تحسين موثوقية الأصول وعمرها التشغيلي من خلال الصيانة القائمة على الحالة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Asset Performance Management.
تحتاج أصولك المهمة والحساسة إلى جدول زمني مثالي لصيانتها بشكل وقائي يضمن استمرار الأداء الأمثل لها. لكن هذه البداية فقط. وتُعَد ممارسة الصيانة الصحيحة ضروريةً للانتقال من الصيانة بأسلوب رد الفعل إلى الصيانة الاستباقية.
يساعدك تنفيذ برنامج إدارة أداء الأصول (APM) من IBM على مراقبة أداء الأصول واكتشاف التدهور المستقبلي المحتمل مبكرًا، مما يُتيح لك معالجة المشكلات استباقيًا قبل وقوعها. كما أن الصيانة القائمة على مراقبة الحالة الفعلية للأصول تُطيل عمر أصولك الحيوية، وتخفض تكاليف الصيانة الإجمالية، وتقلل من فترات التعطل غير المخطط لها.
يمكنك إطالة عمر الأصول الحيوية اقتصاديًا من خلال تنفيذ الصيانة الصحيحة في الوقت المناسب. تؤدي المراقبة المستمرة باستخدام برنامج IBM® Maximo Asset Performance Management إلى زيادة وقت التشغيل وتفادي الحاجة إلى إصلاحات لا داعي لها.
انتقِل إلى الصيانة الاستباقية لخفض التكاليف المرتبطة بالإصلاحات الطارئة، وتجنب فترات التعطل غير المخطط لها، وسوء استغلال الموارد، بينما تحسّن أرباحك النهائية.
تجنَّب الأعطال المكلفة من خلال الصيانة القائمة على مراقبة الحالة الفعلية من خلال مراقبة بيانات المستشعرات والتشغيل من أصولك. حيث يساعد هذا النهج على تنفيذ الصيانة الصحيحة في الوقت المناسب، ويحمي من الأعطال المبكرة ويجنِّبك الإصلاحات العاجلة وغير المخطط لها.
من خلال جدول صيانة مثالي واعتماد نهج الصيانة القائمة على مرقبة الحالة الفعلية لتحقيق التحسين المستمر، تصبح الأصول أكثر موثوقية وتوفرًا، كما يتحسن أداؤها.
حافِظ على اتصال دائم بعملياتك التشغيلية. يتكامل Maximo مع مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) لتوفير مراقبة مستمرة في الوقت الفعلي لأصولك ذات القيمة الأكبر. فمن خلال جمع بيانات مثل الاهتزاز ودرجة الحرارة والضغط، تحصل على رؤية مبكرة لمشكلات الأداء، مما يُتيح استجابة أسرع وأذكى تمنع فترات التعطل المكلفة.
تجاوز التخمينات باستخدام مقاييس حاسمة. يتيح لك Maximo إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبُّعها، مثل درجات السلامة ودرجات المخاطر ومعدلات التدهور. حيث تمنحك هذه المؤشرات، المدعومة بالبيانات، صورة واضحة عن حالة الأصل وتساعد فرق العمل على تحديد أولويات الصيانة بناءً على الاحتياجات الفعلية، لا مجرد الوقت أو الاستخدام.
تخلص من التعقيد من خلال تبسيط المعلومة باستخدام لوحات المعلومات الحديثة في Maximo. حيث يمكنك تصفُّح الحالة والأداء ومستويات المخاطر لجميع أصولك بسهولة عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. فبدءًا من النظرة العامة إلى أدق التفاصيل، يمكنك الحصول على صورة كاملة تدعم سرعة اتخاذ قرارات مدروسة وتخطيطًا أكثر فاعلية للصيانة.
لا تنتظر حدوث الفشل - تصرَّف بشكل استباقي. يمنحك Maximo القدرة على اتخاذ خطوات استباقية مبنية على معلومات صحيحة لتقليل المخاطر والحفاظ على استمرارية التشغيل. وسواء أكان الأمر يتعلق بجدولة أوامر العمل القائمة على مراقبة الحالة الفعلية للأصول أم إطلاق التنبيهات الآلية، يمكنك تقليل فترات التعطل غير المخطط لها وإطالة عمر أصولك المهمة.
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