوظة والحالية في الوقت الفعلي لتحديد سلامة الأصول، والتحذير من أي حالة فشل وشيك، وتخطيط الصيانة والجداول الزمنية على أساس الحالة.
استخدم بيانات سلامة الأصول والأداء لمساعدة موظفي العمليات والصيانة والمالية على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الجدولة وعمليات الاستبدال والاستثمارات.
استفد من بيانات وعمليات الصحة والسلامة والبيئة المتكاملة لتحسين السلامة والأداء البيئي والتشغيلي بما يتوافق مع اللوائح وإجراءات التشغيل.
استفد من الصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بُعد والفحص البصري الآلي لتحسين التنبؤ بحالات الفشل وتقليل فترات التعطل.