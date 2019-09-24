يهدف قطاع الطاقة ومرافق الخدمات إلى توفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوق بها ومستدامة، لكن تقادم البنية التحتية وتقاعد الموظفين ذوي الخبرة، والإنتاج غير المتوقع من موارد الطاقة الموزَّعة الجديدة يمثل عقبات يومية.
بصفته حلاً لإدارة الأصول يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعالج IBM Maximo Application Suite هذه التحديات في مؤسسات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ومؤسسات المياه. حيث يقدم Maximo حلولًا خاصة بالصناعة، مثل Maximo for Nuclear Power Plants، وأفضل الممارسات للصيانة الوقائية والتنبؤية، والمراقبة عن بُعد، ورؤية الكمبيوتر، وأدوات السلامة والقدرة على التنقل. ومن خلال رؤية موحَّدة وسير عمل متكامل ودعم الامتثال التنظيمي، يساعد Maximo مالكي الأصول على زيادة توافر الأصول وتقليل المخاطر التشغيلية وفترات التعطل غير المخطط لها والصيانة الروتينية غير الضرورية.
شاهد هذا العرض التوضيحي لرؤية مهندس الموثوقية وهو يعمل على تحسين موثوقية شبكة الطاقة باستخدام تطبيق IBM Maximo Health وتطبيق IBM Maximo Predict باستخدام لوحة معلومات مسبقة الإعداد.
استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي في تبسيط عمليات الأصول لديك.
اقرأ تقرير IDC حول الطاقة ومرافق الخدمات
اقرأ الورقة الذكية حول الطاقة ومرافق الخدمات
اقرأ دليل إدارة أصول المؤسسة (EAM)
تمكين موظفي العمليات والصيانة والمالية من تحسين عمليات اتخاذ القرار لجدولة الصيانة واستبدال الأصول واستثمارات البنية التحتية الجديدة لزيادة الربحية.
يمكنك تجميع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية المحفوظة وفي الوقت الفعلي لتحديد سلامة الأصول، والتنبؤ بأي حالة فشل وشيكة الحدوث، وتخطيط الصيانة والجداول الزمنية القائمة على الحالة باستخدام برامج الجيل التالي المتوفرة لدينا اليوم.
يمكنك تحسين الكفاءة عبر إدارة الأصول لتحسين متانة البنية التحتية لمرافق الخدمات بفضل تحسين إدارة الطاقة وكفاءة المياه وإدارة الانبعاثات والنفايات والبيئة.
سارع ببدء إطلاق عمليات أعمالك باستخدام نماذج البيانات المضمنة وسير العمل والعمليات الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء وتوليد الطاقة ومعالجة الغاز ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي.