الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Environmental Intelligence IBM Environmental Intelligence Suite
اكتساب رؤى مناخية للتنبؤ بحدوث الاضطرابات وإدارة المخاطر وبناء العمليات المستدامة.
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إنها منصة SaaS مخصصة لمراقبة، والتنبؤ، والاستجابة للتأثيرات الناتجة عن الطقس والمناخ.

تواجه الشركات مخاطر متزايدة مرتبطة بالمناخ، ونتيجة لذلك تزيد 87% من الشركات الرائدة من استثمارات الاستدامة1؛ وذلك لخسارة 380 مليار دولار أمريكي نتيجة للكوارث2، كذلك 90% من الشركات الكبيرة ستصبح معرضة للخطر بحلول عام 20253. ولذا، فإنّ اتباع نهج قائم على البيانات للتكيف مع المناخ أمر بالغ الأهمية لحماية العمليات التشغيلية.

  • يُمكنك تقييم التأثيرات التشغيلية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية وبيانات الأرصاد الجوية الدقيقة.
  • خطِّط وتنبأ بحدوث الاضطرابات باستخدام التحليلات الخاصة بالصناعة والبيانات.
  • تلبية متطلبات الاستدامة من خلال رؤى الطقس في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات مستنيرة.
ندوة الإنترنت التالية: 22 أغسطس

اكتشف كيف جمعت IBM رؤى فريدة في نموذج التنبؤ بالانقطاع لديها، مثل رؤى الغطاء النباتي عبر شبكات النقل والتوزيع.
المزيد من الطرق للاستكشاف Environmental Intelligence Suite إصدار تجريبي

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المزايا

الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني التحليلات الجغرافية المكانية وتقنية نموذج أساس الجغرافية المكانية لدى IBM التعرّف على تأثير تغير المناخ في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة وكيفية الحد من هذا التأثير. استكشاف الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني
خدمات المراقبة مراقبة مُبسّطة تضع لوحة القيادة الواحدة في لمحة خاطفة تصورات، وتنبيهات، ورؤى جغرافية مكانية في مكان واحد، حتى تتمكن من مراقبة موقع العمل الضروري بسهولة. استكشاف خدمات المراقبة
حلول مخصصة حلول التكيّف المخصصة باستخدام الأدوات المدمجة لتطوير النماذج المخصصة وتطبيقات المراقبة، يُمكنك الوصول إلى البيانات البيئية التي تحتاجها ودمجها في سير العمل الأكثر صلةً باحتياجات عملك. استكشاف حلول التكيّف المخصصة
حلول واجهة برمجة التطبيقات تطبيقات الطقس، والجغرافية المكانية، وواجهات برمجة التطبيقات الكربونية أكثر من 150 نقطة نهاية لبيانات الطقس والجغرافية المكانية والكربون تجعل إضافة القيمة والفعالية إلى تطبيقاتك أمرًا سلسًا من خلال التنبيهات، والإشعارات، وبيانات التنبؤ، وصور الطقس، وغير ذلك الكثير. استكشاف واجهات برمجة التطبيقات وحلول المطورين
رؤى المخاطر المناخية توقع ما لا يمكن توقعه من خلال رؤى مخاطر المناخ اكتسب المعلومات المناخية باستخدام أدوات التحليل، مثل تحليل مخاطر الأعطال ووحدة قياس القدرة غير الفعالة (MVaR) والبيانات الجغرافية، ومستوى شدة المخاطر للمساعدة في حماية أصول شركتك. استكشاف رؤى المخاطر المناخية

حالات الاستخدام

إدارة الغطاء النباتي إدارة الغطاء النباتي حسب الحالة اتخذ قرارات مستنيرة عن كيفية ومتى الحفاظ على الموارد المهددة بالنمو النباتي. إذ تجمع Environmental Intelligence Suite بين بيانات الأقمار الصناعية وتحليلات تنبؤ Geiger-mode LiDAR مع بيانات الطقس لتوفير رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي عن مناطق التعدِّي عالية المخاطر. تعرَّف على المزيد عن إدارة الغطاء النباتي
سلامة الطقس توفير المعلومات البيئية جزء لا يتجزأ من ذكاء الأعمال حسّن سلامة الموظفين والعملاء باستخدام رؤى واضحة وموثوقة للتخطيط للظروف الجوية عالية الخطورة. فإنّ دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات الطقس والمناخ والعمليات في حل واحد يُمكّنك من الاستعداد لحالات الطوارئ، كما يُمكنك اتخاذ الخطوة والمساعدة في الحفاظ على سلامة عملك. اعرف المزيد عن سلامة الطقس
إدارة المخاطر استفد من رؤى الطقس حوّل التخفيف الاستباقي لتأثيرات المخاطر إلى ميزة تنافسية. وسخّر التحليلات التنبؤية وحقق أقصى قدر من توليد الإيرادات من خلال الجمع بين المعلومات البيئية الخاصة بالطقس، والجغرافية المكانية، والصناعة في منصة شاملة. تعرَّف على المزيد عن إدارة المخاطر
استراتيجية الاستدامة استفد من الرؤى ذات القيم العالية احمِ عملك وكوكب الأرض من تأثيرات تغير المناخ. فمن خلال التحليلات والتنبيهات وتصورات لوحة المعلومات، يُمكنك اتخاذ قرارات أفضل ومبادرات تنظيمية لتوجيه مستقبل أكثر استدامةً. تعرّف على المزيد عن استراتيجية الاستدامة

استكشاف العروض التوضيحية التفاعلية

عرض التنبؤ بحدوث الانقطاعات بصورة عملية تقدم IBM Environmental Intelligence Suite، من خلال إمكانات المراقبة لديها، ميزة إرسال التنبيهات في الوقت الفعلي، كما تساعد فرقك في مراقبة نقاط الاهتمام الرئيسية بدقة والمحافظة على أمنها عند نشرها.
عرض عملية إدارة الغطاء النباتي بصورة عملية تستخدم منصة IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management الذكاء الاصطناعي وتصوير الأقمار الصناعية وبيانات تقنية LiDAR، مثل بيانات Geiger-mode وجهاز LiDAR الخطي لتقييم ومراقبة الغطاء النباتي وتحسين أولويات العمل.
عرض عملية التنبؤ بمصادر الطاقة المتجددة بصورة عملية إن تأثيرات تغير المناخ والقدرة المتنامية بشكل سريع جعلت أمر التنبؤ بتوليد الطاقة المتجددة تحديًا في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم. اطلع على كيفية إنشاء منصة Environmental Intelligence Suite Renewables Forecasting التوقعات عالية الدقة لإنتاج الطاقة لمزارع الرياح والمزارع الشمسية باستخدام التحليلات المتقدمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات الطقس الأفضل في فئتها.
عرض كيفية عمل خدمات المراقبة بصورة عملية من خلال إمكانات المراقبة لديها، تقدم IBM Environmental Intelligence Suite تنبيهًا في الوقت الفعلي، وتساعد فرقك في مراقبة نقاط الاهتمام الرئيسية بدقة وتحافظ على أمنها عند نشرها.
الجوائز والتكريم
استكشاف المزيد

استكشاف تقرير Momentum Grid لدى G2 لإدارة الاستدامة

رسم بياني معتمد على تقارير G2 لربيع 2024
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هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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الحواشي

1كيف يؤثر تغير المناخ في الشركات؟ تعرف على 5 تأثيرات مالية (الرابط موجود خارج ibm.com)، الهدف التقني، 2023.

2إليك كيف سيؤثر تغير المناخ في الشركات في كل مكان – وما يمكن تنفيذه للتعامل مع ذلك (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)،  Zurich، 2024.

3موجة الحر القياسية تُؤثر بالسلب في أعمال المستثمرين وهم لا يدركون ذلك (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، Bloomberg، 2023.