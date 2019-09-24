الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo Maximo for Utilities إدارة أصول الطاقة ومرافق الخدمات باستخدام IBM Maximo Application Suite
يمكنك تحسين استراتيجية إدارة الأصول وتحسين أداء الأصول باستخدام مجموعة كاملة من التطبيقات التي تخدم العمليات وأدوات الصحة والسلامة والبيئة لمرافق الخدمات وصناعة الطاقة
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رسم توضيحي يمثل إدارة أصول الطاقة ومرافق الخدمات باستخدام IBM Maximo Application Suite
خفض تكاليف التشغيل باستخدام نماذج أعمال أكثر استدامة

يهدف قطاع الطاقة ومرافق الخدمات إلى توفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوق بها ومستدامة، لكن تقادم البنية التحتية وتقاعد الموظفين ذوي الخبرة، والإنتاج غير المتوقع من موارد الطاقة الموزَّعة الجديدة يمثل عقبات يومية.

بصفته حلاً لإدارة الأصول يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعالج IBM Maximo Application Suite هذه التحديات في مؤسسات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ومؤسسات المياه. حيث يقدم Maximo حلولًا خاصة بالصناعة، مثل Maximo for Nuclear Power Plants، وأفضل الممارسات للصيانة الوقائية والتنبؤية، والمراقبة عن بُعد، ورؤية الكمبيوتر، وأدوات السلامة والقدرة على التنقل. ومن خلال رؤية موحَّدة وسير عمل متكامل ودعم الامتثال التنظيمي، يساعد Maximo مالكي الأصول على زيادة توافر الأصول وتقليل المخاطر التشغيلية وفترات التعطل غير المخطط لها والصيانة الروتينية غير الضرورية.

شاهد هذا العرض التوضيحي لرؤية مهندس الموثوقية وهو يعمل على تحسين موثوقية شبكة الطاقة باستخدام تطبيق IBM Maximo Health وتطبيق IBM Maximo Predict باستخدام لوحة معلومات مسبقة الإعداد.
ألقِ نظرة لتتعرّف على IBM Maximo

استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي في تبسيط عمليات الأصول لديك.

اقرأ تقرير IDC حول الطاقة ومرافق الخدمات

اقرأ الورقة الذكية حول الطاقة ومرافق الخدمات

اقرأ دليل إدارة أصول المؤسسة (EAM)

الصناعات

اطّلِع على كل دراسات الحالة
توليد الطاقة يتيح Maximo إدارة وصيانة التوربينات والمولدات والأصول الأخرى عالية الأهمية، كما يحسِّن جدولة انقطاع التيار ويدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية مثل مؤسسة موثوقية الكهرباء في أمريكا الشمالية (NERC). فهو يزيد من موثوقية المحطة، ويقلل من فترات التعطل عن العمل، ويحسِّن إنتاج الطاقة الإجمالي. نجحت شركة Bruce Power في تحسين توليد الطاقة النووية
النقل أو التوزيع بفضل التحليلات المتقدمة وقدرات إنترنت الأشياء (IoT)، يساعد Maximo مرافق الخدمات في الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول أصول الشبكة المعقدة، بما في ذلك المحطات الفرعية وخطوط النقل وشبكات التوزيع. نجحت شركة CK Enerji التركية في مركزة دعم تقنية المعلومات وأتمتة إدارة أصول تقنية المعلومات
تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي يتيح Maximo تمكين إدارة وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه، ومحطات ضخ المياه وشبكات توزيع المياه. حيث يساعد على ضمان جودة مياه متسقة، وتقليل مخاطر التلوث وتحسين رضا العملاء بشكل عام. نجحت شركة Melbourne Water في تحسين إدارة مياه الأمطار باستخدام IBM Maximo

ما يمكنك فعله

تطبيق Maximo Utilities تقديم خدمة آمنة ومستمرة دون انقطاع يقدم تطبيق IBM Maximo Utilities حلًا كاملًا لإدارة الأصول وتسيير الأعمال لنقل وتوزيع الكهرباء وتوليد الطاقة ومعالجة الغاز ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي. باستخدام Maximo Utilities، يمكنك إنشاء أوامر العمل وجدولة الصيانة تلقائيًا وإدارة استراتيجية الصيانة الخاصة بك مركزيًا لجميع فئات الأصول. إذ يساعد التطبيق على إطالة دورة حياة البنية التحتية للمرافق الخاصة بك، وتقليل تكاليف التشغيل وتسريع عملية التحسين الشاملة.
تطبيق Maximo Reliability Strategies تحسين موثوقية الأصول بالنسبة إلى شركات الطاقة والمرافق التي تقدم الخدمات الأساسية، تُعدّ العمليات الموثوق بها أمرًا بالغ الأهمية. حيث يعمل تطبيق IBM Maximo Reliability Strategies على تحسين الصيانة ومواءمة المهام الوقائية مع أوضاع الفشل. يمكنك تعزيز موثوقية الأصول وكفاءتها باستخدام مكتبة تضم 50,000 وضع فشل وتفاصيل لأكثر من 800 فئة أصول و5,000 جدول صيانة وقائية محسّن. يساعد هذا النهج على تقليل المخاطر، وتقليل حالات انقطاع الخدمة، وتحسين أداء الأصول، وتعزيز العمليات.
تطبيقات Maximo Health وPredict تحسين أصولك باستخدام الذكاء الاصطناعي يوفر تطبيق IBM Maximo Health وتطبيق Predict لشركات مرافق الخدمات قدرات إدارة أداء الأصول بشكل فوري. حيث تستخدم البيانات والذكاء الاصطناعي لتمكين اتخاذ قرارات الصيانة والاستبدال بشكل أكثر ذكاءً، ما يحسِّن من توافر الأصول من خلال النظر في سلامة الأصول المحفوظة والحالية وتوقعات المخاطر المستقبلية. اقرأ ملخص الحل
Maximo Visual Inspection تمكين الخبراء الموضوعيين في مجالك يستخدم تطبيق IBM Maximo Visual Inspection الذكاء الاصطناعي وتقنية رؤية الكمبيوتر والبيانات التي يتم التقاطها بواسطة الطائرات بدون طيار (الدرون) أو مروحيات الهليكوبتر أو مصادر أخرى لتحديد البنية التحتية الحيوية وتصنيفها والتعامل معها بتكلفة ومخاطر أقل من عمليات الفحص الحضورية التقليدية. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي بفحص الأصول بحثًا عن الحالات الشاذة ووضع العلامات لاتخاذ الإجراء الأفضل التالي، مثل الإصلاح أو الاستبدال أو الفحص الشخصي. تعرف على المزيد حول Maximo Visual Inspection
Maximo Mobile إمكانية إدارة أي أصل في أي وقت ومن أي مكان  يمكن للعاملين في الخدمة الميدانية في مرافق الخدمات إنجاز المزيد في ميدان العمل الفعلي، باستخدام بيانات الصيانة والأصول الموجودة في متناول أيديهم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعالجة أي خلل. حيث توفر لهم منصة IBM Maximo Mobile بيانات تشغيل الأصول عبر الإنترنت ودون اتصال بالإنترنت والوصول إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي ودعم الخبراء عن بُعد لاستكمال مهام الصيانة وعمليات الفحص على أكمل وجه.                
المزايا منح الأولوية في الصيانة والاستبدال

تمكين موظفي العمليات والصيانة والمالية من تحسين عمليات اتخاذ القرار لجدولة الصيانة واستبدال الأصول واستثمارات البنية التحتية الجديدة لزيادة الربحية.

 تحسين خطط الصيانة

يمكنك تجميع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية المحفوظة وفي الوقت الفعلي لتحديد سلامة الأصول، والتنبؤ بأي حالة فشل وشيكة الحدوث، وتخطيط الصيانة والجداول الزمنية القائمة على الحالة باستخدام برامج الجيل التالي المتوفرة لدينا اليوم.

 الارتقاء بممارسات الاستدامة

يمكنك تحسين الكفاءة عبر إدارة الأصول لتحسين متانة البنية التحتية لمرافق الخدمات بفضل تحسين إدارة الطاقة وكفاءة المياه وإدارة الانبعاثات والنفايات والبيئة.

 توظيف أفضل الممارسات في المجال

سارع ببدء إطلاق عمليات أعمالك باستخدام نماذج البيانات المضمنة وسير العمل والعمليات الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء وتوليد الطاقة ومعالجة الغاز ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي. 

هل تتطلب أعمالك وضع استراتيجية للاستدامة؟

استشارات الاستدامة

تساعدك خدمات استشارات الاستدامة من IBM في وضع استراتيجية بيانات تضمن اتساق ومواءمة تلك الخدمات مع جدول أعمالك الخاص بالاستدامة. 

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