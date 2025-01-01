الصيانة القائمة على الحالة باستخدام Maximo مع Asset Performance Management (APM)

تحسين موثوقية الأصول وعمرها التشغيلي من خلال الصيانة القائمة على الحالة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Asset Performance Management.

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تحسين الأداء من خلال ممارسات الصيانة الفعالة

تحتاج أصولك المهمة والحساسة إلى جدول زمني مثالي لصيانتها بشكل وقائي يضمن استمرار الأداء الأمثل لها. لكن هذه البداية فقط. وتُعَد ممارسة الصيانة الصحيحة ضروريةً للانتقال من الصيانة بأسلوب رد الفعل إلى الصيانة الاستباقية.

يساعدك تنفيذ برنامج إدارة أداء الأصول (APM) من IBM على مراقبة أداء الأصول واكتشاف التدهور المستقبلي المحتمل مبكرًا، مما يُتيح لك معالجة المشكلات استباقيًا قبل وقوعها. كما أن الصيانة القائمة على مراقبة الحالة الفعلية للأصول تُطيل عمر أصولك الحيوية، وتخفض تكاليف الصيانة الإجمالية، وتقلل من فترات التعطل غير المخطط لها.
تحسين عمر الأصل

يمكنك إطالة عمر الأصول الحيوية اقتصاديًا من خلال تنفيذ الصيانة الصحيحة في الوقت المناسب. تؤدي المراقبة المستمرة باستخدام برنامج IBM® Maximo Asset Performance Management إلى زيادة وقت التشغيل وتفادي الحاجة إلى إصلاحات لا داعي لها.
تقليل تكاليف الصيانة

انتقِل إلى الصيانة الاستباقية لخفض التكاليف المرتبطة بالإصلاحات الطارئة، وتجنب فترات التعطل غير المخطط لها، وسوء استغلال الموارد، بينما تحسّن أرباحك النهائية.
تقليل فترة التعطل غير المخطط لها

تجنَّب الأعطال المكلفة من خلال الصيانة القائمة على مراقبة الحالة الفعلية من خلال مراقبة بيانات المستشعرات والتشغيل من أصولك. حيث يساعد هذا النهج على تنفيذ الصيانة الصحيحة في الوقت المناسب، ويحمي من الأعطال المبكرة ويجنِّبك الإصلاحات العاجلة وغير المخطط لها.
تحسين أداء الأصول

من خلال جدول صيانة مثالي واعتماد نهج الصيانة القائمة على مرقبة الحالة الفعلية لتحقيق التحسين المستمر، تصبح الأصول أكثر موثوقية وتوفرًا، كما يتحسن أداؤها.
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ما يمكنك فعله

مراقبة أصولك المهمة بشكل مستمر إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لإظهار حالة أصولك تصوُّر جميع جوانب أداء الأصول في مكان واحد اتخذ إجراءات لتقليل المخاطر
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