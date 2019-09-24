يهدف قطاع الطاقة ومرافق الخدمات إلى توفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوق بها ومستدامة، لكن تقادم البنية التحتية وتقاعد الموظفين ذوي الخبرة، والإنتاج غير المتوقع من موارد الطاقة الموزَّعة الجديدة يمثل عقبات يومية.



بصفته حلاً لإدارة الأصول يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعالج IBM Maximo Application Suite هذه التحديات في مؤسسات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ومؤسسات المياه. حيث يقدم Maximo حلولًا خاصة بالصناعة، مثل Maximo for Nuclear Power Plants، وأفضل الممارسات للصيانة الوقائية والتنبؤية، والمراقبة عن بُعد، ورؤية الكمبيوتر، وأدوات السلامة والقدرة على التنقل. ومن خلال رؤية موحَّدة وسير عمل متكامل ودعم الامتثال التنظيمي، يساعد Maximo مالكي الأصول على زيادة توافر الأصول وتقليل المخاطر التشغيلية وفترات التعطل غير المخطط لها والصيانة الروتينية غير الضرورية.

شاهد هذا العرض التوضيحي لرؤية مهندس الموثوقية وهو يعمل على تحسين موثوقية شبكة الطاقة باستخدام تطبيق IBM Maximo Health وتطبيق IBM Maximo Predict باستخدام لوحة معلومات مسبقة الإعداد.