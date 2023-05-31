مقارنة بين الصيانة الوقائية والصيانة التنبئية

يزيد كلا النوعين من إستراتيجيات الصيانة من وقت التشغيل ويقلل من وقت التعطل غير المخطط له، ما يحسن من موثوقية الأصول ودورة حياتها. وتكمن الاختلافات الرئيسية في التوقيت والقدرة على التنبؤ بالحالة المستقبلية المحتملة للأصل.

تستخدم برامج الصيانة الوقائية البيانات القديمة لتوقع الحالة المتوقعة للأصل، وتجدول مهام الصيانة الروتينية على فترات منتظمة مسبقًا. وعلى الرغم من أن هذا الأمر جيد للتخطيط، فالأصول قد لا تخضع للصيانة بشكل كافٍ أو قد تكون الصيانة أقل أو أكثر من اللازم، نظرًا لأن الغالبية العظمى من أعطال الأصول غير متوقعة. على سبيل المثال، قد تُشخص المشكلة بعد فوات الأوان لمنع تلف أحد الأصول، ما يعني على الأرجح فترة تعطل أطول في أثناء إصلاحها، أو قد يُنفق الوقت والمال عندما لا تكون هناك حاجة لذلك.

تتجنب الصيانة التنبئية الصيانة غير الضرورية من خلال فهم الحالة الفعلية للمعدات. وهذا يعني أنها يمكن أن تكشف عن المشكلات وتصلحها في وقت أبكر من الصيانة الوقائية وتمنع حدوث مشكلات أكثر خطورة.

تستفيد الصيانة التنبئية من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT) لتوفير معارف. وتعمل أنظمة إدارة الصيانة وبرامجها على إنشاء أوامر عمل الصيانة التصحيحية تلقائيًا، ما يمكّن فرق الصيانة وعلماء البيانات والموظفين الآخرين من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعةً وسلامةً من الناحية المالية.

تصبح عمليات سير عمل إدارة المخزون، مثل العمالة وسلاسل توريد قطع الغيار أكثر كفاءة واستدامة من خلال تقليل استخدام الطاقة والهدر. ويمكن أن تضيف الصيانة التنبئية البيانات في ممارسات الصيانة الأخرى استنادًا إلى التحليلات في الوقت الفعلي مثل التوائم الرقمية التي يمكن استخدامها لنمذجة السيناريوهات وخيارات الصيانة الأخرى من دون أي مخاطر على الإنتاج.

هناك عقبات يجب التغلب عليها لكي تكون الصيانة التنبئية فعالة أو حتى ممكنة، مثل التعقيد والتدريب والبيانات. وتتطلب الصيانة التنبئية بنية تحتية حديثة للبيانات والأنظمة قد تجعل إعدادها مكلفًا مقارنة بالصيانة الوقائية. كما أن تدريب القوى العاملة على استخدام الأدوات والعمليات الجديدة وتفسير البيانات بشكل صحيح قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تعتمد الصيانة التنبئية أيضًا على جمع كميات كبيرة من البيانات المحددة. وأخيرًا، يتطلب تنفيذ إستراتيجية الصيانة التنبئية تغييرًا ثقافيًا لاستيعاب التحول من العمليات اليومية المحددة مسبقًا إلى عمليات يومية أكثر مرونة، وهو ما قد يمثل تحديًا.

باختصار، على الرغم من أن استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبئية تركز على زيادة موثوقية الأصول وتقليل مخاطر الأعطال، فهي مختلفة تمامًا. فالصيانة الوقائية منتظمة وروتينية، بينما تركز الصيانة التنبئية على توفير المعلومات الصحيحة حول أصول محددة في الوقت المناسب. تتناسب الصيانة الوقائية مع الأصول التي يمكن التنبؤ بأنماط الأعطال فيها (على سبيل المثال، المشكلات المتكررة أو المتواترة) ويكون تأثير الأعطال منخفضًا نسبيًا، في حين أن الصيانة التنبئية قد تكون أكثر فائدة للأصول الإستراتيجية حيث يكون الفشل أقل قابلية للتنبؤ ويكون تأثير الأعطال مرتفعًا على الأعمال. في نهاية المطاف، إذا نُشرت استراتيجيات الصيانة التنبئية ونُفِّذت بنجاح، فإنها ستؤدي إلى إسعاد العملاء وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من خلال تحسين الصيانة وأداء الأصول.