الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo إدارة أصول النفط والغاز باستخدام IBM Maximo Application Suite
يمكنك تحسين استراتيجية وأداء إدارة الأصول لديك من خلال مجموعة كاملة من تطبيقات الصيانة والصحة والسلامة والبيئة لصناعة النفط والغاز
اقرأ دليل إدارة أصول المؤسسة (EAM) اقرأ تقرير IDC حول مجال النفط والغاز
رسم توضيحي يمثل إدارة أصول النفط والغاز باستخدام IBM Maximo Application Suite
إنشاء عمليات أكثر أمانًا وكفاءة وموثوقية

تقدم شركة IBM حلول إدارة أصول المؤسسة (EAM) وإدارة أداء الأصول (APM) التي تعتمد على إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي للشركات في قطاع النفط والغاز. حيث تم تصميم هذه الحلول المخصصة لتلبية احتياجات عملك المحددة من خلال العديد من التطبيقات والوظائف الإضافية.

يمكّنك تطبيق IBM Maximo Oil and Gas من إدارة الأصول﻿، مثل منصات الحفر والآبار وخطوط الأنابيب والمضخات والأساطيل والمصانع، خلال عمليات الاستخراج والتوزيع والتكرير على منصة واحدة. حافظ على الامتثال للصحة والسلامة والبيئة، وقلل المخاطر، وحسّن موثوقية وأداء أصولك من خلال استخدام العمليات المضمنة ونماذج البيانات البترول والمواد الكيميائية المتوافقة مع أفضل ممارسات صناعة النفط والغاز.

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الصناعات

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الاستكشاف والاستخراج: العمليات الأولية يعمل Maximo على جدولة الصيانة الوقائية لتمكين موثوقية المعدات، وإدارة أوامر العمل، ومراقبة سلامة المعدات في الوقت الفعلي، وتحليل البيانات التاريخية لتحسين العمليات. ويساعد التكامل مع أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات التنبؤية على اكتشاف الأعطال مبكرًا، ما يقلل من حالات الانقطاع والتوقف ويحسِّن السلامة. تساعد ميزات التقارير والامتثال الشاملة على تلبية المتطلبات التنظيمية والحفاظ على الإشراف البيئي. شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) تنتقل إلى حل Maximo القائم على التقنية السحابية
النقل والتخزين والتوزيع: العمليات المتوسطة يعمل Maximo على تبسيط إدارة الأصول للمسارات ومحطات التخزين وأصول النقل، ما يساعد على ضمان السلامة والموثوقية. فهو يتيح مراقبة سلامة الأصول في الوقت الفعلي، وتسهيل الكشف المبكر عن المشكلات وتقليل مخاطر فترات التعطل. ومن خلال القدرات المكانية للعرض المصور للأصول، يساعد Maximo في تخطيط الصيانة والامتثال التنظيمي. فهو يتكامل مع أجهزة استشعار إنترنت الأشياء وأنظمة SCADA لإجراء الصيانة التنبؤية وإدارة دورة حياة الأصول بشكل محسّن.
التكرير والتحويل: العمليات النهائية يعمل Maximo على تحسين عمليات التكرير ومصانع البتروكيماويات والأسمدة وشبكات التوزيع من خلال توفير أدوات لتخطيط الصيانة وتتبع الأصول وتحليل الموثوقية. فهو يدير دورة حياة الأصول بأكملها، بدءًا من التشغيل وحتى إيقاف التشغيل باستخدام التعلم الآلي للصيانة التنبؤية، والتنبؤ بالفشل، وتمكين التدخلات الاستباقية وتقليل وقت التوقف غير المخطط له.
ما يمكنك فعله
إدارة أداء الأصول مراقبة الأصول وصيانتها واستبدالها يستخدم IBM Maximo Asset Performance Management الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) لتحسين إجراءات المراقبة والصيانة والاستبدال بناء على بيانات سلامة الأصول وبيانات الطقس القديمة والحالية. حدد مستوى التعرض للمخاطر بناءً على منهجية تسجيل الصناعة فيما يتعلق بالسلامة والأهمية واحتمال نهاية العمر والعمر الفعلي، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وزيادة وقت التشغيل وتقليل فشل المعدات وأعمال الإصلاح غير المخطط لها. استكشف العرض التوضيحي لإدارة أداء الأصول (APM)
إدارة الأصول المؤسسية تحسين إدارة الأصول والأداء يستخدم IBM Maximo Enterprise Asset Management أدوات تحليلات متقدمة وبيانات إنترنت الأشياء (IoT) لتحسين التوفر التشغيلي وتمديد دورات حياة الأصول وتحسين أداء الصيانة. يستخدم القادة الصناعيون Maximo EAM لإدارة الأصول والجداول الزمنية والموارد والعمليات والمخزونات والنفقات. استكشف دليل إدارة أصول المؤسسة (EAM)
المزايا تحسين ممارسات الصيانة والخطط ذات الصلة بها

يمكنك تحليل البيانات المحفوظة والحالية في الوقت الفعلي لتحديد سلامة الأصول، والتحذير من أي حالة فشل وشيك، وتخطيط الصيانة والجداول الزمنية على أساس الحالة.

 فهم الأصول في السياق التشغيلي

استخدم بيانات سلامة الأصول والأداء لمساعدة موظفي العمليات والصيانة والمالية على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الجدولة وعمليات الاستبدال والاستثمارات.

 تحسين ممارسات الصحة والسلامة والبيئة

استفد من بيانات وعمليات الصحة والسلامة والبيئة المتكاملة لتحسين السلامة والأداء البيئي والتشغيلي بما يتوافق مع اللوائح وإجراءات التشغيل.

 تحديد مشكلات الصيانة في الوقت الفعلي

استفد من الصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بُعد والفحص البصري الآلي لتحسين التنبؤ بحالات الفشل وتقليل فترات التعطل.

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تساعدك خدمات استشارات الاستدامة من IBM في وضع استراتيجية بيانات تضمن اتساق ومواءمة تلك الخدمات مع جدول أعمالك الخاص بالاستدامة. 

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