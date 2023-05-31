مقارنة بين الصيانة الوقائية والصيانة التنبئية

قد لا تكون إستراتيجية الصيانة الخاصة بك أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في المحصلة النهائية. ومع ذلك، نظرًا لأن الآلات والمعدات والأنظمة تحافظ على استمرار عمل الشركات، فإن استراتيجيات الصيانة لها دور رئيسي تؤديه، فبدون العناية والاهتمام الواجبين، تتعطل الأشياء- بغض النظر عما إذا كان ذلك محولاً في شبكة الكهرباء، أو محمل محور في قطار أو ثلاجة في مطعم.
عندما تتعطل الأصول أو لا تعمل على النحو الأمثل، فقد تكون هناك مشكلات تتعلق بالسلامة وعواقب مالية؛ حيث أفادت التقارير أن الشركة المصنعة المتوسطة تفقد حوالي 800 ساعة سنويًا بسبب فترات التعطل. وإذا أضفنا إلى ذلك البنية التحتية القديمة، واستبقاء الموظفين، والقيود الميزانية، وضغوط الاستدامة، فمن السهل أن نرى لماذا تحتاج الشركات إلى إيجاد طرق أفضل على نحو متزايد للحفاظ على الأصول في حالة تشغيلية جيدة.
يمكن أن يؤدي فهم الوقت الذي من المحتمل أن تتعطل فيه معداتك والتخطيط له إلى زيادة الكفاءة في عمليات الإنتاج، ولكن كيف تقرر أي إستراتيجية هي الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة إليك؟ القرار ليس بسيطًا. يجب مراعاة عوامل متعددة، مثل صناعتك ونوع الأصل واستخدامه ومدى تكلفة استبداله وكمية البيانات المناسبة التي لديك ومدى تأثير الفشل في عملك وعملائك. لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، وتختار معظم الشركات مزيجًا من استراتيجيات الصيانة المختلفة عبر محافظ أصولها.
استراتيجيات الصيانة التفاعلية والوقائية والتنبئية هي أكثر أساليب الصيانة استخدامًا. الصيانة التفاعلية (وتسمى أيضًا الصيانة التصحيحية) هي بالضبط ذلك- الاستجابة للأعطال عند حدوثها. وهي مناسبة للأصول منخفضة التكلفة وغير الحساسة التي لا تشكل مخاطر تتعلق بالسلامة أو التشغيل إذا نُشرت إستراتيجية التشغيل حتى التعطل.
الصيانة الوقائية والتنبئية هي استراتيجيات الصيانة الاستباقية التي تستخدم الاتصال والبيانات لمساعدة المهندسين والمخططين على إصلاح الأشياء قبل تعطلها. وتأخذ الاستراتيجيات التنبئية هذا الأمر إلى أبعد من ذلك وتستخدم تقنيات البيانات المتقدمة للتنبؤ بالأوقات التي من المحتمل أن تسوء فيها الأمور في المستقبل. تهدف كلتا الاستراتيجيتين إلى الحد من مخاطر حدوث مشاكل كارثية أو مكلفة.
لنلقِ نظرة أعمق على هذه الأساليب الاستباقية.
تستخدم الصيانة الوقائية خطط الصيانة المنتظمة لتقليل فرص تعطل الأصول من خلال تنفيذ مهام الصيانة الروتينية على فترات دورية منتظمة. وباستخدام أفضل الممارسات والمتوسطات المسجَّلة عبر الزمن، مثل متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)، يتم تخطيط وجدولة فترة التعطل. وقد بدا العمل بالاستراتيجية الوقائية للصيانة منذ عام 1900 تقريبًا وتم استخدامها على نطاق واسع منذ أواخر الخمسينيات.
لقد تطورت ثلاثة أنواع رئيسية من الصيانة الوقائية التي تتضمن كلها إجراء الصيانة بشكل منتظم ولكن تُجدول بشكل مختلف ومصممة لأغراض تشغيلية مختلفة.
في كل أنواع الصيانة الوقائية، يُخطط مسبقًا لوقت تعطل الماكينة، ويستخدم الفنيون قوائم مرجعية للإصلاح والتنظيف والتعديل والاستبدال وغيرها من أنشطة الصيانة.
تعتمد الصيانة التنبئية على المراقبة القائمة على الحالة من خلال التقييم المستمر لحالة كل أصل من أصول الشركة. حيث تجمع المستشعرات البيانات في الوقت الفعلي، وتُضاف في أنظمة إدارة الأصول المؤسسية (EAM) وأنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبرامج الصيانة الأخرى. ومن خلال هذه الأنواع من البرامج، يمكن لأدوات تحليل البيانات وعملياتها المتقدمة مثل التعلم الآلي (ML) تحديد المشكلات واكتشافها ومعالجتها عند حدوثها. كما تُستخدم الخوارزميات أيضًا لبناء نماذج تتنبأ بوقت ظهور المشكلات المحتملة في المستقبل، ما يقلل من مخاطر تعطل الأصول في المستقبل. وهكذا يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف الصيانة، وانخفاض وقت التعطل بنسبة 35-50%، وزيادة في عمر الخدمة بنسبة 20-40%..
تُستخدم تقنيات مختلفة لمراقبة الحالة لتحديد حالات الخلل في الأصول وتوفير تحذيرات مسبقة من المشكلات المحتملة، بما في ذلك تحليل الصوت (الصوتيات فوق الصوتية) ودرجة الحرارة (الحرارية) والتشحيم (الزيت والسوائل) والاهتزازات ودائرة المحرك. قد يشير ارتفاع درجة الحرارة في أحد المكونات، على سبيل المثال، إلى وجود انسداد في تدفق الهواء أو سائل التبريد؛ وقد تشير الاهتزازات غير المعتادة إلى اختلال في محاذاة الأجزاء المتحركة أو تآكلها؛ ويمكن أن توفر التغيرات في الصوت تحذيرات مبكرة من العيوب التي لا يمكن للأذن البشرية التقاطها.
كانت صناعة النفط والغاز رائدة في تبني الصيانة التنبئية كوسيلة لتقليل مخاطر الكوارث البيئية، كما تشهد صناعات أخرى ميزاتها بشكل متزايد. في صناعة الأغذية والمشروبات، على سبيل المثال، يمكن أن يكون لمشكلات تخزين الأغذية غير المكتشفة عواقب صحية كبيرة، وفي مجال الشحن، فإن توقع أعطال المعدات ومنعها يقلل من عدد الإصلاحات التي يجب إجراؤها في البحر، حيث يكون الأمر أصعب وأكثر تكلفة من الميناء.
يزيد كلا النوعين من إستراتيجيات الصيانة من وقت التشغيل ويقلل من وقت التعطل غير المخطط له، ما يحسن من موثوقية الأصول ودورة حياتها. وتكمن الاختلافات الرئيسية في التوقيت والقدرة على التنبؤ بالحالة المستقبلية المحتملة للأصل.
تستخدم برامج الصيانة الوقائية البيانات القديمة لتوقع الحالة المتوقعة للأصل، وتجدول مهام الصيانة الروتينية على فترات منتظمة مسبقًا. وعلى الرغم من أن هذا الأمر جيد للتخطيط، فالأصول قد لا تخضع للصيانة بشكل كافٍ أو قد تكون الصيانة أقل أو أكثر من اللازم، نظرًا لأن الغالبية العظمى من أعطال الأصول غير متوقعة. على سبيل المثال، قد تُشخص المشكلة بعد فوات الأوان لمنع تلف أحد الأصول، ما يعني على الأرجح فترة تعطل أطول في أثناء إصلاحها، أو قد يُنفق الوقت والمال عندما لا تكون هناك حاجة لذلك.
تتجنب الصيانة التنبئية الصيانة غير الضرورية من خلال فهم الحالة الفعلية للمعدات. وهذا يعني أنها يمكن أن تكشف عن المشكلات وتصلحها في وقت أبكر من الصيانة الوقائية وتمنع حدوث مشكلات أكثر خطورة.
تستفيد الصيانة التنبئية من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT) لتوفير معارف. وتعمل أنظمة إدارة الصيانة وبرامجها على إنشاء أوامر عمل الصيانة التصحيحية تلقائيًا، ما يمكّن فرق الصيانة وعلماء البيانات والموظفين الآخرين من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعةً وسلامةً من الناحية المالية.
تصبح عمليات سير عمل إدارة المخزون، مثل العمالة وسلاسل توريد قطع الغيار أكثر كفاءة واستدامة من خلال تقليل استخدام الطاقة والهدر. ويمكن أن تضيف الصيانة التنبئية البيانات في ممارسات الصيانة الأخرى استنادًا إلى التحليلات في الوقت الفعلي مثل التوائم الرقمية التي يمكن استخدامها لنمذجة السيناريوهات وخيارات الصيانة الأخرى من دون أي مخاطر على الإنتاج.
هناك عقبات يجب التغلب عليها لكي تكون الصيانة التنبئية فعالة أو حتى ممكنة، مثل التعقيد والتدريب والبيانات. وتتطلب الصيانة التنبئية بنية تحتية حديثة للبيانات والأنظمة قد تجعل إعدادها مكلفًا مقارنة بالصيانة الوقائية. كما أن تدريب القوى العاملة على استخدام الأدوات والعمليات الجديدة وتفسير البيانات بشكل صحيح قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تعتمد الصيانة التنبئية أيضًا على جمع كميات كبيرة من البيانات المحددة. وأخيرًا، يتطلب تنفيذ إستراتيجية الصيانة التنبئية تغييرًا ثقافيًا لاستيعاب التحول من العمليات اليومية المحددة مسبقًا إلى عمليات يومية أكثر مرونة، وهو ما قد يمثل تحديًا.
باختصار، على الرغم من أن استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبئية تركز على زيادة موثوقية الأصول وتقليل مخاطر الأعطال، فهي مختلفة تمامًا. فالصيانة الوقائية منتظمة وروتينية، بينما تركز الصيانة التنبئية على توفير المعلومات الصحيحة حول أصول محددة في الوقت المناسب. تتناسب الصيانة الوقائية مع الأصول التي يمكن التنبؤ بأنماط الأعطال فيها (على سبيل المثال، المشكلات المتكررة أو المتواترة) ويكون تأثير الأعطال منخفضًا نسبيًا، في حين أن الصيانة التنبئية قد تكون أكثر فائدة للأصول الإستراتيجية حيث يكون الفشل أقل قابلية للتنبؤ ويكون تأثير الأعطال مرتفعًا على الأعمال. في نهاية المطاف، إذا نُشرت استراتيجيات الصيانة التنبئية ونُفِّذت بنجاح، فإنها ستؤدي إلى إسعاد العملاء وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من خلال تحسين الصيانة وأداء الأصول.
